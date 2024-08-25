الإحْسَاسْ الْجَمِيْل

رَدّ لِيْ تَوْقِيْت شَوْقِيْ فِيْ بِلادِيْ

وْرَدّ لِيْ إحْسَاسْ غَالِيْ أعْشِقِهْ

دَاخِلِيْ صَوْتٍ مِنْ اللَّهْفِهْ يِنَادِيْ

أهْزِمِهْ بِعْزُوْم صَبْرِيْ وَاحْرِقِهْ

وِانْ بِدَا لِيْ إنّ شَوْقِيْ فِيْ تِمَادِيْ

آتِسَلَّى بْفَلْسِفَاتِهْ وْمَنْطِقِهْ

وَاسْتِعِيْد شْعُوْرِيْ اللَّى كَانْ عَادِيْ

مِنْ شِمَالِهْ وْمِنْ جِنُوْبه وْمَشْرِقِهْ

وَاتَظَاهَرْ بِالْبِرُوْد الإعْتِيَادِيْ

وَاتَحَدَّى النَّبْض فِيْنِيْ وَاسْبِقِهْ

وِدِّيْ آحَرِّرْ شِعُوْرِيْ مِنْ فُوَادِيْ

وْمِنْ عَذَابْ الشَّوْق قَلْبِيْ أعْتِقِهْ

لَيْن أغَلْب النَّفْس وَآحَقِّقْ مِرَادِيْ

وَاكْتِبْ عْهُوْدٍ جِدَادْ مْوَثِّقِهْ

مِكْرِمِنِّيْ رَبِّيْ بْحِبّ الْعِبَادِيْ

وْرُوْحِيْ بْحِبّ الْخَلايِقْ مِغْرَقه

تِحْتِوِيْنِي انْفَاسْ وِقْلُوْب وْأيَادِيْ

وْدَاخِلِيْ رُوْح ٍ نِقِيِّهْ مُوْرِقِهْ

وْيَا بَخَتْ مِنْ هُوْ حِظَى بْهذَا الْوِدَادِيْ

وَاصْبَحَتْ أحْلامْ عِمْرِهْ مْحَقِّقِهْ

وْمَرْحِبَا بْتَوْقِيْت شَوْقِيْ فِيْ بِلادِيْ

يَا اجْمَلْ إحْسَاسٍ أحِبِّهْ وَاعْشِقِهْ