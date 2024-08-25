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كلوب يوافق على تولي منصب جديد في نادي ليفربول

8/25/2024 9:12:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق الألماني يورغن كلوب على تولي منصب جديد في نادي ليفربول الذي حقق معه نجاحات مبهرة كمدرب في الأعوام الماضية.

وغادر كلوب الإدارة الفنية لنادي ليفربول مع نهاية الموسم الماضي بعد فترة استمرت أكثر من ثماني سنوات قاد خلالها "الريدز" للفوز بمجموعة من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأصدرت مؤسسة ليفربول الخيرية، اليوم الجمعة، بيانا أعلنت خلاله موافقة كلوب على أن يصبح سفيرا فخريا للمؤسسة رغم رحيله عن تدريب الفريق.

وجاء في بيان المؤسسة: "وافق يورغن كلوب على أن يصبح سفيرا فخريا لمؤسسة ليفربول، مع استمرار التزامه تجاه المؤسسة الخيرية الرسمية للنادي بعد رحيله عن منصب مدرب الريدز".

ولفتت أن كلوب كان يدعم المؤسسة منذ فترة طويلة بعدة طرق مختلفة، سواء كان ذلك بالتحدث علنا عن العمل الحيوي الذي يحدث كل يوم في جميع أنحاء منطقة مدينة ليفربول أو حضور الأحداث لزيادة الوعي وجمع الأموال للجمعيات الخيرية.

وتابعت "لقد وصف كلوب ذات مرة مؤسسة ليفربول بأنها أفضل قسم في النادي بينما أشاد بالعمل المذهل الذي تقوم به المؤسسة كل يوم في جميع أنحاء منطقة مدينة ليفربول وخارجها".

وفي تعليقه عن دوره كسفير فخري لمؤسسة ليفربول، قال كلوب: "تقوم مؤسسة ليفربول بعمل رائع في المجتمع، سواء في منطقة مدينة ليفربول وخارجها. أنا فخور حقا بمواصلة عملي معهم والحصول على لقب أول سفير فخري لمؤسسة ليفربول على الإطلاق. إنني أتطلع إلى رؤية ما يمكننا فعله أن أصبح لدي المزيد من الوقت".

يذكر أن كلوب أعلن بعد رحيله عن ليفربول أنه لن يشرف على تدريب أي فريق لمدة عام لحاجته للراحة.

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