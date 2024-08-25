Monday, 26 August 2024 01:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أيام ماعز الهندي Blessy

8/25/2024 11:39:43 PM
(MENAFN- Al Watan) كثيرًا ما شاركنا أكلنا وشربنا الراعي الهندي أو الباكستاني وغيرهما الركبة حذو الركبة، والأكف تصتك بالأكف في صحن الطعام الواحد، ناهيك عن زملائنا أو أصدقائنا أو جيراننا من هذه الجنسيات الطيبة. وكثيرًا ما يصطف ((الملياردير)) بجانب رعاة ((منقيته)) من الإبل في الصلاة، ويصلون على الرمال النظيفة النقية بعيدًا عن مراح الإبل وأعطانها، وكثيرًا ما رأينا بكاءً مريرًا لهؤلاء الرعاة حينما يدفع إلى أحدهم خبر وفاة كفيله.
إذن ما الذي اختلف في (THE GOAT LIFE)؟
لنبدأ القصة من أولها، في 2008 طبعت رواية ((AadujeevithamK)) باللغة المالايالامية التي تعني بالإنجليزية ((GOAT DAYS))، والمالايالامية أو المليبارية لغة يتحدث بها أكثر من 35 مليون شخص، بوصفها إحدى اللغات الهندية المنتشرة في جنوب الهند (ولاية كيرلا)، وقد ترجمت الرواية إلى الإنجليزية في 2012، ثم ترجمها سهيل الوافي إلى العربية، ونشرتها دار ((الوفاق)) الكويتية في مارس 2014، ثم أعادت طباعتها في مارس 2015، ثم طبعتها مرة ثالثة في 2021.
الرواية في لغتها الأم طبعت 100 مرة حتى 2013، ولم أبحث عن عدد مرات طباعتها بعد ذلك التاريخ، التي قيل إنها تجاوزت 200 طبعة، ولا أعلم كم ستبلغ طبعاتها بعد ((THE GOAT LIFE))؟
والرواية فازت بجائزة أكاديمية كيرالا الأدبية في 2009، ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة مان الأدبية الآسيوية في 2012، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة DSC للأدب في جنوب آسيا في 2013، وفازت بجائزة أبوظبي ساكثي، كما أنها مدرجة منهج دراسي في جامعة كيرالا، وجامعة كاليكوت، وجامعة بهاراتيار، وجامعة بونديشيري، والصف العاشر لمناهج ولاية كيرالا الدراسية.
أما كاتب الرواية بنيامين وهو اسم مستعار لـ((بيني دانييل))، هندي الجنسية، فيزعم أن روايته واقعية، وأنه التقى بطلها (الحقيقي)، وأخذ القصة من فمه وكتبها، ويبدو أن دوره انتهى عندما باع حقوق تحويل روايته إلى فيلم سينمائي في 2009. ليبدأ دور مواطنه: Blessy أو بليسي إيب توماس الذي يعمل في مجال الإخراج والكتابة الدرامية، إذ عزم بليسي على إخراج رواية ((Aadujeevitham)) منذ أن قرأها في 2008، وبدأ مشروعه في العام التالي، حينما اشترى الحقوق من كاتبها وبدأ في كتابة سيناريو الفيلم، ولكنه تأخر في عملية الإنتاج بسبب عدم وجود التمويل الكافي، فأمضى سنوات في البحث عن منتج، حتى انضم إليه الأمريكيان جيمي جان لويس وستيفن آدمز منتجين مشاركين في سنة 2015، مما سمح للمشروع بالانطلاق، وبالفعل تم التصوير على مراحل بين مارس 2018 ويوليو 2022، وكانت مواقع التصوير في وادي رم في الأردن والصحراء الكبرى في الجزائر وولاية كيرالا في الهند، وتوقف العمل لفترة بسبب جائحة كورونا، ثم استؤنف بعد زوال الجائحة، وقد طُلب -بحسب بعض الأخبار- من السعودية والإمارات تصوير المشاهد على أراضيها، ولكن الطلب قوبل بالرفض.
ويعد فيلم ((The Goat Life)) حاليًا أحد أعلى الأفلام الهندية ربحًا لعام 2024، وعرض لأول مرة في دور العرض السينمائي في 28 مارس 2024، ثم عرض على ((Netflix)) في 19 يوليو 2024، وفاز الفيلم بجوائز ولاية كيرالا السينمائية عن: أفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل فيلم يتمتع بجاذبية شعبية وقيمة جمالية، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل موسيقى.
