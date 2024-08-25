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مِوَاقِفْ وتَضْحِيَاتْ

8/25/2024 7:24:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رِفَعْت رَاسِيْ فَوْق لانِّيْ بَلا رَيْب

كَفُوْ السِّمُوْ لانّ السِّمُوْ مِنْ صِفَاتِيْ

بِنْت الْفَخَرْ وِالْعِزّ وِالْجُوْد وِالطِّيْب

وْعَلَى الدِّرُوْب الْمِسْتِقِيْمِهْ حَيَاتِيْ

دَايِمْ طِمُوْحِيْ فِيْ عِلُوّ الْمَرَاقِيْب

وْعَلَى السِّمَا السَّامِيْ نِقَشْت أُمْنِيَاتِيْ

مَا لِيْ عِذِرْ لا جَاتْ عِنْد الْمِوَاجِيْب

مِوَاقِفِيْ تِشْهَدْ بِهَا تَضْحِيَاتِيْ

وَجْهِيْ إمَارَاتِيْ وْدَمِّيْ مِنْ الطِّيْب

وْلَوْن الثَّرَى فِيْ طَلْعِتِيْ وْفِيْ سِمَاتِيْ

أدِيْن لِبْلادِيْ وْلا فِيْه تَثْرِيْب

هِيْ كَوْنِيْ الأرْحَبْ وْأرْبَعْ جِهَاتِيْ

مَا مِثْلِيِهْ بِالطِّيْب عَدٍ وْتَرْتِيْب

بِالأوَّلِهْ وْقَدَّمْت فِيْ الْبَذِلْ ذَاتِيْ

وِ(عْيَالْ زَايِدْ) عِزْوِتِيْ وِالْمِكَاسِيْب

وْلا تَسْتِطِيْع إنْصَافْهُمْ مِفْرِدَاتِيْ

آعِيْش فِيْ خَيْر وْظِلالْ الْمَعَازِيْب

شْيُوْخِنَا أهْل الْعَطَا وِالثِّبَاتِيْ

اللّه يْخَلِّيْهُمْ لِنَا عَالِمْ الْغَيْب

عِزّ الْبَلَدْ وِالْعَوْن فِيْ النَّايْبَاتِيْ

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