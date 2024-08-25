واشنطن تبحث عن السنوار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف تقرير جديد عن الدور الذي تلعبه واشنطن في
مساعدة الاحتلال على البحث عن زعيم "حماس" يحيى السنوار وغيره من قادة
الحركة، حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت للاحتلال راداراً يخترق الأرض
لتحقيق هذا الغرض.
وبالنسبة للاحتلال، يعدّ السنوار (61 عاماً)
أحد أكثر المطلوبين لديه في العالم.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، اعتقد المسؤولون الإسرائيليون
والأميركيون أنهم حصلوا على فرصة غير مسبوقة لمطاردة السنوار. فقد أغارت قوات
الكوماندوز الإسرائيلية على مجمع أنفاق متقن في جنوب قطاع غزة يوم 31 كانون الثاني/ يناير بناءً على معلومات استخباراتية
تفيد بأن السنوار كان مختبئاً هناك.
وبحسب موقع "الشرق الأوسط"، استمرت
عملية المطاردة، مع ندرة الأدلة القاطعة على مكان وجوده.
ومنذ الهجمات التي شنتها حركة حماس على الاحتلال
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي، أصبح السنوار، الذي خطط لهذه الهجمات وأدارها، أشبه بالشبح، حيث إنه لم
يظهر في العلن قط، ونادراً ما كان ينشر رسائل لأتباعه، ولم يترك سوى القليل من
الأدلة حول مكان وجوده.
وقال المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إن
السنوار نجح في تجنب شبكة استخباراتية متطورة، ويُعتقد أنه يتصل بحركة حماس عبر
شبكة من الأشخاص ما تزال طريقة عملها "لغزا".
والسنوار هو الشخصية الأكثر أهمية في حماس،
ونجاحه في التهرب من الأسر أو القتل حرم الاحتلال من القدرة على تقديم ادعاء أساسي
هو أنها "فازت بالحرب واستأصلت (حماس)"، وفق تقرير صادر عن صحيفة "نيويورك
تايمز".
مساعدات واشنطن للاحتلال
تكشف المقابلات مع أكثر من 20 مسؤولاً إسرائيليا
وأميركيا أن كلا من الاحتلال والولايات المتحدة قد سكب موارد هائلة في محاولة
للعثور على السنوار.
وبعد هجمات 7 أكتوبر مباشرة، أنشأت الاستخبارات
العسكرية الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وحدة خاصة لمهمة واحدة تتمثل
بأ"العثور على السنوار".
وكُلّفت وكالات التجسس الأميركية باعتراض
اتصالات السنوار. كما أرسلت وزارة الدفاع الأميركية قوات عمليات خاصة إلى الاحتلال
لتقديم المشورة للقوات الإسرائيلية بشأن الحرب الوشيكة وقتها في غزة.
وأنشأت الولايات المتحدة، التي تعدّ حماس منظمة
إرهابية، مع الاحتلال قنوات لتبادل المعلومات حول مكان السنوار وغيره من كبار قادة
حماس و"الرهائن".
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك
سوليفان: "لقد كرسنا جهوداً وموارد كبيرة للإسرائيليين للبحث عن قادة (حماس)،
خصوصاً السنوار. لقد كان لدينا أشخاص في إسرائيل يعملون على حل هذه المشكلة. ومن
الواضح أن لدينا كثيراً من الخبرة في مطاردة الأهداف ذات القيمة العالية".
وعلى وجه الخصوص، نشر الأميركيون راداراً يخترق
الأرض للمساعدة على رسم خرائط لمئات الأميال من الأنفاق التي يعتقدون أنها موجودة
في قطاع غزة.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الدعم
الاستخباراتي الأميركي كان "لا يقدر بثمن".
ولدى الإسرائيليين والأميركيين مصلحة مشتركة في
تحديد مكان قادة حماس وعشرات "الرهائن"؛ بمن فيهم أميركيون، الذين ما
زالوا في غزة.
لكن أحد الأشخاص المطلعين على ترتيبات تبادل
المعلومات الاستخباراتية، طلب عدم الكشف عن هويته، يصف هذه الترتيبات بأنها "غير
متوازنة للغاية"، حيث إن النفع الذي يعود على واشنطن نتيجة لذلك أقل بكثير من
ذلك الذي تمنحه لـ"إسرائيل".
وأوضح أن الأميركيين في بعض الأحيان يقدمون
معلومات عن قادة حماس على أمل أن يوجه الإسرائيليون بعض مواردهم الاستخباراتية نحو
العثور على "الرهائن" الأميركيين، لكن "إسرائيل" لا تهتم بهذا
الأمر بالشكل المفترض.
مستقبل السنوار
لا شك في أن قتل أو أسر السنوار من شأنه أن
يخلف تأثيراً كبيراً على الحرب. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن ذلك من شأنه أن
يوفر لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حجة للادعاء بأنه حقق نصراً
عسكرياً كبيراً في الحرب.
ولكن من غير الواضح ماهية التأثير الذي قد
يخلفه قتل السنوار على المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى الذين احتُجزوا في 7 أكتوبر
الماضي.
وأصبح التواصل مع السنوار أكثر صعوبة مؤخراً،
كما قال مسؤولون إسرائيليون وقطريون ومصريون وأميركيون. إذ اعتاد الرد على الرسائل
في غضون أيام، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر أصبح يستغرق وقتاً أطول بكثير للحصول
على رد منه.
يذكر أن حركة حماس أعلنت مطلع الشهر الحالي
اختيار السنوار، رئيسها في قطاع غزة آنذاك، رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً
لإسماعيل هنية، الذي اغتاله الاحتلال في العاصمة الإيرانية طهران، وهو الأمر الذي
نظر كثير من الخبراء إليه على أنه "رسالة تحدٍّ للاحتلال".
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