بعد هذا العرض المعلوماتي حول الفيلم والرواية، أجد أن المشكلة في الظاهر هي مع المخرج Blessy الذي أصر من عام 2009، على إخراج فيلمه بسيناريو يسيء بعمق للسعودي ولمجتمعه ووطنه ودولته، وإن كنت أجزم أن وراء الأكمة ما وراءها، وعلى الرغم من أن بداية الرواية- بحسب الترجمة العربية- مختلفة تمامًا، عما صوره الفيلم، فإني لا أعلم لماذا يصر مخرج متوسط المهنية، متواضع الموهبة- كما اتضح من مجريات الفيلم- على الإساءة لنا نحن السعوديين بهذه الدناءة؟
ولا أعلم على ما تؤول بشاعة التفاصيل (المقززة والمقرفة) الموجودة في سيناريو الفيلم ولم تكن في الرواية، وتفاصيل أخرى (مقززة ومقرفة كذلك) موجودة في الرواية لم يجرؤ الفيلم على تصويرها حدثت من قبل بطل القصة، إضافة إلى كثير من الأحداث غير المنطقية فيهما، والأشياء المناقضة لما عليه الحال على أرض الواقع، سواء على مستوى الحدث أم على مستوى المكان والزمان أعني ساعات الليل والنهار، إضافة إلى أنني عاجز عن افتراض حسن النية والطوية (ببعض العرب)، في ألا يكون لهم يد في هذا الفيلم، فهناك ثيمات في الفيلم لن يفهمها غير السعودي أو بعض الخليجيين، فالأبعاد الثقافية والإرث الممتد في تربية الإبل والماشية ورعايتها، لا يعرفها إلا أهل الإبل، والسعوديون فقط، فمثلًا: أهزوجة ((يا كليب شب النار))، كيف لهندي استوائي من عمق كيرالا أن يعرفها؟ وقس على هذا عندما تبدأ حفلة العرس بأهازيج شمالية، ثم يتركز الصوت والصورة على صوت نجدي صرف ((نحمد الله اللي عزنا في وطنا))، وكأنها محاكاة لفعل السعوديين اليوم في منصة ((X)) وفي مقالاتهم وكتاباتهم واحتفالاتهم، ومثلها الأصوات التي تزجر بها الإبل أو ترغب وغيرها، مما يدل على أن هناك يدا قادت صناع الفيلم إلى هذه المناطق الثقافية عمدًا، هي منا أو قريبًا منا.
والربط مع البعد الثقافي الهوياتي (الإبل والشعر النبطي والعرضة) الذي تضعه الجهات المعنية في السعودية وتبرزه كإرث وطني سعودي، والعبث به بهذا الشكل على رؤوس الأشهاد هو أمر خطر جدًا، ومؤثر على سمعة البلد، وصورتها الذهنية، ناهيك عن أن الفيلم والرواية قدما الثقافة السعودية والشعب السعودي بطريقة مشوهة، طريقة نزعت عنهم كل الصفات الإنسانية والحضارية، بل وأبعد من ذلك حينما صور الفيلم تواطؤ قسم الشرطة مع الكفلاء، في مشهد عرض الوافدين الهاربين، فيقوم الكفيل الذي يتعرف على مكفوله بضربه أمام أعين الأمن وفي مقره، وكأنها رسالة تقول إن كل ما في يحاول الفيلم إيصاله يتم تحت نظر الدولة ومعرفتها.
ثالثة الأثافي، كانت في الممثل العماني الذي لا يمثل إلا نفسه، والذي لم يكتفِ بالمشاركة في الإساءة إلى السعودية حكومة وشعبًا في الفيلم فحسب، بل ذهب في تصريحاته إلى تكرار أسطوانة ((الذباب الإلكترونيّ))، التي نعرفها من (بعض العرب)، وصفًا للمغردين السعوديين المدافعين عن وطنهم أمام حقد الهندي Blessy.
أخيرًا، أكاد أجزم أن قصة الفيلم برمتها بدأت في 2017 أو في 2018 على أبعد الأحوال، وليس كما تروج الأخبار أنها بدأت 2009.

MENAFN25082024000089011017ID1108599269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث