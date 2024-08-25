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26200 رحلة مدرسية يوميا

8/25/2024 11:39:42 PM
(MENAFN- Al Watan) قطع أسطول النقل المدرسي، التابع لشركة تطوير لخدمات النقل (رافد)، الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي، أكثر من 1.5 مليون كيلومتر عبر ما يزيد على 131 ألف رحلة مدرسية خلال الأسبوع الأول للعام الدراسي الحالي، بواقع 26.200 رحلة يوميا، حيث يتزايد عدد المستفيدين من الخدمة بشكل تدريجي حتى وصل تقديم الخدمة في أسبوعها الأول لما يفوق 56 ألف طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام، منهم أكثر من 16 ألفًا من ذوي الإعاقة، يدرسون في أكثر من 10 آلاف مدرسة بمختلف مناطق المملكة، ويتم نقلهم عبر أسطول يتجاوز 13 ألف حافلة ومركبة.
واستكملت ((رافد)) جميع استعداداتها من فحوص دورية للأسطول قبل بدء العام الدراسي الحالي 1446 من خلال 14 ألف فحص للأسطول المنفذ الخدمة، أجراها 200 من الإداريين والمشرفين والمراقبين الميدانيين، وذلك للتأكد من تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة، ومعالجة الملاحظات كافة، حيث يتم الفحص وفق قائمة تضم أكثر من 58 معيارًا من أجل التأكد من جاهزية الحافلات المشغّلة في الميدان والحافلات الاحتياطية، وتزويدها بوسائل الأمن والسلامة. كما عملت الشركة على تطوير وإنشاء أنظمة وحلول تقنية لتحقيق الكفاءة والجودة التشغيلية، وتسهيل سير العمليات الميدانية من خلال أتمتة إجراءات الأمن والسلامة مع أنظمة الشركة، وتدشين منصة إلكترونية لتدريب وتوعية السائقين، وإنشاء غرفة التحكم للتتبع المباشر واللحظي للرحلات المدرسية، ومنصة الرصد الإلكتروني للمخالفات، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق رافد (أمان) الذي يعد شريك مشرفي النقل المدرسي في المدارس، لرفع البلاغات وتسجيل البيانات.

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