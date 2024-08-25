خطط طموحة للشركاء الأجانب لزيادة إنتاج مصر من الغاز والبترول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسعى وزارة البترول لزيادة إنتاج الغاز والبترول فى مصر عبر جذب استثمارات أجنبية فى القطاع كأحد آليات تعزيز الإنتاج، وكشف الشركاء الأجانب خططهم خلال سلسلة اجتماعات عقدها وزير
البترول كريم بدوى.
وتستهدف شركة فاروس إينيرجى مضاعفة الإنتاج من نحو 3 آلاف برميل يومياً الي 6 آلاف برميل خلال عامين.
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فيما حفرت شركة أبكس الأمريكية نحو 13 بئرًا بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية وتستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ توسعاتها وزيادة الإنتاج خاصة من الحقول المتقادمة.
وتستهدف شركة دانة غاز زيادة إنتاجها بالدلتا بعد إبرامها اتفاقية لتوحيد امتيازاتها ووافق عليها البرلمان، بالتزامن مع تقدم مصر فى سداد مستحقاتها.
ولدى شركة ميدتيرا الكندية برنامج طموح للعمل على رفع الإنتاج فى سيناء وكوم أمبو.
واقتربت شركة إنرجين اليونانية من إكمال وضع بئر استكشافية من المتوقع أن ينتج حوالى 15 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا إلى جانب المتكثفات على خريطة الإنتاج .
ويبلغ الإنتاج الحالى لمنطقة حقول أبوقير حوالي 65 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا و 1250 برميل يوميًا من المتكثفات بعد حفر 4 آبار جديدة وبطها بتسهيلات الإنتاج البحرية و إدخالها علي الإنتاج بكامل طاقتها نهاية العام الماضى.
وتدرس الشركة زيادة الإنتاج من حقل شمال أبو قيرعن طريق إضافة خط بحري جديد بطول 3 كم بتكلفة استثمارية تتراوح بين 10 و12 مليون دولار.
وبلغ إنتاج مصر من الغاز خلال يونيو الماضى 4.09 مليار متر مكعب مقابل 4.9 مليار متر فى يونيو 2023، وعلى و4.29 مليار متر مكعب فى مايو 2024.
وبحسب قاعدة البيانات المشتركة للطاقة“جودى” أنتجت مصر فى أول 6 أشهر من العام الحالى مصر نحو 15% إلى 26.1 مليار متر مكعب مقابل 30.5 مليار متر فى النصف الأول من 2023.
وتستهدف مصر خفض فاتورة الاستيراد لتغطية احتياجات البلاد من البترول والغاز بعد زيادتها مؤخرًا.
وفى النصف الأول من العام استوردت مصر 448 مليون متر مكعب من الغاز بينها 190 مليونا خلال يونيو، مقابل عدم استيرادها أى كميات فى النصف الأول من العام الماضى.
فيما تراجعت الواردات عبر الأنابيب 6% خلال يونيو إلى 731.4 مليون متر مكعب مقابل 782 مليون متر فى يونيو 2023، ونحو 851 مليون متر فى مايو 2024.
وخلال أول 6 أشهر من العام ارتفعت الواردات نحو 11% إلى 5.1 مليار متر مكعب مقابل 4.6 مليار.
فى المقابل بلغت الصادرات 854 مليون متر مكعب فى أول 6 أشهر من العام مقابل 3.8 مليار متر مكعب فى النصف الأول من 2023.
وتراجع استهلاك مصر من الغاز فى يونيو على أساس سنوى 12% ليقتصر على 4.97 مليار متر مكعب مقابل 5.6 مليار متر فى يونيو 2024، فيما ارتفع خلال النصف الأول نحو 1% إلى 30.3 مليار متر مقابل 30 مليار متر فى النصف الأول من 2023.
وزاد الاستهلاك الموجه لإنتاج الكهرباء خلال النصف الأول من العام بنحو 4% إلى 17.05 مليار متر مكعب مقابل 16.43 مليار متر فى الفترة نفسها من العام الماضى.
لكن فى يونيو مُنفردًا تراجع استهلاك الكهرباء من الغاز 1% إلى 3.2 مليار متر مكعب مقابل 3.3 مليار متر مكعب فى يونيو 2023، لكنه أعلى من 2.92 مليار متر المُسجلة فى مايو 2024.
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