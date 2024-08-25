5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد، الليلة، عدد من المواطنين الفلسطينيين
بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين
وإصابة آخرين بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في محيط مستشفى
أصدقاء المريض
غربي مدينة غزة.
كما قصفت طائرات الاحتلال محيط شارع أبو ظريفة
بعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
واستهدفت غارة جوية إسرائيلية أرضا زراعية في
القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ
بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى
40,405 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا. (وفا)
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