مصادر مصرية تكشف محصلة محادثات القاهرة بشأن غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مصدران أمنيان مصريان الأحد، إن المحادثات
التي جرت بشأن غزة في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، ذكر
المصدران أن أيا من حماس و"إسرائيل" لم يوافق على العديد من الحلول التي
قدمها الوسطاء.
وغادر وفد حركة (حماس) وفريق التفاوض
الإسرائيلي القاهرة مساء أمس الأحد، وسط أنباء عن إصرار رئيس حكومة الاحتلال
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شروطه بشأن احتلال "محور فيلادلفيا"
(صلاح الدين).
ولم تفلح جولات من المحادثات على مدى أشهر في
التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة ويشمل إطلاق سراح أسرى
إسرائيليين لدى المقاومة وأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان
في مؤتمر صحفي عقده في هاليفاكس بكندا، إن واشنطن ما تزال تبذل جهودا
"حثيثة" في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وأيضا مع الإسرائيليين للتوصل
إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن "المحتجزين".
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