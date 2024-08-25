Monday, 26 August 2024 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جرش: وفرة الإنتاج يخفض أسعار الدجاج

8/25/2024 11:49:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- ارتفع إنتاج مزارع الدجاج في محافظة جرش، ليتجاوز إنتاج 10 آلاف دجاجة يوميا، بينما الحاجة الفعلية لأسواق المحافظة والمحافظات القريبة لا تتجاوز نصف هذا العدد، حيث تجاوز الإنتاج في الدورة الواحدة 800 ألف دجاجة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الدجاج.
وأكد مزارعون "أن سعر الكيلو لا يتجاوز 115 قرشا، وهو سعر منخفض لا يغطي تكاليف الإنتاج، خصوصا أن مدخلات إنتاج الدجاج ما تزال مرتفعة، من حيث سعر الصوص، الأعلاف، الكهرباء، الضرائب، وأجور العمال، بالإضافة إلى أن تكاليف استقدام العمالة الوافدة لم تنخفض، لكن كميات الإنتاج كبيرة وثابتة، لا سيما بعد ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض حالات النفوق وزيادة الإنتاج بكميات كبيرة جدا، تفوق حاجة الأسواق".
وقالوا "إنه من المتوقع أن تستقر أسعار الدجاج في محافظة جرش على انخفاض متتال، يقابله زيادة في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أشهر عدة شهدت خسائر فادحة لمزارع الدجاج، مع تراجع إصابة الدجاج بالفيروسات وانخفاض حالات النفوق التي كانت بالآلاف يوميا خلال الفترات الماضية، مما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين وأدى كذلك إلى ارتفاع الأسعار".
في المقابل، لفت مزارعون إلى "أن الطلب ينخفض على الدجاج بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين وانشغالهم بالمناسبات الاجتماعية وبدء العام الدراسي الجديد ودوام الجامعات، مما تسبب في تراجع القدرة الشرائية، خصوصا أن الدجاج من السلع التي تعتمد على العرض والطلب في البيع والشراء كباقي السلع الغذائية اليومية".
وتعمل مزارع الدجاج في جرش، وعددها 110 مزارع، بكامل طاقتها الإنتاجية حاليا لرفع الإنتاج وتزويد أسواق المحافظات بالدجاج وتعويض جزء من خسائرهم في الأشهر الماضية، للاستفادة من استقرار درجات الحرارة على ارتفاع، والتخلص من تكلفة تدفئة الدجاج داخل المزارع خلال المواسم الماضية، حيث كانت تكلفة التدفئة لا تقل عن 5 آلاف دينار شهريا في كل مزرعة.
المتحدث باسم مربي الدجاج في جرش، المزارع إبراهيم عقيل، يقول "إن أوضاع المزارع تسير نحو الاستقرار، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وثباتها على ارتفاع، مما يساهم في الحد من انتشار الفيروسات التي كانت السبب الأساسي في نفوق الدواجن"، مؤكدا أن "كميات الإنتاج المتوقعة في الأسابيع المقبلة ستكون مرتفعة، كما أن الأسعار ستنخفض أكثر".
وأضاف عقيل، "أن الإنتاج اليومي في مزارع جرش لا يقل عن 10 آلاف دجاجة، وهذه الكمية تغطي حاجة المحافظة والمحافظات القريبة كذلك، وتغطي في الوقت ذاته تكاليف العمل وتحقق وفرة مالية، خصوصا أن المزارعين عانوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من نفوق كميات كبيرة بالأطنان يوميا بسبب تباين درجات الحرارة وعجزهم عن السيطرة على الفيروسات".
وأشار إلى "أن سعر الكيلو في المزرعة حاليا لا يتجاوز 115 قرشا، ويباع في المحال التجارية بـ140 قرشا، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار أكثر، نظرا لأن كميات الإنتاج كبيرة وستكون جاهزة خلال الأيام المقبلة، فيما نسبة النفوق متواضعة مقارنة بالأسابيع الماضية".
وقال عقيل، "إن تجار الدجاج يجب أن يخفضوا أسعاره أكثر حتى يتمكن المواطنون من شراء كميات أكبر لاستيعاب كميات الإنتاج الكبيرة، ورفع القدرة الشرائية إذا كانت الأسعار أقل، مع تخفيض هامش ربحهم لضمان تسويق كميات أكبر من الإنتاج الذي يرتفع بشكل مطرد".
من جهته، أكد التاجر حيان العياصرة "أن الحركة الشرائية للدجاج بدأت بالنشاط بعد انخفاض ملحوظ على الأسعار، نظرا لاستقرار أسعارها على انخفاض مقارنة بأسعار الدجاج في الأشهر الماضية، حيث تعتمد الأسعار على العرض والطلب".
وأوضح، "أن أصحاب النتافات لا يحددون أسعار الدواجن، بل تعتمد على العرض والطلب وأوضاع المزارع وهي من تحدد السعر، وأسعاره حاليا منخفضة ومناسبة".
ودعا العياصرة أصحاب مزارع الدجاج إلى "تخفيض سعر الكيلو لضمان تسويق منتوجاتهم التي يتوقع أن تكون كثيرة في الأسابيع المقبلة، ويجب أن تسوق خوفا عليها من درجات الحرارة المرتفعة".
وخلال الأشهر الماضية، شهدت مزارع الدواجن في جرش حالة من عدم الاستقرار، بسبب حالات النفوق الكبيرة اليومية نتيجة تباين درجات الحرارة وانتشار الفيروسات والأمراض، مما أدى لارتفاع كبير بأسعار الدواجن، يقابله انخفاض في الإنتاج وخسائر للمزارعين الذين يواجهون أيضا ارتفاع كلف التشغيل من أجور عمال وأسعار كهرباء وتدفئة وشراء علاجات للدواجن.
من جهتها، أكدت مديرة قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة جرش الدكتورة غدير حتاملة، في حديث سابق لها، "أن أوضاع مزارع الدواجن مستقرة وحالات النفوق متواضعة، ويتم متابعة أوضاع المزارع وزيارتها يوميا وتفقدها والتأكد من جاهزيتها للعمل والتعامل مع درجات الحرارة، وحاليا كميات الإنتاج وفيرة وتغطي حاجة المحافظة والمحافظات القريبة، وحالات النفوق شبه متوقفة بسبب استقرار درجات الحرارة".

MENAFN25082024000072011014ID1108599295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث