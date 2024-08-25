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سِكُوْت الْعِتَابْ

8/25/2024 7:24:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مَهْمَا رُمَى الْحَظّ فِيْ وَجْه الأمَانِيْ تِرَابْ

بَاذْكِرْك يَا سِكَّرْ ظْلالِيْ وْمِلْح الْهَجِيْر

يَا سَيِّدِيْ فِيْ دِفَا بَوْحِيْ لِكْ اكْبَرْ حِسَابْ

مِنْ يَوْم عَلَّمْتِنِيْ وِشْلَوْن أحِبِّكْ وَاغِيْر

ظُمَا الْجِفَا فِيْ عِيُوْنِكْ وِارْتِوَيْتِكْ سَرَابْ

قِلْ لِلْمِوَاعِيْد تِنْسَانِيْ.. وْقِلْ لِلْعَبِيْر

تَهَابِنِيْ خِطْوَةْ أقْدَامِيْ وَانَا صِرْت أهَابْ

نَزْف الأحَاسِيْس وَانْيَابْ الْقِدَرْ وِالْمِصِيْر

لَوْ كَانْ كَفّ الْمِوَاصَلْ مَا تِثَنَّى وْعَابْ

يَمْدِيْك تِرْجَعْ وْتَاخِذْنِيْ مَعِكْ لِلْأخِيْر

عَاتَبْتِنِيْ وِانْت حَتَّى فِيْ سِكُوْتِكْ عِتَابْ

وَانَا اعْتِذِرْ لِكْ وْعِذْرِيْ مِثِلْ قَلْبِيْ كِبِيْر

لا تِزْعَلْ الْيَا جِفَاكْ مْن السَّحَابْ السَّحَابْ

شِفْ وِشْ كِثِرْ كِنْت غَيْر وْبَاقِيْ النَّاسْ غَيْر

وَاللّه لَوْ انّ الذِّنُوْب بْرَاحِتَيْنِكْ ثُوَابْ

لاَعِيْش عِيْشَةْ وِفَا وَامُوْت مَوْتَةْ فَقِيْر

مَا عَادْ أبِيْ لِلسُّؤَالْ اللَّى بْعَيْنِيْ جِوَابْ

إنْ كَانْ يَمْكِنْ يِصِيْر أوْ كَانْ لا مَا يِصِيْر

لا صِرْت شَاعِرْك وِاحْسَاسِيْ وْنَبْضِيْ شِبَابْ

مَا هَمِّنِيْ الْمَرْكَزْ الثَّانِيْ وْقَبْل الأخِيْر

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