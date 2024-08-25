القسام تقصف تل أبيب بصاروخ مقادمة إم 90



من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.



وأفادت الإذاعة العبرية الرسمية بإطلاق قذيفة من منطقة جنوب غزة باتجاه منطقة تل أبيب.



كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي انفجارات في الضواحي الجنوبية لتل أبيب.