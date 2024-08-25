القسام تقصف تل أبيب بصاروخ مقادمة إم 90

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت
كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب بصاروخ من طراز "مقادمة إم 90"، اليوم الأحد، ردا على
المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين وتهجير الشعب الفلسطيني.
من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.
وأفادت الإذاعة العبرية الرسمية بإطلاق قذيفة من منطقة جنوب غزة باتجاه منطقة تل أبيب.
كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي انفجارات في الضواحي الجنوبية لتل أبيب.
MENAFN25082024000072011014ID1108599308
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.