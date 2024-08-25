الولايات المتحدة: نأمل ألا يخرج الوضع عن السيطرة مع حزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان
عن أمله بأن لا يخرج الوضع مع حزب الله اللبناني عن السيطرة نحو التصعيد.
وأضاف سوليفان أن الرئيس جو بايدن في تواصل
مستمر مع "إسرائيل" بشأن الوضع الحالي مع حزب الله، وذلك عقب ما شن
الحزب هجوما واسعا على أهداف في الداخل الفلسطيني فجر أمس الأحد.
وعبّر مستشار الأمن القومي عن قلق واشنطن من
تحول النزاع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.
وبخصوص مفاوضات غزة، قال سوليفان "نواصل
العمل في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
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