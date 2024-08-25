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الميترو يعادل الساطي

8/25/2024 11:39:42 PM
(MENAFN- Al Watan) عادل مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، سلسلة مهاجم الشباب، المغربي عبد الرزاق حمد الله، في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفين من ثلاثية الزعيم في مرمى الأخدود أول من أمس في افتتاح مباريات الزعيم في الدوري.
وذكرت شبكة ((أوبتا)) أن ميتروفيتش سجل للمباراة السابعة على التوالي خارج الديار في الدوري السعودي، ليعادل ثاني أطول سلسلة من هذا النوع، التي يملكها حمد الله.
ويتصدر لاعب الهلال السابق، البرازيلي كارلوس إدواردو، القائمة بتسجيله في 9 مباريات متتالية خارج الأرض.

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