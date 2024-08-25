جونزاليز يرفع تحضيرات القادسية
التاريخ
8/25/2024 11:39:42 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أخضع مدرب القادسية، الإسباني جوزيه جونزاليز، لاعبيه لمران رئيسي، تحضيرًا لمواجهة الرائد، غدًا، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، ونوع المدرب الإسباني تحضيراته بين اللياقية والفنية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية خلال المناورة التي أجراها بين لاعبيه.
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