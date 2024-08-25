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الرائد يستعد للقادسية

8/25/2024 11:47:43 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع الرائد من وتيرة تحضيراته لمواجهة القادسية، غدًا، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع مدربه البرازيلي، إودير هولمان، لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله نهجه الفني.

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