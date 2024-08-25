مايكل سبنس يكتب: أوروبا على المحك.. هل حانت رؤية اقتصادية جديدة؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كانت الصدمات الاقتصادية العالمية التي شهدتها السنوات القليلة الأخيرة سببا في جعل أوروبا عُرضة للخطر بشكل خاص.

ففي حين عانى الجميع تقريبا من الارتباكات المرتبطة بالمناخ والجائحة، كان الاتحاد الأوروبي يعاني أيضا مع توالي فصول الحرب الدائرة في أوكرانيا على أعتابه، وكان اعتماده الحاد على واردات الطاقة يعني أن ارتفاع الأسعار، والحاجة إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري الروسي، مؤثرا بدرجة موجعة.

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فقد أصبح كل من النمو والأمن الاقتصادي تحت ضغوط شديدة.

من المؤكد أن بعض هذه الصدمات كانت قصيرة الأمد. فقد حلت الارتباكات المرتبطة بالجائحة نفسها بنفسها إلى حد كبير، وحتى التضخم، الذي ارتفع في أعقاب الجائحة، يبدو أنه أصبح الآن تحت السيطرة إلى حد كبير، وذلك بفضل جهود البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي، وخاصة البنك المركزي الأوروبي، ومن المرجح أن تُحل القضية بالكامل في غضون الأشهر الاثني عشر المقبلة.

لكن الاتحاد الأوروبي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية الهائلة التي لن تختفي ببساطة من تلقاء ذاتها.

بادئ ذي بدء، تسببت المخاطر الأمنية المتزايدة في جواره، فضلا عن الشكوك المتنامية حول متانة التزام أمريكا بالدفاع الأوروبي، في فرض ضغوط على الاتحاد الأوروبي تحمله على تعزيز قدراته.

وهذا يعني ضمنا ليس مزيدا من التنسيق بين البلدان فحسب، بل وأيضا زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي الإجمالي: يبلغ إجمالي إنفاق الكتلة حاليا 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أقل كثيرا من المستوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف من جانب حلف شمال الأطلسي.

علاوة على ذلك، كان نمو الإنتاجية، الذي كان متراجعا في كثير من أنحاء العالم، منخفضا بشكل خاص في أوروبا، وتتسع الفجوة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كل عام.

مع بلوغ معدل البطالة نحو 6.5%في المتوسط، أصبح المجال المتاح لزيادة الطلب الكلي لتغذية النمو ضئيلا، لكن النمو القوي في الأمد البعيد سيكون مستحيلا تقريبا إذا لم تتمكن أوروبا من معالجة الإنتاجية المتأخرة.

لن تكون هذه بالمهمة السهلة، إذ يعتمد نمو الإنتاجية في الأمد البعيد في الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير على التغير البنيوي، الذي يحركه في المقام الأول الإبداع التكنولوجي.

وهنا تكمن مشكلة أوروبا الرئيسية: في مجموعة من المجالات، من الذكاء الاصطناعي إلى أشباه الموصلات إلى الحوسبة الكمومية، تتقدم الولايات المتحدة وحتى الصين كثيرا على أوروبا.

الواقع أن الأسباب الرئيسية وراء عجز الاتحاد الأوروبي في مجال الإبداع معروفة تماما.

فقد عانى كل من البحث والتطوير الأساسي والتطبيقي من نقص الاستثمار المزمن.

وتتقوض فعالية تمويل البحوث الأساسية بفعل نهج لامركزي، إذ تحظى برامج وطنية غير منسقة ورديئة التوجيه بالأولوية على التمويل والإدارة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

فضلا عن ذلك، يظل تكامل السوق الموحدة منقوصا، وخاصة في قطاع الخدمات.

وهذا مهم بشكل خاص في المجالات الرقمية، حيث تعتمد العائدات على الاستثمار في الابتكار والإبداع على حجم السوق.

يواجه الاتحاد الأوروبي حواجز أخرى تحول دون تحوله إلى مركز للإبداع.

