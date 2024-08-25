ماذا قال الاحتلال عن انفجار عبوة ناسفة ببيت لحم؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الأحد/ الاثنين، أنه نصب حواجز، فيما يطارد من وصفهم بالمشتبه فيهم عقب انفجار العبوة الناسفة جنوب
بيت لحم بالضفة الغربية.
وانفجرت عبوة ناسفة في وقت متأخر من مساء الأحد
قرب حافلة كانت تقل مستوطنين قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية
المحتلة.
وأغلقت قوات الاحتلال المكان وحلقت في الموقع
طائرة إسرائيلية متخصصة في المراقبة، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية مع
مركبة إسعاف إلى مكان تفجير العبوة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.
كما أغلقت قوات الاحتلال معظم المداخل المؤدية
إلى مدينة بيت لحم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع نحو مركبات
الفلسطينيين القريبة من الموقع.
ولم تتبن أي جهة على الفور عملية تفجير العبوة
الناسفة قرب حافلة المستوطنين.
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