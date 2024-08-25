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منتهى الوضوح !

8/25/2024 11:50:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في مقالي السابق بعنوان ( شيء من الوضوح) أشرت إلى أن الأردن يفهم المعادلة الإقليمية فهما دقيقا، ويدرك الخلفيات الحقيقية لمواقف دول الإقليم من الأزمات الراهنة وارتباطها بالمعادلة الدولية، وبالتالي فإنه يعرف أين يقف، ويعرف كذلك كيف يبني موقفه من التطورات المحيطة به، ويحافظ على مصالحه العليا، ويدفع باتجاه صون أمن واستقرار المنطقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقلت إن النخب السياسية والصحفية مطالبة بالنظر في الاتجاه الصحيح لترى المشهد على حقيقته!
لا شك أن الغبار في هذه المنطقة كثيف، وأن الرؤية السليمة تحتاج إلى دقة النظر، وذلك ما سعى إليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال لقائه قبل أيام مجموعة من رجال السياسية والإعلام، حين شرح أمامهم الموقف من عدة زوايا، ومن على أرضية صلبة وثابة حيث يقف الأردن في المكان والزمان والموقف المناسب تماما، يدرك الحقائق التي تتعلق به وتتعلق بالآخرين، وفي ذلك ما يفسر تأكيد جلالته على أن الأردن قادر على التعامل مع كل التطورات والاحتمالات، وقادر كذلك على مواصلة مسيرته دون انقطاع أو كلل، وأنه عازم على المضي قدما في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وبث روح ودماء جديدة في عروق الدولة التي ترسم طريقها نحو المئوية الثانية من تاريخها المجيد.
وضع جلالة الملك بعض المصابيح في أيدي الحاضرين ليتمكنوا من إلقاء الضوء على المساحات المظلمة من الأحداث التي تجري منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، وعدوانها المتصاعد على الضفة الغربية والقدس ومقدساتها، والتداعيات الإقليمية لتلك الأحداث التي يمكن أن تنزلق إلى حرب إقليمية واسعة النطاق تخوضها بعض دول الإقليم، وغيرها من الدول الكبرى التي تتصارع منذ زمن طويل على مقدرات المنطقة الأغنى بالنفط، فضلا عن موقعها الإستراتيجي من التجارة العالمية والممرات المائية، وغير ذلك كثير مما يجعلها منطقة لصراعات دائمة ومتجددة!
لا جديد بالنسبة للأردن فيما يخص طبيعة القوى الإقليمية التي تتنافس على القوة من خلال ثنائية الاقتصاد والقدرة العسكرية، وتلك ثنائية تصلح لتهديد الجيران وحتى احتلال مساحات حدودية، وحين تتحكم خلفيات تاريخية أو أيديولوجية في العقلية السياسية فإن تلك الثنائية لا تصلح لبناء قواعد العلاقات القائمة على التعاون المشترك وتبادل المصالح وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، وضمان مستقبل أجيالها.
من هذه الزاوية فإن قوة الأردن في الإقليم تعتمد على المبادئ التي يجب أن تقوم عليها العلاقات الثنائية والجماعية في المنطقة، وفي كل مكان، وهو كذلك لا يسقط من حسابه التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها، لكنه يدرك أن تلك المخاطر في اللحظة ستضر في اللحظات الحاسمة جميع الأطراف وبالقدر الذي يمكن أن يتضرر الأردن إن لم يكن أضعافا بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تعريض الأردن لأي شكل من أشكال التهديد أو الخطر.
لقد ألمح جلالة الملك إلى هذه المسألة من خلال تأكيده على أن للأردن من عناصر القوة ما يكفي لكي يكون الرقم الصعب في أي معادلة محتملة نتيجة الوضع الراهن، وأن نظرية الأردن الذي يحافظ على حيويته الدائمة، بل ويزيد من فعاليتها في مثل هذه الأوضاع يجب أن تتعمق أكثر من أي وقت مضى ، فنذهب في هذا الوقت بالذات إلى الاستحقاق الدستوري يوم العاشر من الشهر المقبل ونختار ممثلي الشعب من القوائم الحزبية والمحلية على أسس برامجية ، ونمضي كذلك في تطوير وتعظيم قدراتنا الاقتصادية ، وتعزيز قوة مؤسساتنا الوطنية لتظل حاضرة وقادرة على تحمل مسؤولياتها في تخطيط وتنفيذ مشروعات الدولة وتنمية قطاعاتها المختلفة .
ذلك هو التفكيروالفهم والتفسير
(بمنتهى الوضوح ) ليس من أجل أن نرى ما يدور حولنا وحسب ، بل من أجل أن يرى الأردنيون حاضر بلدهم ومستقبله في وضح النهار ، وهم أكثر وثوقا بقوة الأردن وصلابته ، فلا يلتفتون إلى حملات التضليل والتشكيك والتخويف ، وغيرها من الحملات المكشوفة بمصادرها ومآربها وأهدافها الخبيثة ، والتي عرفناها تتحطم دائما على أرض الصمود والرباط بحول الله وفضله!

MENAFN25082024000072011014ID1108599298

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