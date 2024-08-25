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الولايات المتحدة: نأمل ألا يخرج الوضع عن السيطرة مع حزب الله

8/25/2024 11:50:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان عن أمله بأن لا يخرج الوضع مع حزب الله اللبناني عن السيطرة نحو التصعيد.
وأضاف سوليفان أن الرئيس جو بايدن في تواصل مستمر مع "إسرائيل" بشأن الوضع الحالي مع حزب الله، وذلك عقب ما شن الحزب هجوما واسعا على أهداف في الداخل الفلسطيني فجر أمس الأحد.

وعبّر مستشار الأمن القومي عن قلق واشنطن من تحول النزاع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.

وبخصوص مفاوضات غزة، قال سوليفان "نواصل العمل في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

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