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ازدياد المخاوف من حرب أوسع تدخلها إيران والولايات المتحدة

8/25/2024 11:50:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق حزب الله اللبناني مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال في وقت مبكر الأحد، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف لبنان بنحو 100 طائرة مقاتلة في ضربة استباقية لتفادي هجوم أكبر.
يأتي ذلك في واحدة من أكبر جولات تبادل إطلاق النار المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من 10 شهور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وشوهدت الصواريخ وهي تنطلق وقت الفجر مخلفة سحب دخان داكن، بينما دوت صفارات الإنذار في الداخل الفلسطيني وأضاء انفجار الأفق، بينما تصاعد الدخان فوق المنازل في بلدة الخيام، جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن صفارات الإنذار دوت في ريشون لتسيون، وسط الداخل الفلسطيني مساء الأحد، مضيفا أن مقذوفا انطلق من جنوب قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس )، ذكرت أنها قصفت "تل أبيب" بصاروخ "من طراز (مقادمة) (إم90) ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".

ويثير أي تصعيد كبير لتبادل إطلاق النار، الذي اندلع بالتوازي مع حرب غزة، مخاوف من حرب أوسع في المنطقة تدخلها إيران حليفة حزب الله، والولايات المتحدة حليفة الاحتلال الرئيسية.

ومع تأكيد استشهاد 3 أشخاص في لبنان ومقتل إسرائيلي، أشار الجانبان إلى رغبتهما في تجنب المزيد من التصعيد في الوقت الحالي، لكنهما حذرا من احتمال وقوع المزيد من الضربات في المستقبل.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الأحد، إن الجماعة تمكنت من تنفيذ هجومها كما هو مخطط له؛ ثأرا لاغتيال الاحتلال القيادي في الجماعة فؤاد شكر.

لكنه أضاف: "سنتابع نتيجة تكتم العدو عما حصل في القاعدتين المستهدفتين. (وإذا) كان الرد مرضيا، فسنعتبر أن الرد كاف على جريمة الاغتيال. وإن لم نره كافيا، سنحتفظ بحق الرد حتى إشعار آخر".

وقال وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن "إسرائيل" لا تسعى إلى حرب شاملة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال: "هذه ليست نهاية القصة".

وقال نتنياهو في بيان سابق: "عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه".

وقال دبلوماسيان في تصريحات صحفية، إن الجانبين تبادلا رسائل مفادها أن أيا منهما لا يريد مزيدا من التصعيد، وركزت الرسائل على أن الاشتباك قد تم وانتهى.

وزادت توقعات التصعيد بين الجانبين منذ أن أدى هجوم صاروخي على هضبة الجولان التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي، إلى مقتل 12 طفلا وفتى، وكذلك رد الجيش الإسرائيلي على ذلك باغتيال شكر في بيروت.

وقال مسؤول في حزب الله، إن الهجوم على الاحتلال تأخر لاعتبارات سياسية، على رأسها المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة.

وأضاف المسؤول في تعليقات مكتوبة نشرتها وسائل إعلام، أن الحزب عمل للتأكد من أن رده على استشهاد شكر في 30 تموز/ يوليو، لن يشعل حربا واسعة النطاق.

وأمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ببقاء مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، ما يعزز الوجود العسكري الأميركي وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وفي وقت سابق، وصل رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون إلى "إسرائيل"، حيث من المتوقع أن يلتقي بعدد من كبار المسؤولين العسكريين.


قصف مكثف
وقال نصر الله، إن الضربات الجوية الإسرائيلية بدأت قبل أن يشن حزب الله هجومه. وقال نتنياهو، إن "إسرائيل" اتخذت إجراءات استباقية ضد حزب الله أحبطت هجوما أكبر بكثير لحزب الله. لكن نصر الله أكد ضعف تأثيرها.

وقال نصر الله: "أي من الصواريخ الاستراتيجية والدقيقة لم تُصب بأذى".

