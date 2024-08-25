الرائد يستعد للقادسية

الرائد يستعد للقادسية
التاريخ
8/25/2024 11:47:43 PM
(MENAFN
- Al Watan)
رفع الرائد من وتيرة تحضيراته لمواجهة القادسية، غدًا، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع مدربه البرازيلي، إودير هولمان، لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله نهجه الفني.
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