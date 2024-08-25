مقتل العالمة المصرية سميرة عزت في حادث مروع

توفيت عالمة مصرية بارزة الثلاثاء الماضي في حادث مروع بمدينة السادس من أكتوبر إثر سقوطها من المصعد ما أدى لتهشم جمجمتها.

وكشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل مصرع العالمة المصرية سميرة عزت، الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بالمنوفية، داخل مركز أبحاث مارك للأدوية التابع لشركة إيفا فارما.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن الطبيبة توفت بمدينة السادس من أكتوبر، في حادث أسانسير، صباح الثلاثاء، أثناء وجودها لممارسة عملها كمديرة لمركز الأبحاث.

وأوضح مصدر، أنه تبلغ لمديرية أمن الجيزة مصرع الدكتورة سميرة عزت محمد أبو الخير، 50 عاما، الأستاذ بالمعهد القومي بالمنوفية ومديرة مركز أبحاث مارك للأدوية، التابع لشركة إيفا فارما للأدوية، بالمنطقة الصناعية التابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بعد سقوطها في أثناء محاولتها ركوب الأسانسير الخاص بالمركز، وإصابتها إصابات بالغة أدت لوفاتها.

وأكد المصدر، أن الدكتورة سميرة عزت سقطت في أثناء محاولتها ركوب الاسانسير فتحرك المصعد دون غلق الباب فسقطت وأصيبت بتهشم بالجمجمة، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحركت قوة أمنية لمعاينة مكان الحادث، وسؤال المسؤولين عن المكان وشهود العيان.

وتابع المصدر أنه تم سؤال فني صيانة الأسانسير، الخاص بمركز الأبحاث التابع لشركة إيفا فارما للأدوية، الذي تصادف وجوده في مكان الحادث، وأنه أكد محاولته منع تحرك الأسانسير ولكنه فشل في ذلك، ما أدى إلى سقوط الدكتورة سميرة عزت، مدير مركز الأبحاث، التي لقيت مصرعها على الفور.

وأمرت جهات التحقيق بأكتوبر، بانتداب الطب الشرعي، لبيان سبب وفاة الدكتورة سميرة عزت، كما طلبت جهات التحقيق الاستماع لأقوال العاملين بالشركة، والتحفظ على عامل الصيانة للتحقيق معه.

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