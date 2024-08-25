Monday, 26 August 2024 01:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حرية اللامبالاة

8/25/2024 11:39:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعظم ما قد يملكه أي إنسان هو حصوله على حريته والتصرف كما يشاء؛ فالقيود -بالطبع- سجن أبدي في حالها. ولكن ماذا لو فهمنا حدود الحرية المسموحة لنا، وهل للحرية أشكال؟
بالطبع تتعدد أشكال الحرية؛ فمنها الحرية الشخصية، والحرية الدينية، وحريتك في المجتمع واتخاذ القرارات. وقد نجد أن أسوأ أنواع الحرية ((حرية اللامبالاة))، فنجدها آنية ذاتية نفسية وفي قمة الأنانية. فدعنا نتفق أن لك حرية الاختيار، ولكن ليس لك حرية التصرف الكاملة إذا كانت مرتبطة بالدين والمجتمع وحقوق الآخرين. فحريتك مقرونة بالنتائج التي قد تحصل عليها من خلال قراراتك غير المبالي بها. فلو افترضنا أنك رددت هذه العبارات ((أنا حر سأفعل ما أشاء))، ((أنا حر سأتصرف وفق ما أشعر))، ((أنا حر لا آخذ رأي أحد)). هذه العبارات هي قرارات يجب توظيفها توظيفًا صحيحًا، ويجب مراعاة الالتزام الأخلاقي وتجنب الوقوع في منازعات شخصية، ولو كنت غير مبال فقد يدخل ذلك في ((حيونة الإنسان))، أوتصنف بأنك ((شخص غبي))؛ لأن الغباء مرتبط بالنتائج والمكاسب.
ليس من حريتك تكذيب الآخرين أو الإنكار عليهم أو التعدي على خصوصياتهم، وقد تتحول إلى شيطان خبيث مكروه وليس لك قبول في المجتمع. قد تعتقد أنك إنسان حر يعيش كما يريد، ولكن للحياة رأيها الآخر عن هذه الحرية التي -بالتأكيد- لها قواعد وقوانين والتزامات. وهذا الكون لا يتعامل وفق حريتك، إنما وفق التزامك ووعيك الذاتي بالتصرف. وليس لك الحرية الكاملة كونك أبًا أو أمًا أو زوجًا أو زوجة في التعدي على الطرف الآخر أو إيذائه، فللآخرين حقوق واحترام. فمراعاة المشاعر واجب على كل شخص منا؛ حيث تحمل في طياتها كثيرًا من القيم والمبادئ. وكونك أبًا أو أمًا أو زوجًا...إلخ لا يعني أن لك الحق في فعل الأخطاء بشكل متكرر وغير عقلاني، أو التعدي على الحدود مهما كانت الأسباب، بل واجب عليك أن تحترم الآخرين وتقدر مكانتهم، ولست مخيرًا في ذلك.
قد نخضع للضرورة في بعض الظروف الطبيعية في الحياة المتغيرة، وقد ينفصل الإنسان عن نفسه، وقد يتسبب بتمزق كامل في شخصيته، ويصبح ضعيفًا مرهونًا للعاطفة والانفعال والاندفاع واتخاذ القرارات السريعة، ويصبح أسيرًا لنفسه. بالطبع هذا النوع بالذات يشفق عليه؛ لأن نسبة الإدراك لديه ضعيفة ولا يشعر بقيمة التصرف، وقد تجده يعتقد أنه سيد هذا الكون ليفعل ما يريد وفق حريته الطفولية غير الواعية بنفسه وبدينه وبمجتمعه، إن للفهم خلاصة عجيبة وهي البذرة الوحيدة التي يجب تغذيتها لفهم العالم وكيفية التصرف وفق قوانين الكون.
مرحلة العنف من أهم مراحل حرية اللامبالاة؛ إنها حافلة بمعلومات غير ثابتة تدعوك إلى العنف باستمرار تجاه الحياة والمجتمع؛ لفرض التغيير وفق آرائك أو معتقداتك غير الناضجة بالتمييز والإثبات، وتدفعك إلى العنصرية العامة بمستويات مختلفة. تختلف حدود الحرية في حياتك؛ فمنها المادي والعقلي والنفسي، وهي بالتأكيد نابعة من تقدير الذات، فمعرفة الحدود الصادرة والواردة تجاه الآخرين أو تجاه نفسك بالطبع تعكس احترامك لنفسك، فقد تجد الشخص مهزوز المشاعر، كل يوم له شكل ولون، وسهل التأثر، رغم أن من يفعل ذلك لا يخسر إلا نفسه في نهاية الأمر. من المهم أن نستخدم في معاملة الآخرين المعيار نفسه الذي نحب أن يستخدمه الآخرون في معاملتنا، ولا بد من احترام حدودك ومعرفة خطوطك الحمراء وعدم تلقي العالم بعدة أوجه.
