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311.79 مليار ريال قيمة المحافظ المدارة عبر الشركات - جريدة الوطن السعودية

8/25/2024 11:00:14 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة المحافظ الاستثمارية المدارة عبر المؤسسات المتخصصة، وشركات الاستثمار الآلي 311.79 مليار ريال وبزيادة 24.2 مليار ريال عن العام السابق، وذلك بعد أن سجلت نموا سنويا بلغ 8.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وارتفعت من 287.49 مليار ريال؛ حيث جاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة استثمار المحافظ بالأسهم المحلية، التي تمثل حوالي نصف قيمة المحافظ المدارة، وسجل عدد المحافظ المدارة زيادة بنسبة 34.2% مرتفعاً من 51.980 محفظة إلى 69.746 محفظة استثمارية.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات هيئة السوق المالية تسجيل المحافظ المدارة نموا في قيمة الاستثمارات منذ الربع الثاني 2022، واستمر النمو بشكل متفاوت حتى الربع الأول من العام الحالي مع انخفاضات ربعية بسيطة، حيث سجلت أدوات الدين زيادة في قيم الاستثمار بمقابل انخفاض الصناديق الاستثمارية، في حين حافظ الاستثمار في الأسهم المحلية على القيمة الأكبر من الاستثمارات.
أنواع الاستثمارات
وارتفع الاستثمار في الأسهم المحلية من 124.17 مليار ريال إلى 155.17 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي بلغت 25%، في حين بلغت الاستثمارات في الأسهم العالمية 9.3 مليارات ريال مرتفعة من 9.2 مليارات ريال وبنمو بسيط بلغ 0.4%، كما سجلت أدوات الدين ارتفاعا سنويا من 12.6 مليار ريال إلى 17.6 مليار ريال وبنمو سنوي 40%، بينما انخفض الاستثمار في صناديق الاستثمار بنسبة 68.5%؛ وذلك بعد أن انخفضت قيمة الأصول المدارة في هذه الصناديق من 71.06 مليار ريال إلى 22.3 مليار ريال، وسجلت الاستثمارات الأخرى زيادة بنسبة 52.4% مرتفعة من 70.3 مليار ريال إلى 107.1 مليارات ريال.
نمو مستمر
وتوقعت تقارير اقتصادية أن يشهد قطاع إدارة المحافظ الاستثمارية في المملكة نموا مستمرًا في السنوات القادمة، مدفوعًا بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. كما من المتوقع أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا متزايدًا في هذا القطاع، خصوصا مع دخول شركات للاستثمار الآلي تعمل في مجال إدارة المحافظ مما يوفر للمستثمرين المزيد من الخيارات والمرونة في إدارة أموالهم.
وتدار المحافظ الاستثمارية من قبل مؤسسات مالية متخصصة في إدارة أموال المستثمرين نيابة عنهم، حيث تقوم بتحليل الأسواق المالية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتنفيذ عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية في المحفظة الاستثمارية وفقًا لإستراتيجية استثمارية محددة مسبقًا، ويعتمد الإقبال على هذه الشركات على وجود خبراء متخصصين في مجال الاستثمار، ووجود مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية، مما يساعد على تقليل المخاطر وتحقيق عوائد أفضل على المدى الطويل، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية سحب أموال المستثمرين من المحفظة الاستثمارية في أي وقت.
عدد المحافظ المدارة وإجمالي أصولها ((بالمليون ريال)) حسب فئات الاستثمار:
عدد المحافظ= 34.2%
الربع الأول 2023= 51.980
الربع الأول 2024= 69.746
أسهم محلية= 25%
الربع الأول 2023= 124.173.20
الربع الأول 2024= 155.170.63
أسهم عالمية= 0.4%
الربع الأول 2023= 9.286.74
الربع الأول 2024= 9.321.16
أدوات دين= 40%
الربع الأول 2023= 12.623.20
الربع الأول 2024= 17.672.04
صناديق الاستثمار= - 68.5%
الربع الأول 2023= 71.063.43
الربع الأول 2024= 22.388.78
أخرى= 52.4%
الربع الأول 2023= 70.351.34
الربع الأول 2024= 107.196.41
الإجمالي= + 24.251.12= + 8.4%
الربع الأول 2023= 287.497.90
الربع الأول 2024= 311.749.02

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