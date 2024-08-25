ولي العهد يتوج فالكونز بكأس المونديال الإلكتروني

(MENAFN
- Al Watan)
توج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس، فريق "فالكونز" السعودي بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والذي امتدت أحداثه على مدار 8 أسابيع.
واستضافت المملكة أول نسخة للألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في العالم امتداداً لنجاحات المملكة في هذا القطاع وترسيخاً لمكانتها.
وتضمنت النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 22 بطولة عالمية، وجذبت أكثر من 1500 لاعب
عالمي محترف شكَّلوا ما يقارب 500 فريق من نخبة الفرق الدولية؛ لإبراز أهمية الابتكار في قطاع الرياضات الإلكترونية، وإعادة التعريف بها وبفرصها، وشجّعت العلامات التجارية والشركات على تبنّي الرياضات الإلكترونية كمجال أساسي للاستثمار.
ويأتي اهتمام ولي العهد ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في إطار اهتمامه بتحويل المملكة لوجهة عالمية لمختلف أنواع الرياضات بما يحفز قطاع السياحة ويدعم جهود تنويع الاقتصاد ويوفر البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات، والوصول إلى الريادة العالمية في هذا المجال.
ويؤكد تتويج الفريق السعودي "فالكونز"؛ اهتمام ولي العهد بطاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية، فلدى المملكة العربية السعودية نحو 28.3 مليون من عشاق الألعاب، والذين يُشكلون 70% من السكان.
وبلغت قيمة قطاع الرياضات الإلكترونية بنهاية عام 2023م 200 مليار دولار أمريكي، لذا يأتي اهتمام ولي العهد بتمكين هذا القطاع من خلال إطلاق "إستراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية"، التي من أهدافها رفع المساهمة في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى 50 مليار ريال بحلول عام
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