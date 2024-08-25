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عندما تدخل إيران على خط المفاوضات!

8/25/2024 11:50:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يمر التصريح الأخير لوزير الخارجية الإيراني، ((عباس عراقجي))، بسلام، بل يحمل في طياته أبعاداً سياسية وأمنية خطيرة، تُعيد للأذهان محاولات طهران الدؤوبة للدخول من بوابة إسناد المقاومة الفلسطينية لإيجاد موطئ قدم مريح لها في غزة، حتى تكون على مشارف الحدود مع مصر، خصمها التقليدي، من ناحية، وبالقرب من تخوم الأردن، العقبة الكؤود أمام إحياء مشروع ((الهلال الشيعي))، جغرافياً وليس دينياً، من ناحية أخرى.
عندما يقول ((عراقجي)) إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تتم ((دون الأخذ بالاعتبار رغبات الشعب الفلسطيني ومواقف إيران))، وإن وزارته بصدد إعداد خطة للتحرك، ((فكما يعترف العالم كله بدور إيران في الميدان، عليه أيضاً أن يعترف بوجودنا ودورنا السياسي))، فهو قرار إيراني بالدخول على خط المفاوضات، ليس فقط لتعزيز موقف المقاومة ولعب دور مركزي في القضية الفلسطينية، وإنما، أيضاً، توطئة لخطوتها الطموحة القادمة.
لم تنكر فصائل المقاومة الفلسطينية يوماً، لاسيما حركتا ((الجهاد الإسلامي)) و))حماس))، الموقف الإيراني المساند والداعم لها، في مواجهة العدو الصهيوني، في وقت تخلى عنها غالبية ما كانت تعتقده ظهيراً استراتيجياً عربياً وإسلامياً.
وقد تجلت مظاهر الدعم الإيراني في الكثير من المفاصل التاريخية المهمة التي أسهمت في رفد المقاومة الفلسطينية بمعاول، تسليحية ولوجستية، وازنة لصد عدوان الاحتلال المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، كما نراه اليوم ماثلاً في حرب الإبادة الصهيونية بقطاع غزة.
غير أن حدود الدعم الإيرانية كانت تتوقف هنا، بينما ظل قرار ((حماس)) و))الجهاد)) مستقلاً ومرهوناً بأهدافهما الأساسية للدفاع عن الشعب والوطن والقضية الفلسطينية، حتى دحر الاحتلال والتحرر وتقرير المصير، بعيداً عن التجاذبات السياسية في المشهد العربي الإقليمي المضطرب. وقد كانت هذه المعادلة واضحة لكلا الطرفين.
غير أن محاولة إيران خرقها لن يكون قراراً محموداً، فهي بذلك تبتعد عن الهدف المشترك الذي يغلف تحرك ((محور المقاومة))، صوب السعي لحصد ثمار دعمها بمكسب سياسي، تستطيع من خلاله التغلغل في غزة ومنها للضفة الغربية، وجعلهما ساحة أخرى خاضعة لهيمنتها أو موالية لها بالمنطقة، وبالتالي تصبح أكثر قرباً من مصر، منافستها اللدود على تبوؤ موقع ((الدولة المركز)) في الإقليم، ومن الأردن، في ظل المحاولات الإيرانية لاختراق ساحة المملكة وإضعافها، ورغم فشلها ولكنها ما تزال قائمة ولن تهدأ.
لطالما شكل المشروع الإيراني التوسعي الإقليمي مبعث قلق وازن لدى الدول العربية، إزاء مساعي طهران لتغذية نفوذها في الساحات العربية، لاسيما سورية والعراق واليمن، عبر جماعة الحوثي، وإثارة النزاعات الحدودية والإقليمية مع جيرانها العرب، وتهديدها المتواتر لأمن الملاحة البحرية في مياه الخليج العربي باستهداف ناقلات النفط العابرة له، وتوعدها الدائم بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي، ومحاولة السيطرة على مضيق باب المندب، ما يعني، في المحصلة، السير بالمنطقة نحو مزيد من انعدام الاستقرار.
إن هناك خطاً باهتاً يفصل بين الدعم والاسناد وبين التدخل والارتهان، وعلى المقاومة الفلسطينية إدراكه جيداً حتى تظل البوصلة دوماً مُوجهة نحو العدو الصهيوني.

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