القابضة المعدنية تسعى للحصول على أسعار كهرباء تفضيلية لـمصر للألومنيوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: 6 مليارات جنيه فاتورة الكهرباء السنوية للشركة
تتفاوض الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع وزارة الكهرباء للحصول على تعريفة مخفضة عن المعلن عن فئة الجهد الفائق لصالح شركتها التابعة مصر للألومنيوم.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن الشركة لم تتلق إخطار رسمي من وزارة الكهرباء حتى الآن بالزيادات الجديدة التى طرأت على أسعار الكهرباء مؤخرًا.
موضوعات متعلقة
الحكومة تؤجل السير في إجراءات الحجز الإداري على المنشآت الصناعية مصادر حكومية: 100 مليون دولار قيمة البضائع المحتجزة فى الموانئ الاستثمارات الأجنبية تشعل المنافسة فى سوق الأجهزة الكهربائية
وأوضحت أن وضع تعريفة محددة مخفضة سيعفى الشركة من زيادة التكاليف، خاصة وأن كل واحد قرش زيادة فى أسعار الكهرباء يرفع التكاليف بنحو 50 مليون جنيه، نظرًا لأن الكهرباء إحدى مدخلات الإنتاج التى تعمد عليها الشركة فى عملية التصنيع.
أضافت المصادر أن الشركة تدفع فى الوقت الحالى تعريفة تصل إلى 132 قرشَا لكل كيلو وتتحمل منها وزارة الكهرباء نحو 10 قروش، موضحة أن الفاتورة السنوية التى تسددها الشركة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
وأكدت أن حسم أمر تعريفة الكهرباء للشركة سيظهر بنهاية الشهر الجاري، فى تحصيل فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس.
ورفعت الحكومة تعريفة الجهد الفائق إلى 160 قرشًا بدلاً من 132 قرشًا، وزادت تعريفة الجهد العالى إلى 174 قرشًا بدلاً من 142 قرشًا، والجهد المتوسط إلى 194 قرشًا بدلا من 148 قرشًا، وذلك بعد عقد اجتماع موسع ضم جميع رؤساء شركات التوزيع، لتحديد موعد تطبيق الزيادات الجديدة وتسليم كل قطاع أسعار الشرائح الجديدة.
وشركات التوزيع ستطبق الأسعار الجديدة على العدادات مسبقة الدفع من خلال تحديث أنظمة الشحن، بينما ستطبق الأسعار الجديدة على الفواتير الصادرة عن العدادات الميكانيكية بشكل مباشر.
واعتمدت شركة مصر للألومنيوم الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2024-2025، بمستهدف ربح 4.27 مليار جنيه، مقابل صافي ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الماضي.
وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 26.69 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 25.96 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالي الماضى.
MENAFN25082024000202011048ID1108599253
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.