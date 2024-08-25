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%51.3 من الاستثمارات في السياحة بقيرغيزستان من الإمارات

8/25/2024 7:24:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذت دولة الإمارات على ما يصل إلى 51.3 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة بقيرغيزستان في عام 2023. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 34 مليون دولار، بانخفاض 32.2 % عن عام 2022، بحسب بيانات اللجنة الوطنية للإحصاء في قيرغيزستان.

وجاءت الولايات المتحدة ثانية بنسبة 17.3 %، والصين بنسبة 10.4 %، وسويسرا بنسبة 7.2 %، وكازاخستان بنسبة 4.8 %، وروسيا بنسبة 4 %.

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