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15 جولة تفصل الهلال عن الأهلي

8/25/2024 11:39:42 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل الهلال زحفه نحو رقم قياسي تاريخي في الدوري السعودي للمحترفين، يملكه الأهلي، بعدما بلغ الزعيم 37 مباراة متتالية بلا خسارة في دوري المحترفين، عقب انتصاره على الأخدود في أولى جولات دوري روشن السعودي للمحترفين، ويحتاج الزعيم إلى الصمود خلال 15 مباراة مقبلة لكسر رقم الأهلي التاريخي البالغ 51 مباراة متتالية.
تفوق واضح
لم يخسر الهلال دوريا منذ آخر جولتين في الدوري الموسم قبل الماضي ((2023))، وخاض 34 مباراة الموسم الماضي لم يخسر خلالها، وافتتح موسمه الجديد بلا خسارة، وتعود آخر خسارة دورية للزعيم إلى الـ23 من مايو 2023، حينما خسر أمام العدالة صفر/2، لحساب الجولة الـ28 لنسخة 2023، وخلال سلسلته الرائعة كسب الأزرق 34 مباراة مقابل 3 تعادلات، مؤكدا تفوقه على منافسيه خلال الموسم لماضي الذي توج بألقابه الثلاثة.
رقم تاريخي
يحتاج الهلال إلى الصمود خلال 15 مباراة متتالية لكسر رقم الأهلي صاحب أطول سلسلة لا خسارة في تاريخ دوري المحترفين.
وكان قلعة الكؤوس سطر تاريخًا بخوضه 51 مباراة دون خسارة في الدوري السعودي، خلال الفترة من الـ24 من فبراير 2014، وحتى 15 من الشهر ذاته لعام 2016.
وبعد الأهلي والهلال، يأتي الشباب في المركز الثالث بقائمة الفرق صاحبة أطول سلاسل مباريات بلا هزيمة بـ34 مباراة، ثم النصر بـ32 مباراة.
أطول سلسلة لا خسارة بالدوري السعودي حتى الآن
الأهلي
51 مباراة
الهلال
37 مباراة
الشباب
34 مبارة
النصر
32 مباراة

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