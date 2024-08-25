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لا بوّابات في السماء للصواريخ الفضائيّة

8/25/2024 11:39:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ممّا لا شكّ فيه أنّ التطوّرَ العلميَّ والتكنولوجيَّ أوصلنا إلى عصر الفضاء واكتشاف الكَون، غير أنّ هناك في عالَمِنا الإسلاميّ مَن لا يزال يعيش خارج العصر وخارج العِلم والمنطق والتقدّم الذي لا يُنافي الدّين في شيء. فلقد ظَهَرَ في السنوات القليلة الماضية على مواقع التواصُل الاجتماعيّ وبعض أقنية التلفزة ما سُمّي بـ ((بحث إسلاميّ)) استعرَضه أحد مُقدّمي البرامج التلفزيونيّة، مُدّعيًا خلاله أنّ هناك في السماء أبوابًا محروسة لا يستطيع روّاد الفضاء الولوجَ بصواريخهم الفضائيّة إلّا عبرها. واستشهد ذلك ((الباحث الإسلاميّ)) بآياتٍ من القرآن الكريم كدلالةٍ على إعجازٍ علميّ لدعْم نظريّته الغريبة التي أثارت استهجانَ أهل العِلم في العالَم الإسلاميّ، وبخاصّة أنّ الباحث المقصود لديه خلفيّة علميّة.
يتساءل هذا ((الباحث)) عن السبب الذي يجعل العُلماء الروس يُطلقون مركباتِهم الفضائيّة من كازاخستان، وليس من موسكو، حيث مقرّ وكالة الفضاء الروسيّة؟ ويتساءل أيضًا لماذا يُطلِق العُلماءُ الأمريكيّون مركباتِهم إلى الفضاء من فلوريدا في الجنوب، وليس من نيويورك أو واشنطن دي. سي. حيث مقرّ وكالة ناسا؟ ولماذا بدَورهم يُطلِق العُلماء الأوروبيّون مسابيرَهم الفضائيّة من غويّانا الفرنسيّة على حدود البرازيل، وليس من باريس أو لندن أو برلين؟
بالطبع، وبالمنطق العلمي، ليس هناك من بوّابات في السماء تَلتزم وكالاتُ الفضاء بتوجيهِ صواريخِها للعبور خلالِها، من وإلى الفضاء... وكان الأجدر بذلك ((الباحث)) التعمُّق في الأسباب العلميّة لاختيار مواقع القواعد الفضائيّة بدلًا من أن ((يورِّط)) الآيات القرآنيّة لتَشهد على نظريّته القاصرة.
تتعدّد أنواع الصواريخ ومهامّها وأشكالها وأوزانها وطبيعة وقودها الدّافعة وقواعد إطلاقها. فهناك الصواريخ التي تُطلَق من كتف الجنود، وتلك التي تُطلَق من الرّاجمات من شاحنات او آليّات عسكريّة، وتلك التي تُطلَق من الطائرات، وتلك التي تُطلَق من على مَتن البوارج، وتلك التي تُطلَق من الغوّاصات تحت الماء.
أمّا الصواريخ الفضائيّة فتتراوح مهمّاتها بين وضْع الأقمار الصناعيّة أو التلسكوبات الفضائيّة في مَداراتها، أو نقْل روّاد الفضاء من وإلى المحطّات الفضائيّة، أو إيصال المسابير الفضائيّة إلى القمر أو المرّيخ أو غيرهما من كواكب المنظومة الشمسيّة... ولإطلاق مثل هذه الصواريخ، لا بدّ من قواعد متينة مخصَّصة وبنىً تحتيّة معقّدة وتجهيزاتٍ لوجستيّة عالية الدقّة، إضافة إلى سهولة الوصول إليها بحرًا وبرًّا وجوًّا، ووجوب تمتُّعها بأحوالٍ جويّة آمنة لأكثر وقتٍ مُمكن من السنة.
معايير اختيار الموانئ الفضائيّة
لا شكّ أنّ الجغرافيا الأرضيّة تَلعب دَوراً أساسيّاً في اختيار مواقع مثل تلك القواعد التي يُطلق عليها تسمية ((الموانىء الفضائيّة)). ولاختيار مواقع الموانئ الفضائيّة معايير وشروط عديدة ينبغي مُراعاتها، وأهمّها أربعة: الأوّل والأهمّ، هو الاستفادةُ القصوى من سرعةِ دَوران الأرض حول محورها القطبي. فإذا كانت كلّ المواقع على الأرض تَشترك بالسرعة الدورانيّة ذاتها للكوكب (دورة واحدة كلّ 24 ساعة)، إلّا أنّ السرعة الخطيّة تتعلّق بالموقع على سطح الأرض، وهي تتدرّج من صفر كلم في الساعة عند القطب، صعودًا إلى ألفٍ وستمئةٍ وخمسين كيلومترًا في الساعة عند خطّ الاستواء. وكلّما اقتربتْ نقطةُ إطلاقِ الصواريخ الفضائيّة من المنطقةِ الاستوائيّة، يربحُ الصاروخُ سرعةَ انطلاقٍ إضافيّة مجّانيّة تُساوي سرعةَ دَورانِ تلك النقطةِ مع الأرض، وهذا الأمر هو أكثر ما يحتاجُه الصاروخُ للتغلّبِ على جاذبيّة الأرض، الأقوى عند الانطلاقِ من سطحِها.
المعيار الثاني يتعلّق بالسلامة العامّة، وهو ضرورةُ وجودِ بحرٍ واسعٍ إلى شرقِ القاعدةِ الفضائيّة؛ فحيثما أنّ الكرةَ الأرضيّةَ تدور من الغرب نحو الشرق بعكس اتّجاهِ عقارب الساعة، تُطلَقُ المركباتُ الفضائيّة مزوّدةً بدفْعٍ أرضيٍّ إضافيّ نحو الشرق؛ لذلك يجب أن يُحسبَ حسابٌ لسقوط أجزاء الصواريخ التي استُنفِدَت وقودُها، بعد الدقائق الأولى لإطلاقها، بعيداً من المناطق الأرضيّة المأهولة. وكذلك، مع احتمال فَشَلِ الصاروخ في انطلاقه واختراقه الصعب للغلاف الجوّي الكثيف، يجب أن يُعمل على تجنُّب سقوط الصاروخ أو أجزائه المتشظّية في مساحةٍ مأهولة، درءًا لسقوط ضحايا بشريّة وأضرارٍ إضافيّة.. هذا إضافة إلى وجوب استعادة روّاد الفضاء حين عودتهم، عبر برْمجة سقوط كبسولتهم في المياه ليسهل إنقاذهم.
لذا، فإنّ اختيار الموانئ الفضائيّة على السواحل الشرقيّة للبحار والمُحيطات، هو أمر لا يُمكن القفْزُ فوقه، كونه يتعلّق بالسلامة العامّة للمناطق المأهولة، وسلامة روّاد الفضاء حين عودتهم إلى الأرض. معيارٌ ثالث يتعلّق بكيمياء الوقود الصاروخي، وصعوبة اشتعاله على حرارة باردة جدًّا، كتلك السائدة في سيبيريا أو موسكو أو برلين أو واشنطن أو باريس... وهذا الشرطُ الكيميائي يسهلُ تحقيقُه كلّما اقتربنا أكثر من المنطقة الاستوائيّة الدافئة.
وثمّة معيارٌ رابع، وهو اختيار المنطقة الأقلّ عرضةً للأعاصيرِ والمُناخِ الشديد التقلُّب. ومنطقة فلوريدا، مثلًا، حيث مركز كيندي الفضائي، تفتقر إلى الشروط المناخيّة. وهذا ما يتسبّب بإلغاء رحلاتٍ مقرَّرة في كثيرٍ من الأحيان وتأجيلها إلى وقتٍ آخر مقبول من حيث الطقس وسرعة الرياح.
