ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصلت أسعار النفط مكاسبها، الاثنين، بفعل
مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية.
في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية
الوشيكة، التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود، بحسب وكالة
"رويترز".
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5%
إلى 79.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 2300 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود
الآجلة للخام الأميركي 36 سنتا أو 0.5% إلى 75.19 دولار للبرميل.
وفي واحدة من أكبر الاشتباكات في أكثر من 10 أشهر
من القتال عبر الحدود، أطلق "حزب الله" اللبناني مئات الصواريخ
والطائرات المسيرة على الاحتلال الأحد، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف
أهدافا في لبنان باستخدام نحو 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر.
ويثير هذا التصعيد المخاوف من أن تتحول الحرب
في غزة إلى حرب أوسع نطاقا بالمنطقة تجر إيران الداعمة لـ"حزب الله" والولايات
المتحدة الحليف الرئيس للاحتلال.
وقال محلل السوق في آي جي، توني سيكامور، في
مذكرة إن "الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على لبنان في مطلع الأسبوع
لمنع هجوم وشيك من حزب الله قد تضمن ارتفاع أسعار النفط هذا الصباح حيث يبدو أن
خام غرب تكساس الوسيط يمدد انتعاشه الأولي إلى 77.50 دولار".
وارتفع الخامان بأكثر من 2% يوم الجمعة بعد أن
أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بدء خفض
أسعار الفائدة قريبا.
وأشار محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة إلى
"احتمال تخفيف السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية"،
وأضافوا أنهم يتوقعون أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات
أسعار الفائدة.
ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع
تأثر الطلب على الوقود بتوقعات ضعيفة للاقتصادات الكبرى، حسبما أضاف البنك.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الجمعة إنها
اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي
البترولي الاستراتيجي.
وقالت شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي إن
عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة ظل دون تغيير عند 483 الأسبوع الماضي.
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