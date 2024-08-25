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تفتيش عن بعد على المؤسسات الصحية

8/25/2024 11:39:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مدير عام الإدارة العامة للالتزام في وزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، إطلاق خدمة التفتيش عن بعد بمشاركة الخبراء المختصين ((الاستشاريين)) عن طريق الاتصال المرئي والمسموع على المؤسسات الصحية، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات الصحية.
موضحًا أن منصة ((المنظم)) الإلكترونية، مخصصة لأتمتة الزيارات الرقابية والتقييم الذاتي والتفتيش عن بعد، لافتًا إلى أن التقييم الذاتي، يساعد في تحقيق أعلى مستويات الالتزام بالأنظمة الصحية واللوائح والتعليمات ورفع مستوى الشفافية، وأن الزيارات الرقابية الاعتيادية، تهدف إلى مشاركة جميع الملاحظات إلكترونيًا مع المؤسسات الصحية وحفظ سجل الامتثال وتسهيل الرجوع إليها.
47 إدارة وقسم التزام
أكد العتيبي، تغطية جميع المؤسسات الصحية في أنحاء المملكة من قبل 20 إدارة و27 قسم التزام في المحافظات، وصنّف المخالفات في المؤسسات الصحية إلى 4 أصناف حسب مستوى الجسامة، منها الكارثي والجسيمة والمتوسطة والبسيطة.
تصحيح الملاحظات
لفت مدير عام الإدارة العامة للالتزام بوزارة الصحة، على هامش اللقاء التعريفي بإستراتيجية وزارة الصحة في الاستثمار والالتزام بالأحساء، إلى أن من بين آلية تصحيح الملاحظات، تسجيل جميع المعايير الرقابية في محاضر الزيارة، كملاحظة ويتم تقديم مهلة تصحيحية من تاريخ الزيارة، وفي حال عدم تصحيح الملاحظة، فتأخذ مسارها إلى لجان المخالفات بعد انتهاء المهلة النظامية، والمخالفات التي تمثل خطر على سلامة المرضى يتم التعهد الفوري بإيقاف الممارسة محل الخطر فورًا، والمخالفات الجسيمة، فيتم استكمال إجراءات ضبطها وإحالتها إلى اللجان والجهات المختصة مباشرة حفظًا لحقوق المرضى وأصحاب العلاقة.
وحدات الإخصاب
إلى ذلك، كشف مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتطوير لجان الالتزام في وزارة الصحة بدر السبيعي: تخصيص لجنة واحدة مختصة بالنظر في مخالفات وحدات الإخصاب وعلاج العقم، وإن إدارته تشرف فنيًا على أداء مخرجات لجان المخالفات في المناطق والمحافظات، من خلال 25 لجنة مختصة بالنظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحتها التنفيذية، ومخالفات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحتها التنفيذية، و21 لجنة مختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية.
4 مخالفات للمؤسسات الصحية
1- كارثي: أي مخالفة، في حال استمرارها تؤدي إلى الوفاة.
2- جسيمة: المخالفات التي تهدد سلامة المرضى بشكل مباشر ويجب التعامل معها فور ضبطها.
3- متوسطة: المخالفات التي تهدد سلامة المرضى بشكل غير مباشر، وتعطى المنشأة مهلة تصحيحية لتلافي المخالفة.
4- بسيطة: المخالفات التي لا تؤثر على سلامة المرضى بشكل مباشر، وتعطى المنشأة مهلة تصحيحية لتلافي المخالفة.
أبرز الأنظمة الصحية
1- نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
2- نظام مزاولة المهن الصحية.
3- نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
4- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
5- نظام العوز المناعي.
6- نظام الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
7- نظام العش التجاري.

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