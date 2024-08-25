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التعاون على مشارف صفقة شبابية

8/25/2024 11:47:43 PM
(MENAFN- Al Watan) توقعت مصادر أن يعلن التعاون عن تعاقده مع لاعب الشباب السابق هتان باهبري خلال الأسبوع الجاري بعدما وقع معه لموسم واحد، عقب انتهاء عقده مع الليث في أواخر يوليو الماضي، على أن ينخرط اللاعب في تدريبات الذئاب مع بدء أيام FIFA مطلع سبتمبر المقبل.
وسيخضع باهبري لبرنامج تأهيلي أولا من أجل تجهيزه بشكل كامل للمشاركة في المباريات.
ويتوقع أن يكون الظهور الأول لباهبري أمام فريقه السابق الشباب، في الـ21 من سبتمبر المقبل، لحساب الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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