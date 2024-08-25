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4 أجانب مهددون بوداع العالمي

8/25/2024 11:39:42 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر عن تحركات داخل النصر للاستغناء عن 4 أجانب، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأن الرباعي، السنغالي ساديو ماني، و البرازيلي أندرسون تاليسكا، و مواطنه أليكس تيليس، وربما البرتغالي أوتافيو، مهددون بالرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الجاري.
وبينت المصادر أن النصر بصدد الإعلان عن 4 صفقات أجنبية مدوِّية قبل نهاية فترة التسجيل، في الثاني من سبتمبر المقبل.
وكان فارس نجد أبرم صفقة أجنبية وحيدة خلال الصيف الجاري حتى الآن، بضم الحارس البرازيلي بينتو، قادما من أتلتيكو باراناينسي.

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