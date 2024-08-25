ماذا قال الاحتلال عن انفجار عبوة ناسفة ببيت لحم؟



وانفجرت عبوة ناسفة في وقت متأخر من مساء الأحد قرب حافلة كانت تقل مستوطنين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأغلقت قوات الاحتلال المكان وحلقت في الموقع طائرة إسرائيلية متخصصة في المراقبة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مع مركبة إسعاف إلى مكان تفجير العبوة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.



كما أغلقت قوات الاحتلال معظم المداخل المؤدية إلى مدينة بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع نحو مركبات الفلسطينيين القريبة من الموقع.



ولم تتبن أي جهة على الفور عملية تفجير العبوة الناسفة قرب حافلة المستوطنين.

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