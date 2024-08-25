جرش: وفرة الإنتاج يخفض أسعار الدجاج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات
جرش- ارتفع إنتاج مزارع
الدجاج في محافظة جرش، ليتجاوز إنتاج 10 آلاف دجاجة يوميا، بينما الحاجة الفعلية لأسواق المحافظة والمحافظات القريبة لا تتجاوز نصف هذا العدد، حيث تجاوز الإنتاج في الدورة الواحدة 800 ألف دجاجة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الدجاج.
وأكد مزارعون "أن سعر الكيلو لا يتجاوز 115 قرشا، وهو سعر منخفض لا يغطي تكاليف الإنتاج، خصوصا أن مدخلات إنتاج الدجاج ما تزال مرتفعة، من حيث سعر الصوص، الأعلاف، الكهرباء، الضرائب، وأجور العمال، بالإضافة إلى أن تكاليف استقدام العمالة الوافدة لم تنخفض، لكن كميات الإنتاج كبيرة وثابتة، لا سيما بعد ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض حالات النفوق وزيادة الإنتاج بكميات كبيرة جدا، تفوق حاجة الأسواق".
وقالوا "إنه من المتوقع أن تستقر أسعار الدجاج في محافظة جرش على انخفاض متتال، يقابله زيادة في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أشهر عدة شهدت خسائر فادحة لمزارع الدجاج، مع تراجع إصابة الدجاج بالفيروسات وانخفاض حالات النفوق التي كانت بالآلاف يوميا خلال الفترات الماضية، مما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين وأدى كذلك إلى ارتفاع الأسعار".
في المقابل، لفت مزارعون إلى "أن الطلب ينخفض على الدجاج بسبب الظروف الاقتصادية للمواطنين وانشغالهم بالمناسبات الاجتماعية وبدء العام الدراسي الجديد ودوام الجامعات، مما تسبب في تراجع القدرة الشرائية، خصوصا أن الدجاج من السلع التي تعتمد على العرض والطلب في البيع والشراء كباقي السلع الغذائية اليومية".
وتعمل مزارع الدجاج في جرش، وعددها 110 مزارع، بكامل طاقتها الإنتاجية حاليا لرفع الإنتاج وتزويد أسواق المحافظات بالدجاج وتعويض جزء من خسائرهم في الأشهر الماضية، للاستفادة من استقرار درجات الحرارة على ارتفاع، والتخلص من تكلفة تدفئة الدجاج داخل المزارع خلال المواسم الماضية، حيث كانت تكلفة التدفئة لا تقل عن 5 آلاف دينار شهريا في كل مزرعة.
المتحدث باسم مربي الدجاج في جرش، المزارع إبراهيم عقيل، يقول "إن أوضاع المزارع تسير نحو الاستقرار، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وثباتها على ارتفاع، مما يساهم في الحد من انتشار الفيروسات التي كانت السبب الأساسي في نفوق الدواجن"، مؤكدا أن "كميات الإنتاج المتوقعة في الأسابيع المقبلة ستكون مرتفعة، كما أن الأسعار ستنخفض أكثر".
وأضاف عقيل، "أن الإنتاج اليومي في مزارع جرش لا يقل عن 10 آلاف دجاجة، وهذه الكمية تغطي حاجة المحافظة والمحافظات القريبة كذلك، وتغطي في الوقت ذاته تكاليف العمل وتحقق وفرة مالية، خصوصا أن المزارعين عانوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من نفوق كميات كبيرة بالأطنان يوميا بسبب تباين درجات الحرارة وعجزهم عن السيطرة على الفيروسات".
وأشار إلى "أن سعر الكيلو في المزرعة حاليا لا يتجاوز 115 قرشا، ويباع في المحال التجارية بـ140 قرشا، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار أكثر، نظرا لأن كميات الإنتاج كبيرة وستكون جاهزة خلال الأيام المقبلة، فيما نسبة النفوق متواضعة مقارنة بالأسابيع الماضية".
وقال عقيل، "إن تجار الدجاج يجب أن يخفضوا أسعاره أكثر حتى يتمكن المواطنون من شراء كميات أكبر لاستيعاب كميات الإنتاج الكبيرة، ورفع القدرة الشرائية إذا كانت الأسعار أقل، مع تخفيض هامش ربحهم لضمان تسويق كميات أكبر من الإنتاج الذي يرتفع بشكل مطرد".
من جهته، أكد التاجر حيان العياصرة "أن الحركة الشرائية للدجاج بدأت بالنشاط بعد انخفاض ملحوظ على الأسعار، نظرا لاستقرار أسعارها على انخفاض مقارنة بأسعار الدجاج في الأشهر الماضية، حيث تعتمد الأسعار على العرض والطلب".
وأوضح، "أن أصحاب النتافات لا يحددون أسعار الدواجن، بل تعتمد على العرض والطلب وأوضاع المزارع وهي من تحدد السعر، وأسعاره حاليا منخفضة ومناسبة".
ودعا العياصرة أصحاب مزارع الدجاج إلى "تخفيض سعر الكيلو لضمان تسويق منتوجاتهم التي يتوقع أن تكون كثيرة في الأسابيع المقبلة، ويجب أن تسوق خوفا عليها من درجات الحرارة المرتفعة".
وخلال الأشهر الماضية، شهدت مزارع الدواجن في جرش حالة من عدم الاستقرار، بسبب حالات النفوق الكبيرة اليومية نتيجة تباين درجات الحرارة وانتشار الفيروسات والأمراض، مما أدى لارتفاع كبير بأسعار الدواجن، يقابله انخفاض في الإنتاج وخسائر للمزارعين الذين يواجهون أيضا ارتفاع كلف التشغيل من أجور عمال وأسعار كهرباء وتدفئة وشراء علاجات للدواجن.
من جهتها، أكدت مديرة قسم الثروة الحيوانية في مديرية زراعة جرش الدكتورة غدير حتاملة، في حديث سابق لها، "أن أوضاع مزارع الدواجن مستقرة وحالات النفوق متواضعة، ويتم متابعة أوضاع المزارع وزيارتها يوميا وتفقدها والتأكد من جاهزيتها للعمل والتعامل مع درجات الحرارة، وحاليا كميات الإنتاج وفيرة وتغطي حاجة المحافظة والمحافظات القريبة، وحالات النفوق شبه متوقفة بسبب استقرار درجات الحرارة".
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