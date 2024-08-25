Monday, 26 August 2024 01:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لا هدنة في غزّة إلا مقابل تثبيت الاحتلال

8/25/2024 11:39:43 PM
(MENAFN- Al Watan) جاء الردّ "الأولي" لـ "حزب إيران/ حزب الله"، انتقاماً لاغتيال قائده العسكري فؤاد شكر، صباح يوم استئناف مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى في القاهرة، بعد جولة الدوحة التي انتهت الى إشكالات عدّة بسبب مقترح أميركي "جديد" يلبّي شروط إسرائيل، وما لبثت "حماس" أن رفضته لأنه عدّل "مقترح بايدن" الذي سبق للحركة أن وافقت عليه. والواقع أن المقترح الجديد لاقى أيضاً اعتراضاً من الوسيطين المصري والقطري، وزادت التعقيدات مع استمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر اليومية في قطاع غزّة، وبعد لقاء بنيامين نتنياهو وانطوني بلينكن وإعلان الأخير "موافقة إسرائيل على المقترح الجديد ويبقى أن توافق عليه حماس"، ما استدعى ردوداً إسرائيلية غير حكومية بأن بلينكن "نسف صفقة استعادة الرهائن". لكنه استدعى كذلك "توضيحات" من الخارجية الأميركية فُهم منها أن نتنياهو خدع الوزير، أو أن الأخير أخطأ وكشف حقيقة الموقف الأميركي. وأياً تكن التفسيرات فإن واشنطن اضطرّت لتعديل مقترحها ليصبح مقبولاً من القاهرة التي تصرّ على انسحاب إسرائيلي من "محور فيلادلفيا"، علماً بأن عُقداً أخرى لا تزال تهدّد إبرام الاتفاق.
الردّ الذي بدأه "حزب إيران" اللبناني قد يتواصل الى أن يعلن انتهاء ثأره، وأظهرت الغارات الاستباقية وحجم الردّ على الردّ مدى استعدادات إسرائيل، وكذلك سرعة التفاعل الأميركي في توقيت ليلي متأخر. في المقابل، لا يزال مفترضاً أن إيران نفسها ستردّ على اغتيال إسماعيل هنيّة زعيم "حماس" وهو في ضيافة "الحرس الثوري"، وقد يكون حان وقت الردّ أخيراً بعدما اعتُبر تأخره "جزءاً من العقاب لإسرائيل". لكن كلّ الردود تُدرس وفقاً لقاعدة تجنّب اشعال حرب موسّعة، وهي لن تعطّل المفاوضات التي تريدها الأطراف جميعاً، بما فيها إيران وإسرائيل. الأولى لأنها ترى "انتصاراً" في وقف اطلاق النار في غزّة يمنع إسرائيل من تحقيق الأهداف التي حدّدتها للحرب، والثانية لأنها أنجزت معظم ما أرادته تقتيلاً وتدميراً وتجويعاً، أما الشروط التي حدّدها نتنياهو واستخدمها لتأخير وإفشال أي اتفاق فتتلخّص في الهدف الرئيسي: تثبيت الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزّة... وإذا لم ينتزعه الآن من بايدن فإنه على دونالد ترامب الذي أيّد قبل أيام فكرة "توسيع مساحة إسرائيل".
جولة وراء جولة، منذ مطلع السنة، مع فترات انقطاع، انتقلت مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى من تسويف الى فشل. قيل أن واشنطن أمهلت إسرائيل الى آخر العام الماضي لإنهاء الحرب، ثم مدّدتها "بضعة أسابيع"، وبعدها لم تعد تشير الى مهل. رأت أن تنتظر معركة خان يونس لتعيد اطلاق المفاوضات، ثم دخلت في جدل بعضه علني مع إسرائيل حول اجتياح رفح الذي قالت إن لا بدّ منه لـ "القضاء على حماس"، و"العثور على الرهائن واستعادتهم"، وهما هدفان ثابتان متفق عليهما مع جو بايدن وادارته. في الاثناء كانت اسرائيل أقامت ممر نتساريم الفاصل بين شمال قطاع غزّة وجنوبه، وخلال تقدمها الى رفح سيطرت على محور فيلادلفيا/ صلاح الدين المتاخم للحدود المصرية مع غزّة وتعمّدت تدمير منشآت معبر رفح. وبذلك زرعت عُقدتين تحولان دون أي اتفاق تفاوضي، وإذا استطاعت فرضهما فإنها ستحصل على بداية "شرعنة" لاحتلال قطاع غزّة.