نظراً إلى هذه الشروط جميعها، اختارتْ روسيا قاعدتَها الفضائيّة في بايكونور في كازاخستان، وليس في موسكو، كي تكون في أقرب نقطة تستطيع تدبُّرَها نحو الجنوب الأقرب إلى خطّ الاستواء والأكثر دفْئاً. وللأسبابِ عَيْنها، اختارتِ الولاياتُ المتّحدة قاعدتَيْها الفضائيّتَيْن ((كايب كانافيرال)) Cape Canaveral و((كيندي سبايس سنتر)) Kennedy Space Center في فلوريدا في جنوب البلاد وليس في نيويورك، بالرّغم من أنّ هذا الخيار كان سيّئاً في ما يتعلّق بالأحوال الجويّة غير المستقرّة فوق تلك المنطقة.
وكذلك اختارَ الاتّحاد الأوروبي قاعدتَه الفضائيّة بعيدًا من أوروبا، في غويّانا الفرنسيّة على حدود البرازيل، وليس في باريس أو لندن أو برلين. كما اختارتِ اليابان قاعدتَها في تانِغاشيما على أحد سواحلها الشرقيّة، واختارت الهند كذلك قاعدتَها على أحد سواحلها الشرقيّة على المُحيط الهندي.
وإذا تأمَّلنا مليّاً خارطةَ العالَم، نرى أنّ أفضلَ موقعٍ لبناءِ قاعدةٍ فضائيّة على الأرض، هي على الساحل الجنوبي الشرقي للصومال.. على خطّ الاستواء تمامًا، حيث تتوافر كلّ الشروط المُناسبة لإقامة موانئ فضائيّة ولإطلاقٍ آمنٍ للصواريخ الفضائيّة في معظم أيّام السنة.
الموانئ الفضائيّة الأكثر شهرة
تُعتبر القواعدُ الفضائيّة (cosmodrome) بوّاباتنا إلى فضاء النجوم.. وتمثُّلًا بموانئ البوارج البحريّة والمطارات المدنيّة أو العسكريّة، تُستخدَم الموانئ الفضائيّة لإطلاق أو استقبال مركبات فضائيّة في مَداراتٍ حول الأرض أو في مساراتٍ بين الكواكب.
كان أوّل ميناء فضائي على الأرض هو قاعدة ((بايكونور كوزمودروم)) الروسيّة في كازاخستان، حيث أَطلقت منها وكالةُ الفضاء الروسيّة ((روسكوزموس)) أوّلَ قمرٍ صناعي (سبوتنيك 1) في العام 1957 وبات يوري غاغارين هو أوّل إنسان في تاريخ البشريّة يخرج إلى الفضاء الخارجي من تلك القاعدة في العام 1961. ثمّ أَنشأت الولايات المتّحدة الأمريكيّة مركزَ كيندي الفضائي ثمّ قاعدة ((كايب كانافيرال)) الفضائيّة في ولاية فلوريدا، وكانا في الأصل قواعد جويّة عسكريّة منذ العام 1949، وتمّ تحويلهما إلى قواعد فضائيّة في العام 1959.
وفي العام 1975 أُنشِئت وكالةُ الفضاء الأوروبيّة (ESA) European Space Agency وباتت تضمّ 22 دولة ومقرّها العامّ في العاصمة الفرنسيّة باريس. واختارتْ هذه الوكالةُ (إيسا) بناءَ مينائها الفضائي على الساحل الشرقي لغويّانا الفرنسيّة في أمريكا الجنوبيّة على بعد 5 درجات فقط شمالي خطّ الاستواء.
وفي العقود الأخيرة التحقتِ اليابان والهند والصين بركبِ الدول الفضائيّة، وباتَ لكلّ دولة من هذه الدول ميناؤها الفضائي ومشروعاتها الفضائيّة كذلك. ومع التطوّر المتزايد للرحلات الفضائيّة التجاريّة، مثل ((سبايس إكس)) SpaceX لإيلون ماسك، و((فيرجين غالاكتِك)) Virgin Galactic للسير ريتشارد برانسون، لم تَعُد الموانئ الفضائيّة حكراً على الحكومات، بل دخلَ في إنشائها وتجهيزها القطاعُ الخاصّ والشركات التجاريّة. وسواء تعلّق الأمر بالأقمار الصناعيّة والصواريخ أم بالعدد المُتزايد من الرحلات الفضائيّة التي يَستثمرها القطاعُ الخاصّ، فإنّ هذا الانفتاح هو إلى ازديادٍ خلال السنوات المُقبلة.
