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مصادر مصرية تكشف محصلة محادثات القاهرة بشأن غزة

8/25/2024 11:50:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مصدران أمنيان مصريان الأحد، إن المحادثات التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، ذكر المصدران أن أيا من حماس و"إسرائيل" لم يوافق على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء.

وغادر وفد حركة (حماس) وفريق التفاوض الإسرائيلي القاهرة مساء أمس الأحد، وسط أنباء عن إصرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شروطه بشأن احتلال "محور فيلادلفيا" (صلاح الدين).

ولم تفلح جولات من المحادثات على مدى أشهر في التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة ويشمل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين لدى المقاومة وأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي عقده في هاليفاكس بكندا، إن واشنطن ما تزال تبذل جهودا "حثيثة" في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وأيضا مع الإسرائيليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن "المحتجزين".

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