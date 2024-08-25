خطط طموحة للشركاء الأجانب لزيادة إنتاج مصر من الغاز والبترول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى وزارة البترول لزيادة إنتاج الغاز والبترول فى مصر عبر جذب استثمارات أجنبية فى القطاع كأحد آليات تعزيز الإنتاج، وكشف الشركاء الأجانب خططهم خلال سلسلة اجتماعات عقدها البترول كريم بدوى.

وتستهدف شركة فاروس إينيرجى مضاعفة الإنتاج من نحو 3 آلاف برميل يومياً الي 6 آلاف برميل خلال عامين.

موضوعاتعصمت: مستعدون لتلبية احتياجات جيبوتي فى المجالات المتعلقة بالكهرباء “مورجان ستانلي” يخفض توقعاته لأسعار النفط وتقديرات الطلب أكبر اليورانيوم في العالم يخفض مستهدف الإنتاج للعام المقبل

فيما حفرت شركة أبكس الأمريكية نحو 13 بئرًا بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية وتستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ توسعاتها وزيادة الإنتاج خاصة من الحقول المتقادمة.

وتستهدف شركة دانة غاز زيادة إنتاجها بالدلتا بعد إبرامها اتفاقية لتوحيد امتيازاتها ووافق عليها البرلمان، بالتزامن مع تقدم مصر فى سداد مستحقاتها.

ولدى شركة ميدتيرا الكندية برنامج طموح للعمل على رفع الإنتاج فى سيناء وكوم أمبو.

واقتربت شركة إنرجين اليونانية من إكمال وضع بئر استكشافية من المتوقع أن ينتج حوالى 15 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا إلى جانب المتكثفات على خريطة الإنتاج .

ويبلغ الإنتاج الحالى لمنطقة حقول أبوقير حوالي 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا و 1250 برميل يوميًا من المتكثفات بعد حفر 4 آبار جديدة وبطها بتسهيلات الإنتاج البحرية و إدخالها علي الإنتاج بكامل طاقتها نهاية العام الماضى.

وتدرس الشركة زيادة الإنتاج من حقل شمال أبو قيرعن طريق إضافة خط بحري جديد بطول 3 كم بتكلفة استثمارية تتراوح بين 10 و12 مليون دولار.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز خلال يونيو الماضى 4.09 مليار متر مكعب مقابل 4.9 مليار متر فى يونيو 2023، وعلى و4.29 مليار متر مكعب فى مايو 2024.

وبحسب قاعدة البيانات المشتركة للطاقة“جودى” أنتجت مصر فى أول 6 أشهر من العام الحالى مصر نحو 15% إلى 26.1 مليار متر مكعب مقابل 30.5 مليار متر فى النصف الأول من 2023.

وتستهدف مصر خفض فاتورة الاستيراد لتغطية احتياجات البلاد من البترول والغاز بعد زيادتها مؤخرًا.

وفى النصف الأول من العام استوردت مصر 448 مليون متر مكعب من الغاز بينها 190 مليونا خلال يونيو، مقابل عدم استيرادها أى كميات فى النصف الأول من العام الماضى.

فيما تراجعت الواردات عبر الأنابيب 6% خلال يونيو إلى 731.4 مليون متر مكعب مقابل 782 مليون متر فى يونيو 2023، ونحو 851 مليون متر فى مايو 2024.

وخلال أول 6 أشهر من العام ارتفعت الواردات نحو 11% إلى 5.1 مليار متر مكعب مقابل 4.6 مليار.

فى المقابل بلغت الصادرات 854 مليون متر مكعب فى أول 6 أشهر من العام مقابل 3.8 مليار متر مكعب فى النصف الأول من 2023.

وتراجع استهلاك مصر من الغاز فى يونيو على أساس سنوى 12% ليقتصر على 4.97 مليار متر مكعب مقابل 5.6 مليار متر فى يونيو 2024، فيما ارتفع خلال النصف الأول نحو 1% إلى 30.3 مليار متر مقابل 30 مليار متر فى النصف الأول من 2023.

وزاد الاستهلاك الموجه لإنتاج الكهرباء خلال النصف الأول من العام بنحو 4% إلى 17.05 مليار متر مكعب مقابل 16.43 مليار متر فى الفترة نفسها من العام الماضى.

لكن فى يونيو مُنفردًا تراجع استهلاك الكهرباء من الغاز 1% إلى 3.2 مليار متر مكعب مقابل 3.3 مليار متر مكعب فى يونيو 2023، لكنه أعلى من 2.92 مليار متر المُسجلة فى مايو 2024.