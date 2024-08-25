20 سهماً ارتفعت أسعارها بين 19 % و 116 %

سجلت أسهم 10 شركات، أقوى أداء في أسواق المال المحلية منذ مطلع العام الجاري، من حيث الارتفاعات منها 6 شركات في سوق دبي، و4 شركات في سوق أبوظبي، فيما حافظت الشركات الأكثر ارتفاعاً على معدلات سيولة قوية مع تركيز المستثمرين من الأفراد والمؤسسات عليها. اجتذبت الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري حتى جلسة الجمعة الماضي (162 جلسة) سيولة بقيمة 244.2 مليار درهم، منها 180.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و63.4 مليار درهم في سوق دبي.

الأكثر ارتفاعاً في دبي

وكان في مقدمة هذه الارتفاعات بسوق دبي سهم ((بي إتش إم كابيتال)) الذي قفز بنسبة 116.3 %، وباركن بنسبة 73.8 %، والصناعات الوطنية القابضة بنسبة 69.5 %، وبنك المشرق بنسبة 41.44 %، وتكافل الإمارات بنسبة 37.6 %، وجي إف إتش المالية بنسبة 33.55 %.

وزاد أيضاً في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 32.6%، ودبي للتأمين بنسبة 26.9 %، والمزايا القابضة بنسبة 26.7%، ودبي التجاري بنسبة 23.7 %، ودو بنسبة 19.46 %، والاتحاد العقارية بنسبة 18.6 %، والرمز كوربوريشن بنسبة 14.3 %.

الأكثر انخفاضاً في دبي

في المقابل، كان في مقدمة الأسهم التي سجلت تراجعات بسوق دبي سهم أجيليتي للمخازن بنسبة 75.46 %، ومصرف السلام البحرين بنسبة 40 %، وسلامة بنسبة 33.3 %، ومصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 22.4 %، وأمان بنسبة 18.2 %، والإمارات ريم للاستثمار بنسبة 16.7 %، وتبريد بنسبة 16.48 %، ومصرف عجمان بنسبة 13.9 %.

الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 85.95 %، والفجيرة لصناعات البناء بنسبة 50.75 %، ومجموعة أغذية بنسبة 42.2 %، والوثبة الوطنية للتأمين بنسبة 33.7 %. وزاد في سوق أبوظبي أيضاً البنك التجاري الدولي بنسبة 32.4 %، والدار العقارية بنسبة 32.15 %، وجي إف إتش المالية بنسبة 32 %، وأدنوك للإمداد بنسبة 30 %، وجلفار بنسبة 25.9 %، وبنك الشارقة بنسبة 25.65 %، وأدنوك للحفر بنسبة 19 % منذ مطلع العام الجاري.

الأكثر انخفاضاً في أبوظبي

في المقابل، تراجعت في سوق أبوظبي أسهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 92.98 %، وإي سفن بنسبة 90.48%، والصير للمعدات بنسبة 46 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 36.5 %، وألفا ظبي القابضة بنسبة 36.2 %، وبيور هيلث القابضة بنسبة 33.7 %، وغذاء القابضة بنسبة 32.5 %، وإشراق للاستثمار بنسبة 30.14 %، وملتيبلاي بنسبة 30.8 %، وبيانات بنسبة 30 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 21 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في الأسبوع الماضي، مدعومة بأداء الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.535 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي إلى 3.556 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.834 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و721.56 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع الماضي ناهزت 7.6 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.04 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و56.1 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.57 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 137.7 ألف صفقة.