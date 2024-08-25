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الحواف أول مالك للماعز البيشي الأصيلة بالدرب

8/25/2024 11:39:42 PM
(MENAFN- Al Watan) حسين الحواف شاب سعودي من محافظة الدرب شمال منطقة جازان أحب هواية تربية الأغنام منذ الصغر، حيث امتلك العديد من الأنواع المختلفة منها، إلى أن جاءته فكرة غيرت قناعاته حيث استبدل 200 رأس من الأغنام العادية واقتنى مكانها الماعز البيشي، ليصبح أول مالك لهذه السلالة الأصيلة النادرة بالدرب.
مرب وهاو
أوضح حسين الحواف أنه محب لهواية تربية الأغنام، والتي عشقها منذ الصغر، ويقول ((الحقيقة أنني امتلكت العديد من الأنواع المختلفة منها، إلى أن عرض علي أحد الأصدقاء حسين العبدلي الفكرة ــ وهو من الملاك المعروفين في تربية الماعز البيشي والفائز في كثير من الملتقيات ــ وهذا ما جعلني استبدل 200 من أغنامنا العادية بالديرة، وانتقل إلى تربية الماعز البيشي، وصرت أول من يدخل هذه السلالة الأصيلة على مستوى المحافظة، بل وأشارك في الملتقيات سواء التي تقام في محافظة بيش أو بالساحل، وحصلت على العديد من الجوائز المتنوعة، وذلك بعدما جذبتني تلك السلالة حتى أصبحت مربيًا وهاويًا ومنتجًا للماعز البيشي، وأملك أكثر من 65 من أمهات منتجة مع الفحول)).
نادرة وجميلة
قال، إن الماعز البيشي سلالة نادرة وجميلة وذات مكاسب عالية، ويطلق عليها نسبة إلى اسم محافظة بيش الموطن الأصلي لها، وهو يتميز بلونه الأبيض الناصع وجمال الشكل مع كبر الجرم وجمال الوجه وتناسق الألوان ووفرة الحليب وحصافة الشعر وجمال المنظر، مشيرًا إلى أن لكل لون اسم يشتهر به.
معوقات للمربين
ذكر الحواف، أنه ومن واقع تجربة طويلة في تربية الأغنام، وكذلك من معاناة من هو أقدم منه في هذه الهواية، فهناك الكثير من المعوقات التي تواجه المربين، ويأتي في مقدمتها غلاء الأعلاف والشعير، وهذا أنهكهم وأثقل عليهم، ويأتي بعد ذلك غلاء الأدوية والعلاجات، أضف إلى ذلك عدم الخبرة الكافية في كثير من البيطريات كصرف أدوية وعدم الوعي في التعامل مع الحالات المرضية للأغنام، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الأشخاص يعملون على ترتيبات واجتماعات لإقامة أول مهرجان من نوعه والذي سيكون لبهيمة الأنعام كاملة بحيث كل نوع وله عروضه الخاصة وبقيادة حسن عسيري صاحب الفكرة ينطلق المهرجان من محافظة الدرب خلال الأشهر القادمة.
أنواع الماعز البيشي:
العشماء تتميز بسواد الأذن والعين
الكحلاء يكون السواد على عينيها
الطرفاء ذات الاحمرار الخفيف على عينيها
العفراء ذات اللون الأبيض الناصع
المرخاء يوجد فيها سواد خفيف من رأسها يمتد إلى ظهرها
الدرعاء توجد بقع سوداء على جسمها
المسلبة يكون السواد أو الاحمرار على فخذها وتتصف ضروعها بالمحذل والمصبب.

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