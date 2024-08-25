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ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط

8/25/2024 11:50:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصلت أسعار النفط مكاسبها، الاثنين، بفعل مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية.
في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية الوشيكة، التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود، بحسب وكالة "رويترز".

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5% إلى 79.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 2300 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 36 سنتا أو 0.5% إلى 75.19 دولار للبرميل.

وفي واحدة من أكبر الاشتباكات في أكثر من 10 أشهر من القتال عبر الحدود، أطلق "حزب الله" اللبناني مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال الأحد، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف أهدافا في لبنان باستخدام نحو 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر.

ويثير هذا التصعيد المخاوف من أن تتحول الحرب في غزة إلى حرب أوسع نطاقا بالمنطقة تجر إيران الداعمة لـ"حزب الله" والولايات المتحدة الحليف الرئيس للاحتلال.


وقال محلل السوق في آي جي، توني سيكامور، في مذكرة إن "الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على لبنان في مطلع الأسبوع لمنع هجوم وشيك من حزب الله قد تضمن ارتفاع أسعار النفط هذا الصباح حيث يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط يمدد انتعاشه الأولي إلى 77.50 دولار".

وارتفع الخامان بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريبا.

وأشار محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة إلى "احتمال تخفيف السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية"، وأضافوا أنهم يتوقعون أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة.

ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع تأثر الطلب على الوقود بتوقعات ضعيفة للاقتصادات الكبرى، حسبما أضاف البنك.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الجمعة إنها اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وقالت شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي إن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة ظل دون تغيير عند 483 الأسبوع الماضي.

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