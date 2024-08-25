الميترو يعادل الساطي

(MENAFN
- Al Watan)
عادل مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، سلسلة مهاجم الشباب، المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الدوري
السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفين من ثلاثية الزعيم في مرمى الأخدود أول من أمس في افتتاح مباريات
الزعيم في الدوري.
وذكرت شبكة ((أوبتا)) أن ميتروفيتش سجل للمباراة السابعة على التوالي خارج الديار في الدوري السعودي، ليعادل ثاني أطول سلسلة من هذا النوع، التي يملكها حمد الله.
ويتصدر لاعب
الهلال السابق، البرازيلي كارلوس إدواردو، القائمة بتسجيله في 9 مباريات متتالية خارج الأرض.
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