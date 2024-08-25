السندات مرتفعة العائد في آسيا.. فرصة للمستثمرين - جريدة البورصة

شهد سوق العائد المرتفع في آسيا تحولاً هيكلياً كبيراً، إذ تراجع تأثير قطاع العقارات الصيني، الذي كان يهيمن عليه سابقاً، مع تحسن جودة الائتمان بين الجهات المصدرة الآسيوية.

هذه التغيرات تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين في السندات التي تقدم أسعار فائدة أعلى بسبب تصنيفاتها الائتمانية المنخفضة مقارنة بالسندات ذات الدرجة الاستثمارية.

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على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، تخلف عدد كبير من شركات العقارات الصينية المملوكة للقطاع الخاص عن السداد، مما أدى إلى تقليص حصتها وتأثيرها في مؤشرات سوق الائتمان في آسيا.

وحتى لو تمكنت بعض هذه الشركات من إعادة هيكلة ديونها، فمن المحتمل أن يظل تمثيلها في المؤشر أصغر بكثير مقارنة بالماضي القريب.

وتتجلى اتجاهات مماثلة بين الجهات المصدرة السيادية والشركات في جميع أنحاء المنطقة، حسب ما ذكرته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

فعلى سبيل المثال، تقترب سريلانكا من إنهاء جهود إعادة هيكلة ديونها الخارجية، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى إصدار سندات جديدة ويدفع اقتصاد الدولة نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو.

في إندونيسيا، نجحت عدة جهات مصدرة للسندات ذات العائد المرتفع، في تأمين تمويل مصرفي وسداد ديون السندات الخارجية، مما ساعد على استعادة الثقة في السوق.

كما تمكنت الجهات المصدرة في قطاعات رئيسية مثل السلع الأساسية والاستهلاكية، التي واجهت سابقًا مشكلات ديون متعثرة، من حل هذه المشكلات بشكل ودي مع الدائنين.

لا يتعلق التعافي في السوق بالعوائد فحسب، فقد تعزز التعافي من خلال زيادة الإصدارات الجديدة، حيث بلغ إصدار السندات المقومة بالدولار في سوق العائد المرتفع في آسيا باستثناء اليابان 8.3 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024، متجاوزًا إجمالي 2023 بأكمله.

ومن المتوقع أن يتجاوز إصدار السندات الآسيوية هذا العام بشكل كبير إجمالي العام الماضي، حيث يتم الاكتتاب بشكل كبير في الإصدارات الجديدة، مما يدل على الطلب القوي على الأوراق المالية الائتمانية الآسيوية.

وتعد التوقعات المتعلقة بالسندات ذات العائد المرتفع في آسيا مدعومة بعدة عوامل، تتمثل في البيئة السياسية المستقرة في جميع أنحاء المنطقة، بجانب الأسس الائتمانية القوية، والتي تشير إلى أن هذه الفئة من الأصول قد تثبت مرونتها.

ولا تزال فروق الائتمان أوسع من المعايير التاريخية، مما يوفر دخلًا معقولًا ومكاسب رأسمالية محتملة إذا انخفضت هذه الفروق نحو مستويات طبيعية بشكل أكثر.

توفر السوق العديد من الفرص المغرية للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد زائدة من خلال اختيار الأوراق المالية المناسبة، فهناك سندات بأسعار نقدية منخفضة عبر قطاعات مختلفة، مع سيولة قابلة للإدارة ومخاطر تعثر محدودة، وهذا بدوره يوفر إمكانيات صعودية للعوائد.

كما أن القدرة على الوصول إلى مصادر متنوعة للعوائد في فئة أصول متغيرة تجعل هذه المرحلة من تطور السوق فريدة من نوعها.

تتميز بعض القطاعات والأسواق بفرص جاذبة لتحقيق“ألفا الائتمانية”، والتي تُعرف بأنها الفرق في العوائد بين الأصل ومؤشره القياسي.

كما يوفر القطاع المالي الآسيوي تباينات كبيرة بين مكوناته الفرعية، مما يخلق فرصًا استثمارية.

وتتمتع معظم الدول في المنطقة ببيئات تنظيمية داعمة لقطاعاتها المصرفية، أو ملكية حكومية كبيرة ضمن هذه القطاعات، مما يقلل من المخاطر المحتملة والتقلبات، وتقدم القطاعات الناشئة مثل ديون التأمين أيضًا فرصًا للمستثمرين.

تظل الهند نقطة مضيئة في المنطقة، بفضل خلفية اقتصادية كلية مستقرة مدفوعة بالتحول الرقمي المستمر، وتطوير البنية التحتية، وصادرات الخدمات.

تسلط مرونة الجهات المصدرة الهندية، بالرغم من التقلبات المرتبطة بالانتخابات، الضوء على الملفات القوية للجهات المصدرة في البلاد.

وستواصل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والأهداف الطموحة للطاقة المتجددة تقديم فرص للمستثمرين الخارجيين.

علاوة على ذلك، فإن الإجراءات التنظيمية وتضييق السيولة في القطاع المالي غير المصرفي تدفع المزيد من الشركات نحو إصدار السندات الخارجية، مما يعزز تنوع السوق.

في قطاع العقارات الصيني، بدأت التدابير الحكومية الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق في إحداث تأثير تدريجي خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويمكن أن تستقر السوق بفضل مساهمات مبادرات مثل إعادة الإقراض للإسكان الميسور البالغ قيمتها 300 مليار يوان“أي ما يعادل 42 مليار دولار” المخصصة لإعادة شراء العديد من المنازل.

وفي حين أن المزيد من الدعم الحكومي سيساعد القطاع على إيجاد أساس أكثر صلابة، فإن التقييمات الحالية تعكس بالفعل المخاطر المرتبطة بذلك.

وفي قطاع الصناعة الصيني، كان الوصول إلى الائتمان لبعض الشركات المملوكة للقطاع الخاص صعبًا في عامي 2022 و2023، خاصة في سوق الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، استجابت هذه الشركات بإجراءات مؤسسية إيجابية، مثل بيع الأصول، لإدارة ملفاتها الائتمانية.

وفي ظل تحسن ظروف السيولة في كل من الأسواق المحلية والخارجية، من المرجح أن يكافئ السوق الإجراءات المواتية للدائنين من خلال تضييق فروق الائتمان، مما يؤدي إلى عائدات إجمالية صحية في هذا القطاع.

في أسواق إقليمية أخرى مثل ماليزيا، إندونيسيا والفلبين، لا تزال الخلفية الاقتصادية الكلية قوية، إذ تواصل أسواق السندات المحلية والقروض المصرفية توفير تمويل وسيولة وفيرة للشركات.

وتمكنت بعض الشركات الرئيسية في الفلبين من إصدار سندات كبيرة في السوق المحلي، بينما تمكنت بعض الشركات الإندونيسية من تأمين مستويات غير مسبوقة من القروض المصرفية مقارنة بالسجلات التاريخية.

وهذه الديناميات التمويلية الجديدة قد قللت من مخاطر الائتمان للعديد من الشركات في المنطقة.

بشكل عام، يبدو أن سوق العائد المرتفع في آسيا مهيأ للتعافي والنمو والمرونة، مدعومًا بعوامل هيكلية اقتصادية كلية وفرص استثمارية متنوعة وتحسن محتمل في معنويات السوق، وهذا يمثل قصة تحول فريدة للمستثمرين للاستفادة منها.