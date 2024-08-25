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واشنطن تبحث عن السنوار

8/25/2024 11:50:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف تقرير جديد عن الدور الذي تلعبه واشنطن في مساعدة الاحتلال على البحث عن زعيم "حماس" يحيى السنوار وغيره من قادة الحركة، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت للاحتلال راداراً يخترق الأرض لتحقيق هذا الغرض.
وبالنسبة للاحتلال، يعدّ السنوار (61 عاماً) أحد أكثر المطلوبين لديه في العالم.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، اعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أنهم حصلوا على فرصة غير مسبوقة لمطاردة السنوار. فقد أغارت قوات الكوماندوز الإسرائيلية على مجمع أنفاق متقن في جنوب قطاع غزة يوم 31 كانون الثاني/ يناير بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بأن السنوار كان مختبئاً هناك.

وبحسب موقع "الشرق الأوسط"، استمرت عملية المطاردة، مع ندرة الأدلة القاطعة على مكان وجوده.

ومنذ الهجمات التي شنتها حركة حماس على الاحتلال في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصبح السنوار، الذي خطط لهذه الهجمات وأدارها، أشبه بالشبح، حيث إنه لم يظهر في العلن قط، ونادراً ما كان ينشر رسائل لأتباعه، ولم يترك سوى القليل من الأدلة حول مكان وجوده.

وقال المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إن السنوار نجح في تجنب شبكة استخباراتية متطورة، ويُعتقد أنه يتصل بحركة حماس عبر شبكة من الأشخاص ما تزال طريقة عملها "لغزا".

والسنوار هو الشخصية الأكثر أهمية في حماس، ونجاحه في التهرب من الأسر أو القتل حرم الاحتلال من القدرة على تقديم ادعاء أساسي هو أنها "فازت بالحرب واستأصلت (حماس)"، وفق تقرير صادر عن صحيفة "نيويورك تايمز".


مساعدات واشنطن للاحتلال
تكشف المقابلات مع أكثر من 20 مسؤولاً إسرائيليا وأميركيا أن كلا من الاحتلال والولايات المتحدة قد سكب موارد هائلة في محاولة للعثور على السنوار.

وبعد هجمات 7 أكتوبر مباشرة، أنشأت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وحدة خاصة لمهمة واحدة تتمثل بأ"العثور على السنوار".

وكُلّفت وكالات التجسس الأميركية باعتراض اتصالات السنوار. كما أرسلت وزارة الدفاع الأميركية قوات عمليات خاصة إلى الاحتلال لتقديم المشورة للقوات الإسرائيلية بشأن الحرب الوشيكة وقتها في غزة.

وأنشأت الولايات المتحدة، التي تعدّ حماس منظمة إرهابية، مع الاحتلال قنوات لتبادل المعلومات حول مكان السنوار وغيره من كبار قادة حماس و"الرهائن".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان: "لقد كرسنا جهوداً وموارد كبيرة للإسرائيليين للبحث عن قادة (حماس)، خصوصاً السنوار. لقد كان لدينا أشخاص في إسرائيل يعملون على حل هذه المشكلة. ومن الواضح أن لدينا كثيراً من الخبرة في مطاردة الأهداف ذات القيمة العالية".

وعلى وجه الخصوص، نشر الأميركيون راداراً يخترق الأرض للمساعدة على رسم خرائط لمئات الأميال من الأنفاق التي يعتقدون أنها موجودة في قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الدعم الاستخباراتي الأميركي كان "لا يقدر بثمن".

ولدى الإسرائيليين والأميركيين مصلحة مشتركة في تحديد مكان قادة حماس وعشرات "الرهائن"؛ بمن فيهم أميركيون، الذين ما زالوا في غزة.

لكن أحد الأشخاص المطلعين على ترتيبات تبادل المعلومات الاستخباراتية، طلب عدم الكشف عن هويته، يصف هذه الترتيبات بأنها "غير متوازنة للغاية"، حيث إن النفع الذي يعود على واشنطن نتيجة لذلك أقل بكثير من ذلك الذي تمنحه لـ"إسرائيل".

وأوضح أن الأميركيين في بعض الأحيان يقدمون معلومات عن قادة حماس على أمل أن يوجه الإسرائيليون بعض مواردهم الاستخباراتية نحو العثور على "الرهائن" الأميركيين، لكن "إسرائيل" لا تهتم بهذا الأمر بالشكل المفترض.


مستقبل السنوار

لا شك في أن قتل أو أسر السنوار من شأنه أن يخلف تأثيراً كبيراً على الحرب. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن ذلك من شأنه أن يوفر لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجة للادعاء بأنه حقق نصراً عسكرياً كبيراً في الحرب.

ولكن من غير الواضح ماهية التأثير الذي قد يخلفه قتل السنوار على المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى الذين احتُجزوا في 7 أكتوبر الماضي.




وأصبح التواصل مع السنوار أكثر صعوبة مؤخراً، كما قال مسؤولون إسرائيليون وقطريون ومصريون وأميركيون. إذ اعتاد الرد على الرسائل في غضون أيام، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر أصبح يستغرق وقتاً أطول بكثير للحصول على رد منه.

يذكر أن حركة حماس أعلنت مطلع الشهر الحالي اختيار السنوار، رئيسها في قطاع غزة آنذاك، رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً لإسماعيل هنية، الذي اغتاله الاحتلال في العاصمة الإيرانية طهران، وهو الأمر الذي نظر كثير من الخبراء إليه على أنه "رسالة تحدٍّ للاحتلال".

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