العروبة يصحح الأخطاء

العروبة يصحح الأخطاء
التاريخ
8/25/2024 11:47:43 PM
(MENAFN
- Al Watan)
نوع مدرب العروبة، البرتغالي ألفارو باتشيكو استعدادات حلوة الجوف، لمباراته أمام الوحدة بعد غد، وركز على الجانب اللياقي بشكل كبير، قبل أن يتوجه إلى تصحيح أخطاء مواجهة الأهلي.
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