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هي الحرب بصيغتها الجديدة

8/25/2024 11:50:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في زمن ثورة تكنولوجيا المعلومات، لم يعد هناك مكان ولا معنى أساسا لطبول الحرب. كانت تلك الطبول يقرعها حاملوها في العصور الغابرة القديمة جدا في مقدمة الجيوش إعلانا للحرب والهجوم ولتحفيز الجيوش.
وجودهم منطقي في عصر قمة التكنولوجيا فيه كانت عربات خيول بعجال كبيرة ومشاة بالآلاف يلقون مصيرهم من أجل أمجاد القائد الكبير.
اليوم، الحروب لها شكل مختلف لكن تبقى نهاياتها دموية ومأساوية، فالصواريخ الموجهة والذكية والطائرات المسيرة والملغومة قادرة خلال دقائق على إبادة كمية من البشر كانت إبادتهم تتطلب كتيبة من المشاة في الجيوش القديمة.
لذا، حين يقولون إن الحرب على الأبواب في الشرق الأوسط، فإن العبارة خالية من المنطق. فالحرب بدأت فعليا، وتحديد خط بدايتها خاضع للجدل، وهل هي حرب الجبهات المفتوحة في كل مكان في الإقليم؟
في ظل ثورة البشرية في تكنولوجيا المعلومات والثورة التقنية وعصر النانو وعالم السايبر والأمن السيبراني فإن الحروب لا طبول تسبقها ولا ضجيج قذائف ولا صوت رصاص يميزها، ربما انفجار صامت لا يكاد يتجاوز صوته محيط المكان المستهدف فيبدأ الحرب أو ينهيها، الحرب صارت اليوم مهمات مجزأة كل مهمة فيها انتصار وهزيمة، والفوز النهائي بعدد النقاط أو ضربة قاضية واحدة.
التحضير لتلك الحروب معقد، ويتطلب ذكاء في معالجة المعلومات التي يصبح الحصول عليها عملية شاقة في ظل عالم من المعلومات المضللة، البحث عن معلومة صحيحة يشبه فعليا ما قالوه قديما عن إعجاز البحث عن إبرة صغيرة في كومة قش بحجم اسطبل.
وتلك الحروب الجديدة لها أهدافها السياسية، أهداف سياسية يلتقي عليها سرا فريق من المتخاصمين أنفسهم للوصول إلى تسويات سياسية تنهي الأزمات كما يفترضون.
التسويات تلك مهمة وضرورية في عالم يعيد تشكيل نفسه وفي علاقات دولية تحاول التكيف مع معطيات هذا العالم الجديد، وتتماهى مع مصالح ضخمة هدفها أن تتحقق وتحقق الوفرة والثروة وأسواق جديدة لها قواعد سوق جديدة.
كل ما سبق ذكره أعلاه، يعني أن التطرف ومن يحملون أفكار الماضي في عالم الأمس يجب أن يغيبوا عن عالم اليوم، والحروب الجديدة هي تسويات مسبقة لتسويات نهائية لاحقة، لترتيب عالم من العلاقات الدولية والإقليمية الجديدة التي لا تحتمل أبجديات سابقة.
حاليا، نحن في كل هذه الفوضى التي نشهدها إنما نشهد إرهاصات حضور عالم جديد مختلف يبحث عن تسوياته وعلاقاته ومفرداته الجديدة، والصراع بين القوى كلها ليس أكثر من تصفيات نهائية سيخرج بالضرورة منها من لا يستطيع التكيف مع كل هذا الجديد الذي يفرض نفسه بقوة المعرفة والتكنولوجيا والرؤية التي لا تستطيع حمل أي إرث قديم.
الأسلحة خطيرة وفتاكة، لكنها دقيقة ومؤثرة، والحرب ليست على الأبواب ولا على وشك أن تقع، بل نحن فيها على مستوى شمولي، وهي ليست نيران وقذائف وحسب، بل أيضا اقتصادية وسياسية واجتماعية وتعليمية.

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