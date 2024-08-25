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بكين لواشنطن: مخاوف تايوان جدية.. واستقلال الجزيرة خط أحمر

8/25/2024 11:39:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تنوي الصين التعبير عن ((مخاوف جديّة)) حيال تايوان، وغير ذلك من القضايا الأمنية خلال المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.
وقالت شبكة البث الرسمية ((سي. سي. تي. في))، نقلا عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: ((الصين ستركّز على التعبير عن مخاوف جديّة، وتوضيح موقفها القوي، وتقديم مطالب صارمة تتعلّق بمسألة تايوان، وحقوق التنمية، وأمن الصين الإستراتيجي)).
زيارة لنزع التوتر
ومن المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، بكين من 27 إلى 29 أغسطس، حيث سيلتقي وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مسعى للسيطرة على التوتر قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.
وستكون هذه الزيارة الأولى لمستشار أمريكي للأمن القومي إلى الصين منذ العام 2016، على الرغم من أن مسؤولين آخرين كبار، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، زاروا العاصمة الصينية خلال العامين الماضيين.
((تايوان خطر أحمر))
وأفادت ((سي. سي. تي. في)) بأن ((مسألة تايوان أول خط أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الأمريكية - الصينية، واستقلال تايوان هو الخطر الأكبر على السلام والاستقرار في مضيق تايوان)).
وأضافت: ((على الولايات المتحدة الامتثال إلى مبدأ الصين الواحدة، والبيانات الأمريكية - الصينية الثلاثة المشتركة، والإيفاء بالتزامها تجاه عدم دعم استقلال تايوان)).
وقد دخلت بكين وواشنطن في سجالات خلال السنوات الأخيرة بشأن جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وغيرها من القضايا، مثل حقوق الإنسان والتجارة وبحر الصين الجنوبي.
واستقرت العلاقات بعض الشيء منذ اجتمع الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ بسان فرانسيسكو في نوفمبر، لعقد محادثات وصفها الطرفان بأنها ((حققت نجاحا محدودا)).
وفي 2022، دفعت زيارة الجزيرة من قِبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي -حينذاك- نانسي بيلوسي الصين لتنظيم أكبر مناورات عسكرية بالتاريخ في محيط الجزيرة، استخدمت فيها السفن الحربية والصواريخ والطائرات المقاتلة.
الملف الاقتصادي
من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إن بكين ((غير راضية)) و((تعارض بشدة)) قرار الولايات المتحدة إضافة كيانات صينية متعددة إلى قائمة مراقبة الصادرات بسبب قضايا تتعلق بروسيا.
وأضافت الوزارة أن الإجراء الأمريكي يعطل النظام التجاري الدولي، ويعوق التبادلات الاقتصادية الطبيعية. وأوضحت أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها بكل حزم.
وقال متحدث باسم الوزارة: ((الصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارساتها الخاطئة على الفور، وستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية)).
وقد أعلنت واشنطن، الجمعة، سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف 400 كيان وفرد في روسيا والخارج، بينهم العديد من الشركات الصينية.
تشمل العقوبات شركات في الصين تشحن الأجهزة الإلكترونية الدقيقة وأدوات الآلات إلى روسيا، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوضح العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات تستهدف الأفراد والشركات داخل وخارج روسيا ((الذين تمكن منتجاتهم وخدماتهم موسكو من دعم جهودها الحربية والتهرب من العقوبات)).
والأحد، وصفت وزارة التجارة الصينية هذه الخطوة بـ((عقوبات أحادية الجانب نموذجية)) من شأنها ((تعطيل النظام والقواعد التجارية الدولية، وإعاقة التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية الطبيعية، وتهديد أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية)).
وحذرت الولايات المتحدة الصين، مرارا، حول دعمها صناعة الدفاع الروسية.
مطالب بكين خلال زياة مستشار الأمن القومي الأمريكي:
- طرح مطالب صارمة بشأن تايوان، أهمها عدم دعم استقلالها.
- مطالب حيال حقوق التنمية والأمن الإستراتيجي لبكين.
- توقف واشنطن عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.
- مواصلة تعزيز محادثات السلام فيما يتعلق بأوكرانيا.
- الالتزام بتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

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