قد نجد في المذيعين تصرفات همجية غير عاقلة بصفته مذيعًا وهو المسؤول عن إدارة هذا البرنامج، يتعمد إحراج الضيف ومضايقته بعبارات استفزازية، والتدخل في شؤون الضيف الخاصة من أجل مصلحته الشخصية، وارتفاع المشاهدات؛ فهذه اللامبالاة محتقرة وغير أخلاقية، وهذا تعد عمدًا على حدود الآخرين. إن للعلم والتميز والآداب والأخلاق الفاضلة ثمنًا غاليًا جدًا لا يناله إلا المجتهد النبيل.
الحرية الدينية تجربة روحية وليست تجربه نفسية أو واقعية، إنها يقظة النفس، هي الضمير الساكن الذي لا مجال للامبالاة فيه، واختيارك دينًا محددًا - أيًا كان هذا الدين - اختيارك هو التزامك، لا تدخل هذا الدين وبعد ذلك تريد تغيير قواعده بجعل الحرام حلالًا والحلال حرامًا وفقًا لأهوائك، مدعيًا أنك بذلك تحقق حريتك الشخصية. لو كان الإنسان حرًا كما يدعي لدُمر الكون بحكم طبيعة الحرية التي تؤدي إلى التطرف. وتنص قواعد حقوق الإنسان الدولية على أن الإنسان له حق الحرية المطلقة في اعتناق أي دين، وأن يدخل هذا الدين غير مكره ولا مجبر، وهذا بالتأكيد هو حرية الاختيار التي لا يمكن أن نجبر أحدًا عليه. وحدود هذه الحرية عدم تجاوز حدود الشريعة في إعطاء الرأي أو تغيير الشرع. حريتك هي الاختيار، لذلك أنت مجبر علي الالتزام الديني في ظل الحدود الدينية؛ فلا يمكن أن نسميك مسلمًا وأنت لا تعمل بالأركان الخمسة، وليس لك الحق في إنكار وجود الله وأنت معتنق ديانة تؤمن بوجود الله وتوحده، ولك الحق في البقاء على هذا الدين، ولك الحق في الخروج منه، ولكن ليس لك حق في تغييره بحسب معتقداتك وأفكارك الإلحادية أو خيانة هذا الدين أو التهجم عليه.
في حقيقة الأمر تختلف المسائل الاجتماعية من دين إلى دين آخر، وبين المفاهيم المختلفة، ولكن اللامبالاة تعد إغلاقًا للمسارات المعرفية التي قد تحدث فيها انحدارات تربوية للفرد مهما كان العمر الافتراضي. وقد تكون حرية اللامبالاة أعلى قدرًا من الواقعية؛ حيث تعبر عن الأساس الوجداني الإنساني وبالأصح احترامك لنفسك. وتعتمد مركزية الإنسان التي يسمو بها الى الارتفاع دائمًا وليس إلى النزول للهاوية. فمن السهل سقوطك، واحترامك لحدودك وفق حريتك الشخصية هو الذي يشكل تعامل الآخرين معك، وعلى أساسه تبنى التجاوزات غير الأخلاقية لحرية الآخر.
في الختام أنوه لأهمية بالغة لتفادي التصادم الفكري في المجتمع، وهي أن يلتزم كل ذي حق حقه.
وأن ندرك أن كل شيء في هذه الحياة نحاول فهمه قد نجده معقدًا، وأنه يجب علينا أن نكشف الأسرار داخليًا وليس خارجيًا، وألا نحكم ولا نتعدى، وأن نعرف معنى الخطوط العريضة ومسؤوليتك الكاملة في حق الدين والمجتمع ونفسك والآخرين. فلا تحشر نفسك في مسائل لا حل لها، فقد تكون أولى خطواتك لفهم معنى حرية اللامبالاة هي إدارة ومعالجة عقدك النفسية والعاطفية، ومشاكل التعلق النابعة من السيطرة التي تجعلك ضعيفًا هشًا. فالذكاء الوجداني له أهمية عظيمة وهذا هو التمييز الأعظم بين الشخصيات.

MENAFN25082024000089011017ID1108599273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث