15 جولة تفصل الهلال عن الأهلي

(MENAFN
- Al Watan)
يواصل الهلال زحفه نحو رقم قياسي تاريخي في الدوري
السعودي للمحترفين، يملكه الأهلي، بعدما بلغ الزعيم 37 مباراة
متتالية بلا خسارة في دوري المحترفين، عقب انتصاره على الأخدود في أولى جولات دوري روشن السعودي للمحترفين، ويحتاج الزعيم إلى الصمود خلال 15 مباراة مقبلة لكسر رقم الأهلي التاريخي البالغ 51 مباراة متتالية.
تفوق واضح
لم يخسر الهلال دوريا منذ آخر جولتين في الدوري الموسم قبل الماضي ((2023))، وخاض 34 مباراة الموسم الماضي لم يخسر خلالها، وافتتح موسمه الجديد بلا خسارة، وتعود آخر خسارة دورية للزعيم إلى الـ23 من مايو 2023، حينما خسر أمام العدالة صفر/2، لحساب الجولة الـ28 لنسخة 2023، وخلال سلسلته الرائعة كسب الأزرق 34 مباراة مقابل 3 تعادلات، مؤكدا تفوقه على منافسيه خلال الموسم لماضي الذي توج بألقابه الثلاثة.
رقم تاريخي
يحتاج الهلال إلى الصمود خلال 15 مباراة متتالية لكسر رقم الأهلي صاحب أطول سلسلة لا خسارة في تاريخ دوري المحترفين.
وكان قلعة الكؤوس سطر تاريخًا بخوضه 51 مباراة دون خسارة في الدوري السعودي، خلال الفترة من الـ24 من فبراير 2014، وحتى 15 من الشهر ذاته لعام 2016.
وبعد الأهلي والهلال، يأتي الشباب في المركز الثالث بقائمة الفرق صاحبة أطول سلاسل مباريات بلا هزيمة بـ34 مباراة، ثم النصر بـ32 مباراة.
أطول سلسلة لا خسارة بالدوري السعودي حتى الآن
الأهلي
51 مباراة
الهلال
37 مباراة
الشباب
34 مبارة
النصر
32 مباراة
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