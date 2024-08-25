الحواف أول مالك للماعز البيشي الأصيلة بالدرب

(MENAFN
- Al Watan)
حسين الحواف شاب سعودي من محافظة الدرب شمال منطقة جازان أحب هواية تربية الأغنام منذ الصغر، حيث امتلك العديد من الأنواع المختلفة منها، إلى أن جاءته فكرة غيرت قناعاته حيث استبدل 200 رأس من الأغنام العادية واقتنى مكانها الماعز البيشي، ليصبح أول مالك لهذه السلالة الأصيلة النادرة بالدرب.
مرب وهاو
أوضح حسين الحواف أنه محب لهواية تربية الأغنام، والتي عشقها منذ الصغر، ويقول ((الحقيقة أنني امتلكت العديد من الأنواع المختلفة منها، إلى أن عرض علي أحد الأصدقاء حسين العبدلي الفكرة ــ وهو من الملاك المعروفين في تربية الماعز البيشي والفائز في كثير من الملتقيات ــ وهذا ما جعلني استبدل 200 من أغنامنا العادية بالديرة، وانتقل إلى تربية الماعز البيشي، وصرت أول من يدخل هذه السلالة الأصيلة على مستوى المحافظة، بل وأشارك في الملتقيات سواء التي تقام في محافظة بيش أو بالساحل، وحصلت على العديد من الجوائز المتنوعة، وذلك بعدما جذبتني تلك السلالة حتى أصبحت مربيًا وهاويًا ومنتجًا للماعز البيشي، وأملك أكثر من 65 من أمهات منتجة مع الفحول)).
نادرة وجميلة
قال، إن الماعز البيشي سلالة نادرة وجميلة وذات مكاسب عالية، ويطلق عليها نسبة إلى اسم محافظة بيش الموطن الأصلي لها، وهو يتميز بلونه الأبيض الناصع وجمال الشكل مع كبر الجرم وجمال الوجه وتناسق الألوان ووفرة الحليب وحصافة الشعر وجمال المنظر، مشيرًا إلى أن لكل لون اسم يشتهر به.
معوقات للمربين
ذكر الحواف، أنه ومن واقع تجربة طويلة في تربية الأغنام، وكذلك من معاناة من هو أقدم منه في هذه الهواية، فهناك الكثير من المعوقات التي تواجه المربين، ويأتي في مقدمتها غلاء الأعلاف والشعير، وهذا أنهكهم وأثقل عليهم، ويأتي بعد ذلك غلاء الأدوية والعلاجات، أضف إلى ذلك عدم الخبرة الكافية في كثير من البيطريات كصرف أدوية وعدم الوعي في التعامل مع الحالات المرضية للأغنام، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الأشخاص يعملون على ترتيبات واجتماعات لإقامة أول مهرجان من نوعه والذي سيكون لبهيمة الأنعام كاملة بحيث كل نوع وله عروضه الخاصة وبقيادة حسن عسيري صاحب الفكرة ينطلق المهرجان من محافظة الدرب خلال الأشهر القادمة.
أنواع الماعز البيشي:
العشماء تتميز بسواد الأذن والعين
الكحلاء يكون السواد على عينيها
الطرفاء ذات الاحمرار الخفيف على عينيها
العفراء ذات اللون الأبيض الناصع
المرخاء يوجد فيها سواد خفيف من رأسها يمتد إلى ظهرها
الدرعاء توجد بقع سوداء على جسمها
المسلبة يكون السواد أو الاحمرار على فخذها وتتصف ضروعها بالمحذل والمصبب.
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