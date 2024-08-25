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جونزاليز يرفع تحضيرات القادسية

8/25/2024 11:39:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب القادسية، الإسباني جوزيه جونزاليز، لاعبيه لمران رئيسي، تحضيرًا لمواجهة الرائد، غدًا، لحساب الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين، ونوع المدرب الإسباني تحضيراته بين اللياقية والفنية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية خلال المناورة التي أجراها بين لاعبيه.

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