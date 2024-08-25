4 أجانب مهددون بوداع العالمي

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت مصادر عن تحركات داخل النصر للاستغناء عن 4 أجانب، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأن الرباعي، السنغالي ساديو ماني، و البرازيلي أندرسون تاليسكا، و مواطنه أليكس تيليس، وربما البرتغالي أوتافيو، مهددون بالرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الجاري.
وبينت المصادر أن النصر بصدد الإعلان عن 4 صفقات
أجنبية مدوِّية قبل نهاية فترة التسجيل، في الثاني من سبتمبر المقبل.
وكان فارس نجد أبرم صفقة
أجنبية وحيدة خلال الصيف الجاري حتى الآن، بضم الحارس البرازيلي بينتو، قادما من أتلتيكو باراناينسي.
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