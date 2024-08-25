الحمراء تظهر والمجانين يتصدرون المشهد

(MENAFN
- Al Watan)
سيطر الحكم السعودي على افتتاح دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ قاد 8 حكام محليين 8 مباريات
من أصل 9 مواجهات شهدتها الجولة الأولى للدوري ((جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية))، التي شهدت 7 انتصارات، وحضر التعادل في مباراتين، ورغم الغضب ومطالبات مقاطعة المدرجات سجل جماهير الأهلي الحضور الجماهيري الأكبر في جولة الانطلاقة، وتقاسم الهلال والقادسية الصدارة، وكانت مواجهة الأخدود والهلال الوحيدة تحت قيادة أجنبية، وتقاسم 3 لاعبين صدارة الهدافين، والسعودي عبدالله الشهري صاحب صافرة بداية الدوري، وسجل الاتفاق انتصارا تاريخيا على الشباب في الرياض، غاب لمدة 28 عاما، ولم تغب البطاقة الحمراء وظهرت مرتين، وحضرت النيران الصديقة مرة واحدة، واحتسبت ركلة جزاء واحدة في الجولة سجلت بنجاح، وتدخلت تقنية VAR سبع
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