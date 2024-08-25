311.79 مليار ريال قيمة المحافظ المدارة عبر الشركات - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
بلغت قيمة المحافظ الاستثمارية المدارة عبر المؤسسات المتخصصة، وشركات الاستثمار الآلي 311.79 مليار ريال وبزيادة 24.2 مليار ريال عن العام السابق، وذلك بعد أن سجلت نموا سنويا بلغ 8.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وارتفعت من 287.49 مليار ريال؛ حيث جاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة استثمار المحافظ بالأسهم المحلية، التي تمثل حوالي نصف قيمة المحافظ المدارة، وسجل عدد المحافظ المدارة زيادة بنسبة 34.2% مرتفعاً من 51.980 محفظة إلى 69.746 محفظة استثمارية.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات هيئة السوق المالية تسجيل المحافظ المدارة نموا في قيمة الاستثمارات منذ الربع الثاني 2022، واستمر النمو بشكل متفاوت حتى الربع الأول من العام الحالي مع انخفاضات ربعية بسيطة، حيث سجلت أدوات الدين زيادة في قيم الاستثمار بمقابل انخفاض الصناديق الاستثمارية، في حين حافظ الاستثمار في الأسهم المحلية على القيمة الأكبر من الاستثمارات. أنواع الاستثمارات
وارتفع الاستثمار في الأسهم المحلية من 124.17 مليار ريال إلى 155.17 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي بلغت 25%، في حين بلغت الاستثمارات في الأسهم العالمية 9.3 مليارات ريال مرتفعة من 9.2 مليارات ريال وبنمو بسيط بلغ 0.4%، كما سجلت أدوات الدين ارتفاعا سنويا من 12.6 مليار ريال إلى 17.6 مليار ريال وبنمو سنوي 40%، بينما انخفض الاستثمار في صناديق الاستثمار بنسبة 68.5%؛ وذلك بعد أن انخفضت قيمة الأصول المدارة في هذه الصناديق من 71.06 مليار ريال إلى 22.3 مليار ريال، وسجلت الاستثمارات الأخرى زيادة بنسبة 52.4% مرتفعة من 70.3 مليار ريال إلى 107.1 مليارات ريال. نمو مستمر
وتوقعت تقارير اقتصادية أن يشهد قطاع إدارة المحافظ الاستثمارية في المملكة نموا مستمرًا في السنوات القادمة، مدفوعًا بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. كما من المتوقع أن تلعب التكنولوجيا الرقمية دورًا متزايدًا في هذا القطاع، خصوصا مع دخول شركات للاستثمار الآلي تعمل في مجال إدارة المحافظ مما يوفر للمستثمرين المزيد من الخيارات والمرونة في إدارة أموالهم.
وتدار المحافظ الاستثمارية من قبل مؤسسات مالية متخصصة في إدارة أموال المستثمرين نيابة عنهم، حيث تقوم بتحليل الأسواق المالية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتنفيذ عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية في المحفظة الاستثمارية وفقًا لإستراتيجية استثمارية محددة مسبقًا، ويعتمد الإقبال على هذه الشركات على وجود خبراء متخصصين في مجال الاستثمار، ووجود مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية، مما يساعد على تقليل المخاطر وتحقيق عوائد أفضل على المدى الطويل، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية سحب أموال المستثمرين من المحفظة الاستثمارية في أي وقت. عدد المحافظ المدارة وإجمالي أصولها ((بالمليون ريال)) حسب فئات الاستثمار:
عدد المحافظ= 34.2%
الربع الأول 2023= 51.980
الربع الأول 2024= 69.746
أسهم محلية= 25%
الربع الأول 2023= 124.173.20
الربع الأول 2024= 155.170.63
أسهم عالمية= 0.4%
الربع الأول 2023= 9.286.74
الربع الأول 2024= 9.321.16
أدوات دين= 40%
الربع الأول 2023= 12.623.20
الربع الأول 2024= 17.672.04
صناديق الاستثمار= - 68.5%
الربع الأول 2023= 71.063.43
الربع الأول 2024= 22.388.78
أخرى= 52.4%
الربع الأول 2023= 70.351.34
الربع الأول 2024= 107.196.41
الإجمالي= + 24.251.12= + 8.4%
الربع الأول 2023= 287.497.90
الربع الأول 2024= 311.749.02
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