وينبغي ألّا يغيب عن البال لدى الحديث عن الموانئ الفضائيّة، ذكر أنّ المحطّة الفضائيّة الدوليّة، هي أيضاً ميناء فضائي تهبط فيه المركبات الفضائيّة لتنقل إليها روّاد الفضاء، وتنطلق منها المركبات لتُعيد روّاداً آخرين إلى الأرض.
كما أنّ مشروع ((أرتميس)) الذي بدأت وكالة الفضاء الأمريكيّة ((ناسا)) بالإعداد له منذ العام 2017 بالاشتراك مع عدد من الدول المتطوّرة في مجال الفضاء، هو ميناء فضائي من المتوقّع أن تبدأ خطوات بنائه على القمر بحلول العام 2030.
تفاسير قاصرة للآيات القرآنيّة
للأسف، وعلى الرّغم من أنّ البشريّة تخطَّت ما يربو عن الخمسة آلاف سنة حضارة مدنيّة، وسلكتْ طريقَ العِلم، لا نزال نَسمع بين الحين والآخر في بلادنا العربيّة والإسلاميّة، مَن يُقحِمُ آياتِ القرآن الكريم في تفاسيرَ قاصرةٍ لأمورٍ علميّة لا يفهمونها، ولا ترتقي إلى قداسة الغايات الإلهيّة والقيَم السماويّة المُضمَرة في السُور والآيات.
ولا يحتاج الدّين الإسلامي الى إظهارِ مُعجزاتٍ من أيّ نَوعٍ كان لتبيان عظمته. فقد انتشرَ في مشارق الأرض ومَغاربها، ولا يزال على انتشاره حتّى اللّحظة، من دون الحاجة إلى ((عجيبة)) واحدة. فالنبيّ محمّد صلى الله عليه وسلم لم يُحيي ميّتًا، ولا أَعاد البَصر إلى أعمى، ولم يحوِّل الماءَ إلى ذهب... لكنّه بالدعوةِ إلى القيَم الإنسانيّة السامية والأخلاق السويّة والعدالة بين البشر واحترام مُعتقدات أهل الكِتاب ممَّن سبقوا الإسلام، وبالمُمارسة التي تَنسجم مع المبادئ المُعلَنة... بهذا انتشرَ الإسلام ويستمرّ من دون الحاجة إلى عجيبة أو مُعجزة، ومن دون أن يُطلب من القرآن الكريم أن يتحوّل إلى كتابِ فيزياء وجيولوجيا وبيولوجيا و((حزازير)) مُضْمَرَة.
والعلماء العمالقة في تاريخ الإسلام في كلّ فروع العلوم، من الخوارزمي والكاشي والخزاري في الرياضيّات، إلى الرازي في الفيزياء وعِلم الحيَل، إلى ابن سينا والرّازي والكاشي والزهراوي وابن الهيثم وابن رشد وابن البيطار في الطبّ العامّ والجراحة وطبّ العيون، الى جابر بن حيّان في الكيمياء، إلى الجزري في الميكانيكا والزراعة، إلى البيروني والفزاري وابن الشاطر في عِلم الفلك... كلّ هؤلاء العُلماء الذين أناروا مشعل الحضارة الإسلاميّة ونوّروا آسيا وأفريقيا وأوروبا بعلومهم وإنجازاتهم، لم يقلْ أيٌّ منهم أنّه استمدَّ معادلاته واكتشافاته من سورِ القرآن الكريم؛ والقرآن الكريم، كان ولا يزال، يدعو وبقوّة الى سبْرِ آفاق العِلم والمعرفة؛ وَرَدَ مثلاً في سورة طه: ((وقل ربّي زدني علمًا)). ومن الأحاديث النبويّة الشريفة وَرَدَ أنّ ((حِبر العالِم أقدس من دمّ الشهيد)).
فليتَ بعض الغيارى على الإسلام، يعي أبعادَ الغايات الإلهيّة من النصوص المقدّسة، ولا يورِّط آياتِ القرآن الكريم بما يعتقده هو أنّها ((حزازير)) علميّة وإعجاز علمي، يفسّره بحسب قدراته المحدودة في العِلم.
*ممثّل لبنان في الاتّحاد الفلكي الدولي
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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