أحدها الافتقار إلى البنية الأساسية الضرورية، وخاصة الكميات الهائلة من قوة الحوسبة المطلوبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. (في الوقت الحاضر، يعتمد الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير على شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية لتأمين مثل هذه القدرات).

وتتمثل عقبة أخرى في حقيقة مفادها أن رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة اللازمة لدعم الإبداع- المستثمرين من ذوي الخبرة والدافع لمساعدة رواد الأعمال الشباب على بناء مشاريع مبتكرة- غير متاحة على نطاق واسع، على الرغم من وجود أنظمة بيئية واعدة لريادة الأعمال في عدد من البلدان.

لكن هذه الحواجز يمكن التغلب عليها.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يتمتع بمواطن قوة مهمة يمكنه الاستفادة منها، بدءا بمواهب وفيرة قادمة من جامعات من الدرجة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الخدمات الاجتماعية وأنظمة الضمان الاجتماعي المتطورة في أوروبا مستوى من الأمن الاقتصادي الكفيل بتسهيل خوض المجازفة الريادية.

ولكن ما لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من المحركات التكنولوجية للتغيير البنيوي، فسوف تظل أجزاء من اقتصاده خاضعة لسيطرة القطاعات الصناعية التقليدية التي أثبتت بطئها في تبني الابتكارات المُعززة للإنتاجية.

وفي اقتصاد عالمي حيث تُستمد القيمة على نحو متزايد من مصادر غير ملموسة، سوف يستمر الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على أصول ملموسة لخلق القيمة.

وسوف يصبح مُجمع رأس المال البشري العميق في أوروبا أكثر ضحالة، مع هجرة أفضل المواهب إلى حيث الفرص أكثر وفرة.

يتعين على أوروبا أن تقرر: إما أن تظل على مسارها الحالي، الذي سيقودها بكل تأكيد إلى ركود نسبي، أو يمكنها أن ترسم مسارا جديدا تماما.

النهج الأخير أشد خطورة، لكنه يحمل أيضا إمكانات أكبر كثيرا على الجانب الإيجابي. ولا يوجد نقص في الناس في الحكومة، والأعمال، والسياسة، والأوساط الأكاديمية، الذين يدركون التحديات التي تواجهها أوروبا وهم أكثر من قادرين على ابتكار، ومناقشة، وتعديل، وتنفيذ خطة إبداعية تتطلع إلى المستقبل.

من المؤسف أن مثل هذه الخطة لا تبدو ذات أولوية عالية داخل البلدان الأوروبية أو على مستوى الاتحاد الأوروبي. وهي لا تظهر في المناقشات السياسية التي تحيط بالانتخابات الوطنية.

ولعل ما ينقصنا هو صورة واضحة للعواقب المحتملة المترتبة على الإبقاء على الوضع الراهن، والأهم من ذلك، رؤية مقنعة قادرة على إلهام وتوجيه السياسات والاستثمار.

عندما تكون الرحلة صعبة، فإن الرؤية الواضحة للوجهة تشكل أهمية بالغة للحفاظ على الحافز الذي يحرك الناس.

كثيرا ما يفشل التكنوقراط في إدراك هذه الحقيقة، لكن أوروبا ذاتها شهدت ذلك بصورة مباشرة في سعيها إلى تبني أنماط النمو والنماذج الاقتصادية المستدامة، حيث توجد رؤية واضحة للوجهة.

على نحو مماثل، يروج القادة في البلدان النامية الناجحة عادة لصورة واضحة لمستقبلهم المرغوب، من أجل تشجيع وتمكين الخيارات الصعبة اللازمة لبنائه.

لا يوجد من الأسباب ما قد يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي غير قادر على ابتكار رؤية جديدة لمستقبله وخريطة طريق للتحول الرقمي والبنيوي الذي يحتاج إليه بشدة.

ولكن أولا، يتعين على الأوروبيين الإجابة على سؤال بسيط لكنه بالغ الأهمية: كيف ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يبدو- عندما يتعلق الأمر بالإبداع، والاقتصاد، والأمن، والقدرة على الصمود- في غضون عقد؟





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