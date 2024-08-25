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الحمراء تظهر والمجانين يتصدرون المشهد

8/25/2024 11:39:42 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر الحكم السعودي على افتتاح دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ قاد 8 حكام محليين 8 مباريات من أصل 9 مواجهات شهدتها الجولة الأولى للدوري ((جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية))، التي شهدت 7 انتصارات، وحضر التعادل في مباراتين، ورغم الغضب ومطالبات مقاطعة المدرجات سجل جماهير الأهلي الحضور الجماهيري الأكبر في جولة الانطلاقة، وتقاسم الهلال والقادسية الصدارة، وكانت مواجهة الأخدود والهلال الوحيدة تحت قيادة أجنبية، وتقاسم 3 لاعبين صدارة الهدافين، والسعودي عبدالله الشهري صاحب صافرة بداية الدوري، وسجل الاتفاق انتصارا تاريخيا على الشباب في الرياض، غاب لمدة 28 عاما، ولم تغب البطاقة الحمراء وظهرت مرتين، وحضرت النيران الصديقة مرة واحدة، واحتسبت ركلة جزاء واحدة في الجولة سجلت بنجاح، وتدخلت تقنية VAR سبع

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