دعوة أصحاب تراخيص يونيو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية أغسطس

جددت الهيئة الاتحادية للضرائب مطالبتها للأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر يونيو (بغض النظر عن سنة صدور الترخيص) بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 أغسطس الجاري تجنباً للغرامات الإدارية.

وأكدت في بيان ضرورة الالتزام بالمدد المحددة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المدد الزمنية التي يتعين على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.

وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير الملتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة بهذا الشأن.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارها ينطبق على المدد المحددة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المقيمين وغير المقيمين)، موضحة أن الشخص الاعتباري المقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024، يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.

وأوضحت أنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في 1 مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، وفي حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في 1 مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب مجدداً إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة ((إمارات تاكس)) للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، وبإمكان المسجل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة ((إمارات تاكس))، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.

وأضافت إن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مستخدم جديد، حيث يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إلى منصة ((إمارات تاكس)) وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم.