العطور الفاخرة تزدهر رغم تراجع السلع الفاخرة

اكتشف المستثمرون ذوو الحس التجاري المتوقد اتجاهاً جديداً واعداً وسط سوق السلع الفاخرة المتراجع، يتمثل في الإقبال المتزايد على العطور، فبعد أن كانت العطور قطاعاً راكداً في سوق قفزت إلى الصدارة كأول فئة تنتعش بعد التخلص من قيود الجائحة، وشهدت نمواً متسارعاً بنسبة مزدوجة منذ 2021، حيث بلغت مبيعات التجزئة العالمية 64.4 مليار دولار، وفقاً لتحليل ((باركليز))، ما مثل زيادة تقارب 40% عن مستويات 2019.

ويبدو أن هذا الاتجاه عالمي، فقد تمكنت أوروبا الغارقة في العطور، والتي استحوذت على 28% من السوق في عام 2023 وفقاً لـ((يورو مونيتور))، من تحقيق نمو من رقمين في المبيعات سنوياً منذ الجائحة.

وفي الولايات المتحدة، حيث لا تعد العطور عادة يومية، فقد تضاعف حجم انتشارها، والأفضل من ذلك أن فئة العطور الأغلى تجاوزت مبيعات العطور الأرخص. ووفقاً لبيانات ((سيركانا)) نمت سوق العطور الفاخرة في الولايات المتحدة بنسبة 12% في عام 2023، مقارنة بنسبة 4% في السوق الشاملة للعطور.

وفي الوقت الحالي على الأقل تحقق سوق العطور 3 أهداف رئيسة متمثلة في الانتشار الواسع، وزيادة وتيرة الاستخدام، وهناك اتجاه واضح نحو التميز.

وثمة تحول ملموس يحدث، لكن العناصر التي تغذي طفرة العطور صعبة الفهم، فالقاعدة هي الاتجاه المتنامي نحو العناية الذاتية، الذي أثر بشكل عام في سوق التجميل، في حين يتخلى المستهلكون الأصغر سناً عن فكرة العطر ((المميز)) لصالح امتلاك واستخدام العديد من العطور المختلفة.

ويوضح إيان سيمبسون، محلل بيانات المستهلكين لدى باركليز، أن معدل الانتشار بين المستهلكين والأصغر، بعبارة أخرى جيل زد تضاعف 4 مرات في الولايات المتحدة، وإن كان ذلك النمو قد انطلق من قاعدة منخفضة للغاية، وهذا الأمر مهم للشركات، فـ((زيوت)) العطور الفاخرة والعبوات الزجاجية الفخمة تعني أن إجمالي هوامش الربح أقل مقارنة بمنتجات الفخمة للعناية بالبشرة.

وعلى سبيل المثال تتمتع شركة ((بويغ)) الإسبانية، المتخصصة في صناعة العطور الفاخرة بهامش ربح 75%، بينما حققت العلامة التجارية الأسترالية لمستحضرات التجميل الفاخرة ((إيسوب))، والتي اشترتها شركة لوريال هامشاً ضخماً بلغ 87.1% في عام 2022.

ومع ذلك لا يزال ثمة حضور كبير للمنتجات الفاخرة. ووفقاً لمولي وايلزيك من جيفيريز فإن نحو ثلثي مبيعات العطور تندرج ضمن فئة العطور الفاخرة، مقارنة بنحو الثلث في سوق مستحضرات التجميل ككل، وهذا يجعلها سوقاً جذابة.

وحتى الآن لا يوجد أي مؤشر على حدوث تباطؤ. ومع ذلك فإن الاتجاه نحو التميز له حدوده، كما يتضح من النكسات الأخيرة في صناعة مستحضرات التجميل. لذلك يستيقظ المستهلكون المهتمون بالأسعار يوماً ما ليدركوا حقيقة قيمة العطور باهظة الثمن. فرغم كل شيء لا تسهم العبوات الزجاجية الباهظة والحملات التسويقية الطموحة بالضرورة في تعزيز جوهر المنتج.