منتصف حزيران (يونيو) بدأ الجيش الإسرائيلي يطلق إشارات إعلامية بأنه أنجز ما يمكن أن يقوم به وأنه لا يؤيّد سيطرة دائمة على القطاع، بل يريد الانتقال الى الشمال لتصفية الحساب مع "حزب إيران" في جنوب لبنان. أي أنه رمى الكرة الى ملعب المستوى السياسي كي يحدّد وجهة المرحلة التالية. وعندما استنتج الجيش أن الحكومة تتلكأ راح يبثّ ما حققه في مجال إضعاف "حماس" وغيرها من الفصائل، وصولاً الى القول إن "حماس فكرة، ولأنها كذلك لا يمكن القضاء عليها". وبعده تبنّت الإدارة الأميركية هذا التقويم لتبني عليه مساعي لاستئناف التفاوض على هدنة، وكانت طلبت مقابل سكوتها عن اجتياح رفح أن يقترح بنيامين نتنياهو خطة لوقف إطلاق النار، وهي التي اعتمدها بايدن بنهاية أيار (مايو) وتبنّاها مجلس الأمن في العاشر من حزيران (القرار 2735)، ووافقت عليها "حماس" في 2 تموز (يوليو) لكن التفاوض حولها تأخر الى 15 آب (أغسطس) بمقترح جديد قدمه الوفد الأميركي متبنّياً تعديلات كانت طلبها نتنياهو مستنداً الى أن موافقة "حماس" تعني أنها تنازلت عن طلبها الإقرار المسبق بإنهاء الحرب وقبلت أن يخضع للتفاوض خلال الأسابيع الست للمرحلة الأولى من الاتفاق.
ما الذي تغيّر؟ الظاهر في الاعلام يوحي بأن الصيغة الأولى "المقبولة" لعقدتَي محور فيلادلفيا ومحور نتساريم في "مقترح بايدن" لم تعد هي نفسها في المقترح الجديد الذي قدّم في الدوحة ووُصف بأنه "يسدّ الفجوات". الواقع أن اللحظة الانتخابية الدقيقة أعادت إدارة بايدن و"وساطتها" الى ثوابت السياسة الاميركية التقليدية، فالقول عندها ما تقوله إسرائيل، خصوصاً أن الطرف الآخر فصائل إيرانية. هل أدركت واشنطن الأهداف بعيدة المدى لشروط نتنياهو، وهل أقنعتها حججه لعدم إنهاء الحرب وعدم الانسحاب من المحورين فوافقت عليها وقرّرت دعمها؟ إذاً فهي أقرّت لإسرائيل بأن "احتلال قطاع غزّة" مسألة مبرّرة "أمنياً"، بل اختارت اللحظة الأكثر حساسيةً وسوءاً لتمرير هذا الاعتراف، إن لم يكن عن اقتناع فهو يشكل مزايدة مكشوفة على ترامب. وهكذا يكون نتنياهو قد نجح في استدراجها الى هدفه- الاحتلال- الذي دأب على الإفصاح عنه سواء في تصريحاته وخطبه، أو في "الخطّة" التي اقترحها لـ اليوم التالي" بعد إلحاح واشنطن، أو في صمته وعدم نفيه ما يصرّح به حليفاه سموتريتش وبن غفير. ذاك أن "طوفان الأقصى" أحيا الخطط العسكرية التي وُضعت في المرحلة السابقة واللاحقة للانسحاب من غزّة عام 2005.
لكن محادثات شهور طويلة مع القاهرة أكدت للإسرائيليين، سياسيين وعسكريين، أن مصر لن توافق على وجود اسرائيلي محور فيلادلفيا لأنه يخالف أولاً اتفاقات ثنائية، ويشكّل ثانياً بداية إضفاء "شرعية عربية" لاحتلال قطاع غزّة، ويُفترض أن هذا مرفوض دولياً وليس عربياً فحسب. ثم أن المفاوضات كشفت ارتباطاً استراتيجياً بين محوري فيلادلفيا ونتساريم، ويبدو أن واشنطن تعرض في مقترحها المعدّل الأخير انسحاباً جزئياً في الأول وشكلياً من الآخر لنيل موافقة صعبة من القاهرة و"حماس"، لكن عليها أن تحصل أيضاّ على موافقة نتنياهو!
* ينشر بالتزامن مع موقع "النهار العربي"

MENAFN25082024000089011017ID1108599270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث