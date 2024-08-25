هادي بدري: دبي ترغب في استقطاب المزيد من السياح الصينيين

أكد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية - ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن الصين سوق مهم جداً لدبي، مؤكداً رغبة الإمارة في استقطاب المزيد من السياح الصينيين لزيارة دبي.

جاء ذلك على هامش النسخة الدولية الأولى من ((منتدى دبي للأعمال - الصين))، التي نظمتها غرف دبي في بكين، وفي تصريح خاص لقناة ((سي جي تي إن)) الصينية، قال هادي بدري: ((إن العلاقات بين دبي والصين لا تزال في بدايتها، وإن هناك فرصاً كبيرة لزيادة عدد السياح الصينيين إلى الإمارة)).

وأشار إلى وجود 88 رحلة أسبوعية بين دبي و14 مدينة صينية، وهو عدد يتفوق على العديد من الأسواق الأخرى مثل سان فرانسيسكو وباريس وفرانكفورت.

وأعرب عن رغبة الإمارة في جذب المزيد من السياح الصينيين إلى دبي، وتشجيعهم على قضاء وقت أطول في الإمارة، والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة، ولفت إلى أن دبي تشهد نمواً كبيراً في المجتمع الصيني، حيث يوجد مئات المطاعم الصينية، التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الصينيين. وقال إن هذه العوامل تزيد من جاذبية دبي للسياح الصينيين، وتفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون السياحي بين البلدين.

وركز الحدث المهم على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، وتشجيع السياحة بين البلدين.