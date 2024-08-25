القابضة المعدنية تسعى للحصول على أسعار كهرباء تفضيلية لـمصر للألومنيوم - جريدة البورصة

تتفاوض الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع وزارة الكهرباء للحصول على تعريفة مخفضة عن المعلن عن فئة الجهد الفائق لصالح شركتها التابعة مصر للألومنيوم.

وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الشركة لم تتلق إخطار رسمي من وزارة الكهرباء حتى الآن بالزيادات الجديدة التى طرأت على أسعار الكهرباء مؤخرًا.

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وأوضحت أن وضع تعريفة محددة مخفضة سيعفى الشركة من زيادة التكاليف، خاصة وأن كل واحد قرش زيادة فى أسعار الكهرباء يرفع التكاليف بنحو 50 مليون جنيه، نظرًا لأن الكهرباء إحدى مدخلات الإنتاج التى تعمد عليها الشركة فى عملية التصنيع.

أضافت المصادر أن الشركة تدفع فى الوقت الحالى تعريفة تصل إلى 132 قرشَا لكل كيلو وتتحمل منها وزارة الكهرباء نحو 10 قروش، موضحة أن الفاتورة السنوية التى تسددها الشركة تصل إلى 6 مليارات جنيه.

وأكدت أن حسم أمر تعريفة الكهرباء للشركة سيظهر بنهاية الشهر الجاري، فى تحصيل فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس.

ورفعت الحكومة تعريفة الجهد الفائق إلى 160 قرشًا بدلاً من 132 قرشًا، وزادت تعريفة الجهد العالى إلى 174 قرشًا بدلاً من 142 قرشًا، والجهد المتوسط إلى 194 قرشًا بدلا من 148 قرشًا، وذلك بعد عقد اجتماع موسع ضم جميع رؤساء شركات التوزيع، لتحديد موعد تطبيق الزيادات الجديدة وتسليم كل قطاع أسعار الشرائح الجديدة.

وشركات التوزيع ستطبق الأسعار الجديدة على العدادات مسبقة الدفع من خلال تحديث أنظمة الشحن، بينما ستطبق الأسعار الجديدة على الفواتير الصادرة عن العدادات الميكانيكية بشكل مباشر.

واعتمدت شركة مصر للألومنيوم الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024-2025، بمستهدف ربح 4.27 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الماضي.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 26.69 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 25.96 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الماضى.