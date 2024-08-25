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الباطن والحزم في قمة Yelo

8/25/2024 11:47:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الثانية لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مباريات، إذ يلتقي الباطن، والحزم، على ملعب الأول، وكل منهما يملك نقطة واحدة عقب تعادلهما مع العين وأحد، ويتواجه البكيرية قبل الأخير والجبيل الـ15، على ملعب البكيرية، وكل منهما لا يملك أي رصيد نقطي، ويستضيف الزلفي الـ12 بنقطة واحدة على ملعبه، نظيره النجمة صاحب النقاط الثلاث.

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