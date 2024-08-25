دورة الواعدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
} إقامة دورة ألعاب خالد بن حمد لجيل الذهب 2024 للاعبين تحت 18 عاما ومشاركة (16) اتحادا رياضيا تأتي تتويجا لدوريات جيل الذهب التي انطلقت بدءا من الموسم (2022/2023) وتتوافق مع رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد لإنشاء قاعدة صلبة من الرياضيين في مختلف الألعاب؛ وأن المشاركين فيها من العناصر التي تمّ انتقاؤهم من قبل مدربين مؤهلين لهذه الفئات العمرية.
} ولعل وجود الصالات التي تحتضن هذه الفعاليات هو الذي ساعد على إقامة الفعالية الكبرى خلال هذه الفترة من السنة؛ حيث ارتفاع الحرارة والرطوبة، والحمد لله سجلت نجاحا، على الأقل لكونها الأولى التي تُساعد على الانتقاء الجيد من خلال أجواء حماسية ومثالية؛ ويأتي الحضور اليومي للفعاليات من مختلف المسؤولين على رأسهم الدكتور عسكر من عوامل النجاح.
} لقد مثّل نجاح دوريات الذهب الموسمين الفائتين؛ الفرصة لإطلاق هذه الدورة، التي هي على الأقل تُمثّل فكرة لفعاليات أكبر يحرص سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة على انتقائها من خلال الرؤى التي تُطرح من قبل الإداريين والفنيين في الهيئة العامة، ومن شأن هذه الأفكار أن تسهم أكثر في بناء قاعدة من الرياضيين الاحترافية الذين نحن في أمس الحاجة إليهم لصقلهم وإعدادهم لمنتخبات المستقبل.
} طبعا هذه الفعاليات التي تتبناها الهيئة العامة للرياضة لا تسحب البساط من تحت أقدام الاتحادات الرياضية المتمثلة في ألعاب خالد؛ بقدر ما انها تتعاون معها لتذليل الصعاب وتحت أفكار تحتاج إليها لتخضع أجيال الذهب فيها لاختبارات قدرة هي في أمس الحاجة إليها؛ لكون المعايشات هي بين اللاعبين الأبرز لتخريج (الأفضل) من بين البارزين؛ وهو ما يُحقق إعلان اهداف دوري الذهب!
} لقد كانت الحاجة أكبر إلى دعم إعلامي وجماهيري يواكب الحدث الكبير، لا سيما أنها تُمثّل الباكورة التي تُساعد على إخراج ألعاب يُرتجى منها صناعة حقيقية لجيل قادر على رسم مسار متجدد للرياضة البحرينية في الخمسية المقبلة؛ حيث تنتظرها مشاركات في بطولات ودورات اقليمية وقارية ودولية؛ لن تبرزها سوى هذه المحطات التي يتم من خلالها اختزال البارزين!
} يبقى أن نشير إلى أن من شأن الإبراز الإعلامي؛ الموجه بعناية ودقة أن يُسهم في الحضور الجماهيري لكي يستشعر هذا الجيل انه محاط بهالة جماهيرية يبرزها الإعلام بما يجعلها تتحمس لذلك الأمر وستعرف كيف تستثمر في خطوة الألف ميل؛ ولا أعتقد أن هناك ما يمنع الحضور الجماهيري في مثل هذا التوقيت؛ لكون الألعاب تقام في أمكنة باردة؛ إذا ما دُعمت بهدايا قيّمة للمشاهدين.
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