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هل بدأت الحرب؟

8/25/2024 11:50:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استيقظ النائمون، ممن لا يصلون الفجر، صباح الأحد ليجدوا تطورات جديدة على الحدود الفلسطينية اللبنانية، واللافت للانتباه "حرب السرديات" التي نشبت في الوقت ذاته في إطار التحشيد السياسي والعسكري، وقد كنا أمام سرديات مختلفة، وبمضامين متناقضة.
يخرج حزب الله ويعلن عن قصفة لقواعد إسرائيلية بأكثر من 300 صاروخ ومسيرة في وقت واحد، في ضربة وصفها بالمرحلة الأولى، وهذا يعني التلويح بمراحل ثانية وثالثة وربما أكثر من هذه الضربات، في الوقت الذي تخرج فيه إسرائيل وتقول إنها وجهت ضربة استباقية لحزب الله في لبنان، ومنعت إطلاق 6 آلاف صاروخ، قبل أن يتمكن حزب الله لاحقا من تمرير الثلاثمائة صاروخ ومسيرة فقط، وهذه سردية مختلفة تماما عن سردية حزب الله في هذه الحرب.
المشترك بين السرديتين إعلان الاستراحة بين شوطين، حيث إن حزب الله أعلن أن هذه مرحلة أولى وأن المرحلة الأولى انتهت عند هذا الحد فقط، وهذا يقول إن هناك احتمالات بمراحل مقبلة على الطريق، قد تحدث وقد لا تحدث، فيما إسرائيل قالت إنها بهجومها الاستباقي إفشلت الضربة اللبنانية، وان عمليتها انتهت عند هذا الحد أيضا، وهذا يقول إن إسرائيل أيضا تعلن أنها لا تريد حربا مفتوحة ولا تصعيداـ أي أن الطرفين يعلنان معا، أن المشهد انتهى الأحد.
ما زلنا في مرحلة توظيف العمليات العسكرية لاعتبارات سياسية، حيث إن لبنان بطبيعة الحال لا يفضل أن يذهب إلى حرب مفتوحة تؤذي لبنان المنهك أصلا بكل مشاكله، خصوصا، أن قرار الذهاب لضربات مفتوحة وشاملة تؤدي إلى حرب كبرى، يعد قرارا لبنانيا يخضع لحسابات سياسية وطائفية ومذهبية واقتصادية، في ظل تركيبة لبنان الداخلية، وعلينا ألا ننسى هنا أن ذات حزب الله يسمي مشاركته بحرب الإسناد، اي إسناد الفلسطينيين، وهي ليست حرب اللبنانيين أولا، كما أن قرار لبنان بتوسعة الحرب يرتبط بمعسكر أوسع يرتبط بحسابات إيران في كل الإقليم، وليست ملفا حصريا في الضاحية الجنوبية في بيروت فقط.
بالمقابل فإن إسرائيل التي تتمنى جر المنطقة إلى حرب مفتوحة، لا تقدر عليها بدون شراكة أميركية، كونها عالقة في ملف المفاوضات على غزة، وكونها تتأثر بضغوط الإدارة الأميركية التي لا تريد حربا قبيل الانتخابات، إضافة إلى الخسائر غير المسبوقة والتي تخفيها على صعيد الاقتصاد، وتأثيرات عمليات القصف على إسرائيل، والعمليات العسكرية في قطاع غزة.
في السرديات تبدو الرواية الإسرائيلية مشوشة حقا، وتتماشى مع منهج إسرائيلي في الكذب، من خلال رسم صورة الدولة العملاقة التي تدمر آلاف منصات الصواريخ في ساعة، والواضح أن السردية موجهة للإسرائيليين أولا، بهدف تحسين معنوياتهم، فيما يأخذهم نتنياهو إلى مقبرة قومية بفعل سياساته التي فتحت جبهات عليه من كل الجهات، وما تعنيه من تأثيرات، والواضح أيضا أن هذه السردية المباعة للجمهور، ترافقت مع اتصالات إسرائيلية كما نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بهدف منع التصعيد، وبهدف إقناع اللبنانيين، أن هكذا ضربة متبادلة كافية.
في كل الأحوال كان السؤال الأكثر ترددا يوم أمس، يتعلق بالحرب، وهل بدأت فعليا، والإجابة على هذا السؤال ليست صعبة، فالحرب بدأت أصلا منذ السابع من أكتوبر، وعصفت بكل دول المنطقة، فيما الحرب الكبرى بالمعنى الإقليمي، الذي قد يأتي نتيجة لحرب مباشرة على لبنان، لم تبدأ وما زلنا في إطار ردود الفعل المتدرجة والمحسوبة، خصوصا، أن توقيت الأحد يمنع الانزلاق نحو حرب مفتوحة في ظل المفاوضات حول ملف غزة، من جهة، فيما يبقى الرد الإيراني على إسرائيل محتملا، بذات الطريقة من حيث درجة الرد المحكوم بسقوف، خشية اندلاع حرب إقليمية، تتحول إلى حرب دولية وهو ما أشرت إلى أسبابه "السبعة المانعة" والتي تجعل إيران تؤخر ردها، في مقالة يوم أمس، بما يعني أن المنطقة تتقلب بين كل الاحتمالات.

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