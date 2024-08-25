غرف دبي تناقش فرص وآفاق قطاع الألعاب الإلكترونية

نظمت غرف دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل ورشة عمل مخصصة لقطاع الألعاب الإلكترونية، وذلك بهدف مناقشة فرص وآفاق نمو القطاع في دبي.

وركزت ورشة العمل على آليات تحقيق أهداف ((برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033))، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي لنحو مليار دولار بحلول 2033.

مشاركة فاعلة

وشهدت ورشة العمل مشاركة فاعلة لعدد من الشركاء والجهات المعنية من كافة مكونات منظومة العمل المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية، بما يشمل الشركات العاملة في مجال تطوير الألعاب، وعمليات المبيعات والتسويق، وتقنيات الذكاء الاصطناعي ومجال الأجهزة والمعدات وغيرها، حيث تم تقديم مجموعة من الآراء والمقترحات لدفع نمو القطاع، وتعزيز قيمته الاقتصادية، وترسيخ تنافسية دبي مقارنة مع أهم المراكز العالمية للألعاب الإلكترونية.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، خلال مشاركتها في ورشة العمل:((يسهم ((برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033)) في إحداث نقلة نوعية بالقطاع في دبي وتطوير تنافسيته عالمياً، ويعزز ريادة الإمارة كوجهة جاذبة للشركات ورواد الأعمال والخبراء في كافة تخصصات القطاع.

ويتيح الانضمام لمجموعة عمل خدمات الألعاب والرياضات الإلكترونية، المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، فرصة المساهمة في تطوير القطاع على المستوى المحلي)).

وخلال ورشة العمل ركزت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، على أهمية قطاع الألعاب الإلكترونية في كل من معرض ((إكسباند نورث ستار))، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي تستضيفه الغرفة، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي في ((دبي هاربر)) من 13 لغاية 16 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى الدورة المقبلة من أولمبياد التطبيقات الذكية، الذي تنظمه الغرفة ضمن مبادرة ((طبّق في دبي)).

جلسة نقاشية

وشاركت مؤسسة دبي للمستقبل في جلسة نقاشية خلال الورشة حول سبل تخصيص الموارد الرئيسي لأعمال القطاع، إضافة إلى المبادرات المرتبطة بالأطر والسياسات الناظمة لعمل القطاع.

وجمعت الورشة نخبة من كبار أصحاب المصلحة في قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي، وذلك بهدف بحث المعوقات، وتحديد الفرص المتاحة للإمارة لمنافسة أسواق الألعاب الأقدم والأفضل تمويلاً.

وحضر الورشة مجموعة من الخبراء في مجالات الأجهزة والتطوير والذكاء الاصطناعي والتسويق والمبيعات، وذلك لتوفير منظور جديد حول سبل تحقيق القيمة الاقتصادية على المديين القريب والبعيد.

وتم خلال الورشة استعراض الجهود، التي تبذلها الجهات المعنية في دبي لتطوير الحلول والنماذج الخاصة بمتطلبات تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التكامل المستقبلية.