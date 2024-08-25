التعاون على مشارف صفقة شبابية

(MENAFN
- Al Watan)
توقعت مصادر أن يعلن التعاون عن تعاقده مع لاعب
الشباب السابق هتان باهبري خلال الأسبوع الجاري بعدما وقع معه لموسم واحد، عقب انتهاء عقده مع الليث في أواخر يوليو الماضي، على أن ينخرط اللاعب في تدريبات الذئاب مع بدء أيام FIFA
مطلع سبتمبر المقبل.
وسيخضع باهبري لبرنامج تأهيلي أولا من أجل تجهيزه بشكل كامل للمشاركة في المباريات.
ويتوقع أن يكون الظهور الأول لباهبري أمام فريقه السابق الشباب، في الـ21 من سبتمبر المقبل، لحساب الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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