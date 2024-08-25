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ولي العهد يتوج فالكونز بكأس المونديال الإلكتروني

8/25/2024 11:39:41 PM
(MENAFN- Al Watan) توج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس، فريق "فالكونز" السعودي بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والذي امتدت أحداثه على مدار 8 أسابيع.
واستضافت المملكة أول نسخة للألعاب الأولمبية للرياضات الإلكترونية في العالم امتداداً لنجاحات المملكة في هذا القطاع وترسيخاً لمكانتها.
وتضمنت النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 22 بطولة عالمية، وجذبت أكثر من 1500 لاعب عالمي محترف شكَّلوا ما يقارب 500 فريق من نخبة الفرق الدولية؛ لإبراز أهمية الابتكار في قطاع الرياضات الإلكترونية، وإعادة التعريف بها وبفرصها، وشجّعت العلامات التجارية والشركات على تبنّي الرياضات الإلكترونية كمجال أساسي للاستثمار.
ويأتي اهتمام ولي العهد ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في إطار اهتمامه بتحويل المملكة لوجهة عالمية لمختلف أنواع الرياضات بما يحفز قطاع السياحة ويدعم جهود تنويع الاقتصاد ويوفر البيئة التأسيسية لتطوير الكفاءات، والوصول إلى الريادة العالمية في هذا المجال.
ويؤكد تتويج الفريق السعودي "فالكونز"؛ اهتمام ولي العهد بطاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية، فلدى المملكة العربية السعودية نحو 28.3 مليون من عشاق الألعاب، والذين يُشكلون 70% من السكان.
وبلغت قيمة قطاع الرياضات الإلكترونية بنهاية عام 2023م 200 مليار دولار أمريكي، لذا يأتي اهتمام ولي العهد بتمكين هذا القطاع من خلال إطلاق "إستراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية"، التي من أهدافها رفع المساهمة في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى 50 مليار ريال بحلول عام

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