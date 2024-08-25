الباطن والحزم في قمة Yelo
التاريخ
8/25/2024 11:47:43 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تتواصل، اليوم، منافسات الجولة الثانية لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مباريات، إذ يلتقي الباطن، والحزم، على ملعب الأول، وكل منهما يملك نقطة واحدة عقب تعادلهما مع العين وأحد، ويتواجه البكيرية قبل الأخير والجبيل الـ15، على ملعب البكيرية، وكل منهما لا يملك أي رصيد نقطي، ويستضيف الزلفي الـ12 بنقطة واحدة على ملعبه، نظيره النجمة صاحب النقاط الثلاث.
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