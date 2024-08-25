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إسرائيل تنقل المعركة لحدود لبنان وحماس تطلب الضمانات

8/25/2024 11:39:41 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما شنت إسرائيل ما وصفته بـ ((الضربة الاستباقية)) على أهداف لحزب الله في لبنان بعد معلومات استخباراتية تفيد بأن الحزب يخطط لهجوم كبير بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية، استؤنفت، الأحد، بالقاهرة محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ضمانات مكتوبة
وانطلقت في القاهرة الجولة الجديدة من مباحثات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بحضور وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل.
وفيما يعتمد الكثيرون على أن يكون للولايات المتحدة اليد الطولى في الوصول إلى اتفاق، أكدت حركة حماس أنها طالبت بتعهدات وضمانات مكتوبة لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه وضمان عدم الإخلال به.
كما تعهدت حماس بأنه في حال تم التوصل لاتفاق ستحصر أعداد المحتجزين الإسرائيليين بشكل كامل سواء الأحياء أو الأموات وتقدم قائمة متكاملة للوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، لكنها طلبت مزيدا من الوقت. وأوضحت الحركة أن القصف الإسرائيلي عطل عملية حصر المحتجزين سابقًا.
وقف الاغتيالات
أما فيما يتعلق بالبنود والمسائل العالقة، فأوضحت المصادر أن وقف إطلاق النار بشكل كامل لا يزال محل خلاف حتى اللحظة.
كما كشفت أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يتحفظ على بند وقف اغتيالات قادة الفصائل الفلسطينية. وأضافت أن إسرائيل وافقت بشكل مبدئي على تخفيف القيود عند عودة سكان شمال غزة إلى منازلهم.
هذا وأشارت المصادر المطلعة إلى أن الأسبوع الأول من سبتمبر سيشكل الموعد المبدئي لإعادة تأهيل معبر رفح تمهيدًا لبدء تشغيله، علمًا أن إسرائيل طالبت بمزيد من الوقت لتسلم ردها بهذا الشأن.
محور فيلادلفيا
ويظل محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة أحد العقبات التي يضعها نتنياهو كشرط رئيس في مفاوضات القاهرة التي رفضت بشكل قاطع اقتراحات إسرائيلية وأمريكية تهدف إلى التوصل إلى تسوية بشأن الترتيبات الأمنية في المنطقة، كما أوردت صحيفة ((وول ستريت جورنال)).
وفقًا للصحيفة ذاتها، قدم الممثلون الإسرائيليون عرضًا لبناء 8 أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفيا، في إطار المحادثات الرامية لحل الخلافات حول هذا الممر الإستراتيجي. لكن العرض الإسرائيلي قوبل بالرفض من قبل القاهرة التي اعتبرت أن إنشاء هذه الأبراج سيسمح للجيش الإسرائيلي بالتواجد المستمر في المنطقة.
وفي محاولة للتوصل إلى حل وسط، قدمت الولايات المتحدة اقتراحًا معدلًا يقضي بإنشاء برجي مراقبة فقط، لكن هذا العرض أيضًا لم يُقبل من قبل مصر.
وتسعى مصر للحصول على ضمانات تمنع إسرائيل من العودة إلى محور فيلادلفيا إذا فشل الاتفاق، ولكن هذه الضمانات لم تُلبَّى حتى الآن. ويستمر التوتر في المفاوضات مع تمسك كل طرف بموقفه، ما يجعل التوصل إلى تسوية دائمة أكثر تعقيدًا.
من ناحيتها أشارت صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) عن مسؤول إسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل تمسكه بموقفه الصارم بشأن ((طريق فيلادلفيا))، مؤكدًا أن إسرائيل ستظل تتحكم في هذا الممر الإستراتيجي. وأوضح المسؤول أن نشر القوات الإسرائيلية على الحدود مع مصر يعد من القضايا الرئيسية التي تعرقل المفاوضات.
محاور مهمة في محادثات القاهرة
- إيقاف النار ومطالبات حماس بوقف الاغتيالات.
- ملف تسليم قوائم بالأسرى الأحياء والأموات.
- الترتيبات الأمنية المتعلقة بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح.
- آلية دولية لمراقبة النازحين العائدين من الجنوب إلى الشمال.

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