وأضاف: "حددنا قاعدة غليلوت، وهي قاعدة مركزية للاستخبارات الإسرائيلية... تبعد عن حدود تل أبيب فقط 1500 متر".

وقال نتنياهو، إن الدفاعات الجوية اعترضت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت مستهدفة أحد الأهداف الاستراتيجية في وسط "إسرائيل".

وأفاد مصدر أمني في لبنان بأن الاحتلال شن ما لا يقل عن 40 غارة على بلدات مختلفة في جنوب البلاد في واحدة من أعنف عمليات القصف منذ بدء الأعمال القتالية في تشرين الأول.

وقال مصدران أمنيان في تصريحات صحفية، إن إحدى الضربات على بلدة الخيام أسفرت عن استشهاد أحد مقاتلي حركة أمل المتحالفة مع حزب الله. وأعلنت حركة أمل في وقت لاحق استشهاده.

وذكر مصدر أمني وآخر طبي أن غارة إسرائيلية على بلدة الطيري أسفرت عن استشهاد شخصين آخرين، ولم يتضح بعد ما إذا كانا من المسلحين أم المدنيين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديا من البحرية قتل وأصيب اثنان آخران خلال قتال في شمال فلسطين المحتلة الأحد.

وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزراء في جلسة للجنة الطوارئ الوطنية.

وتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار بن غوريون في "تل أبيب" لمدة 90 دقيقة تقريبا.

وتوقفت بعض الرحلات الجوية من وإلى بيروت، ما أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين. وقالت رنا سعادة، وهي لبنانية تعيش في ولاية نيوجيرزي الأميركية "بدي شي أطلع من هون... جربت بكل وسائل".


صفارات الإنذار
دوت صفارات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة وسُمع دوي انفجارات في عدة مناطق، حيث أسقطت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية (القبة الحديدية) صواريخ قادمة من جنوب لبنان.

وقال أحد سكان بلدة زبقين في جنوب لبنان، على بعد نحو سبعة كيلومترات من الحدود، في تصريحات صحفية، "لأول مرة بنفيق على هدير الطيارات وفرقعة الصواريخ بالقوة.. قبل أذان الفجر كأن القيامة قامت".

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يتابع التطورات عن كثب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت: "سنواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسنستمر في العمل من أجل الاستقرار في المنطقة".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام يشعر "بقلق عميق" إزاء التصعيد بين "إسرائيل" وحزب الله، ويدعو الطرفين إلى وقف الأعمال القتالية على الفور.

وأضاف دوجاريك في بيان: "هذه الإجراءات تعرض الشعبين اللبناني والإسرائيلي للخطر، فضلا عن تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين".

وحذرت مصر، وهي وسيط رئيسي في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان.

كما حذر الأردن، من مغبة التصعيد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة، إن "استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليميا".

وقال مسؤول أميركي، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الجوية الإسرائيلية الأحد، لكنها قدمت بعض معلومات المخابرات عن هجمات حزب الله قبل شنها.

وأطلق حزب الله صواريخ على الاحتلال مباشرة عقب الهجمات التي شنتها حماس على الاحتلال في السابع من تشرين الأول. ومنذ ذلك الحين، يتبادل حزب الله والاحتلال إطلاق النار باستمرار، مع تجنب أي تصعيد كبير مع احتدام الحرب في غزة.

لكن يبدو أن هذا التوازن الهش قد شهد تحولا بعد الضربة على هضبة الجولان، التي نفى حزب الله مسؤوليته عنها، وبعد اغتيال شكر، أحد أكبر القادة العسكريين لحزب الله في بيروت في وقت لاحق.

وسرعان ما أعقب استشهاد شكر في غارة جوية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، الأمر الذي دفع إيران إلى التعهد بالثأر من الاحتلال.

وقالت حركة حماس الأحد، إنها ترفض الشروط الجديدة التي طرحها الاحتلال في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، ما يزيد الشكوك إزاء فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 شهور. (المملكة)

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