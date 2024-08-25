دورة الواعدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }‭ ‬





} ولعل‭ ‬وجود‭ ‬الصالات‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الفعالية‭ ‬الكبرى‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السنة؛‭ ‬حيث‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحرارة‭ ‬والرطوبة،‭ ‬والحمد‭ ‬لله‭ ‬سجلت‭ ‬نجاحا،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لكونها‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تُساعد‭ ‬على‭ ‬الانتقاء‭ ‬الجيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجواء‭ ‬حماسية‭ ‬ومثالية؛‭ ‬ويأتي‭ ‬الحضور‭ ‬اليومي‭ ‬للفعاليات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المسؤولين‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬الدكتور‭ ‬عسكر‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭.‬





} ‭ ‬لقد‭ ‬مثّل‭ ‬نجاح‭ ‬دوريات‭ ‬الذهب‭ ‬الموسمين‭ ‬الفائتين؛‭ ‬الفرصة‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تُمثّل‭ ‬فكرة‭ ‬لفعاليات‭ ‬أكبر‭ ‬يحرص‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬على‭ ‬انتقائها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرؤى‭ ‬التي‭ ‬تُطرح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإداريين‭ ‬والفنيين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة،‭ ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬الاحترافية‭ ‬الذين‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليهم‭ ‬لصقلهم‭ ‬وإعدادهم‭ ‬لمنتخبات‭ ‬المستقبل‭.‬





} طبعا‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬لا‭ ‬تسحب‭ ‬البساط‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أقدام‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬خالد؛‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬انها‭ ‬تتعاون‭ ‬معها‭ ‬لتذليل‭ ‬الصعاب‭ ‬وتحت‭ ‬أفكار‭ ‬تحتاج‭ ‬إليها‭ ‬لتخضع‭ ‬أجيال‭ ‬الذهب‭ ‬فيها‭ ‬لاختبارات‭ ‬قدرة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها؛‭ ‬لكون‭ ‬المعايشات‭ ‬هي‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأبرز‭ ‬لتخريج‭ (‬الأفضل‭) ‬من‭ ‬بين‭ ‬البارزين؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يُحقق‭ ‬إعلان‭ ‬اهداف‭ ‬دوري‭ ‬الذهب‭!‬





} ‭ ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬الحاجة‭ ‬أكبر‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬إعلامي‭ ‬وجماهيري‭ ‬يواكب‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬تُمثّل‭ ‬الباكورة‭ ‬التي‭ ‬تُساعد‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬ألعاب‭ ‬يُرتجى‭ ‬منها‭ ‬صناعة‭ ‬حقيقية‭ ‬لجيل‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬رسم‭ ‬مسار‭ ‬متجدد‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الخمسية‭ ‬المقبلة؛‭ ‬حيث‭ ‬تنتظرها‭ ‬مشاركات‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬ودورات‭ ‬اقليمية‭ ‬وقارية‭ ‬ودولية؛‭ ‬لن‭ ‬تبرزها‭ ‬سوى‭ ‬هذه‭ ‬المحطات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬اختزال‭ ‬البارزين‭!‬





} ‭ ‬يبقى‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الإبراز‭ ‬الإعلامي؛‭ ‬الموجه‭ ‬بعناية‭ ‬ودقة‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬لكي‭ ‬يستشعر‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬انه‭ ‬محاط‭ ‬بهالة‭ ‬جماهيرية‭ ‬يبرزها‭ ‬الإعلام‭ ‬بما‭ ‬يجعلها‭ ‬تتحمس‭ ‬لذلك‭ ‬الأمر‭ ‬وستعرف‭ ‬كيف‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬الألف‭ ‬ميل؛‭ ‬ولا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت؛‭ ‬لكون‭ ‬الألعاب‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬أمكنة‭ ‬باردة؛‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬دُعمت‭ ‬بهدايا‭ ‬قيّمة‭ ‬للمشاهدين‭.‬