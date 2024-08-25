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العروبة يصحح الأخطاء

8/25/2024 11:47:43 PM
(MENAFN- Al Watan) نوع مدرب العروبة، البرتغالي ألفارو باتشيكو استعدادات حلوة الجوف، لمباراته أمام الوحدة بعد غد، وركز على الجانب اللياقي بشكل كبير، قبل أن يتوجه إلى تصحيح أخطاء مواجهة الأهلي.

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