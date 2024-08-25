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5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في غزة

8/25/2024 11:50:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد، الليلة، عدد من المواطنين الفلسطينيين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل في محيط مستشفى أصدقاء المريض غربي مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال محيط شارع أبو ظريفة بعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية أرضا زراعية في القرارة شمال شرق مدينة خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 40,405 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 93,468 مصابا. (وفا)

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