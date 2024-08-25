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تقبل الرفض

8/25/2024 11:39:43 PM
(MENAFN- Al Watan) متعة الحياة في تأملات الرحلة وصيرورة المسيرة، وفي خضم ذلك نتعرض لكثير من مواقف الرفض أياً كان نوع الموقف. وهنا تظهر أهم مهارة نفسية إنسانية وحتى فلسفية، وهي تقبل الرفض وخفض التوقعات.
العشم وتأمل الكثير، يوقع الجميع في مأزق الشعور واللحظة، والوحدة حينها والانعزال ملجأ لكثيرين، وتنقي تلك الوحدة شوائب التجارب، وهي أعظم للنفس ومستقر لها.
لهذا فأينما كنت حاول دائماً خفض سقف التوقعات. لا تتوقع الكثير لأن الحقيقة أن الحياة تدور رحاها بين المصالح جيئة وذهاباً وفي أدق الأمور. ودائماً ما كانت الدعاية أن الحياة فيها جوانب إنسانية، إلا أن الإنسانية دائماً ما تعاني أمام مطرقة وسندان المصالح.
لهذا فإنها سياسة نفسية جيدة عندئذ، عندما تتقبل الرفض وتخفض توقعاتك كسياسة عامة في جميع الأمور، حتى لا تصدمك الحياة صدمة قاسية قد لا تقوم منها أحيانا.
المناعة النفسية والتقدير الجيد للأمور، يجعلك ترى ما هو أضيق من انزعاج لحظي لأجل موقف ما. ولعل الصراحة تكون صادمة أحياناً ومدعاة للرحيل، لكنها ولو أنها مؤلمة، أنقى وأفضل من ادعاء زائف، لا قيمة له أمام تجربتك في الحياة.
فلسفة تقبل الرفض وخفض سقف التوقعات، تحميك وتقي العقل قبل القلب، ولو أن العقل والقلب شيء واحد، رغم التفرقة الأدبية والفلسفية التي طرحت منذ أمد بعيد.

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